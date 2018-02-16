Денис Спицов: «Когда учился в школе, меня спрашивали: «Куда ты собрался? Где ты и где Олимпиада!?»

Бронзовый призер индивидуальной лыжной гонки у мужчин ответил на вопросы «Матч ТВ», едва успев остыть после финиша.

Про дом

– Как дома, в Вожеге, будут отмечать бронзу?

– Пока не знаю. Думаю, никто и не рассчитывал, что я, парень из такой глубинки, практически из деревни, добьюсь таких результатов, доберусь до таких высот. Даже когда учился в школе, меня спрашивали: «Куда ты собрался? Где ты и где Олимпиада?!»

– Сколько людей живет в Вожеге?

– Небольшой поселок городского типа, пять тысяч населения (6156 человек по переписи 2017 года. – «Матч ТВ»), а больше и сказать нечего.

– Анна Богалий тоже оттуда?

– Да, но она провела там намного меньше времени, уехав в пять лет, а я прожил до четырнадцати.

– Ваша мама говорила, как смотрела первую гонку, где вы стали четвертым?

– Сказала, что смотрела с самого начала, а когда я упал, подумала: «Ну, слава богу, переживать меньше! Теперь уже за медали не борется, все спокойнее». Ну, а когда все-таки дело дошло до медальных разборок, слез не было.

– Кто вас привел в лыжный спорт?

– Отец. И не знаю почему, но в первый год не все заладилось, я ушел еще до зимы. А затем тренер сам пригласил обратно, и мы уже начали готовиться нормально.

– Когда уехали из Вожеги?

– Сначала, в 2011-м уехал я, а на следующий год – мой первый тренер уже за мной.

Про тренировки

– Юрий Бородавко рассказывал, что вы своевольный спортсмен. Что он имел в виду?

– Я не знаю, почему он так сказал. Наверное, потому что я на тренировках отталкиваюсь от своего самочувствия. А другие ребята погружаются в процесс с головой и впахивают очень жестко.

– То есть вы можете сказать тренеру: «Я все, закончил»?

– Да, я могу так сказать (смеется).

– Но ведь для многих в вашем возрасте тренер – беспрекословный авторитет. Как у вас на это духу хватает?

– Стараюсь с головой подходить к тренировкам, все-таки это молодость, и сгоряча можно перебрать.

– Откуда приходит понимание того, что уже хватит?

– Да просто не хочется сталкиваться с таким состоянием, как перетренированность. Лучше чуть недобрать, чем перебрать.

– С тренером диалог выстраивается?

– Диалог есть, но иногда разногласия присутствуют.

Про биатлон

– Кроме лыжных гонок есть еще увлечения?

– До того как перейти в Тюмень, чуть не оказался в Москве в биатлоне. Звали в 43-ю школу, куда Максим Цветков пришел, и меня тоже туда хотели.

– Как все в итоге решилось в пользу лыж?

– Тренер посчитал, что перспективнее будет попробовать себя в лыжах.

– Самого в биатлон не тянуло?

– Я вообще не мечтал о нем, но в голове держал, что если в лыжах что-то не сложится, можно пойти в биатлон. В принципе два месяца как биатлонист тренировался, и все получалось вроде бы.

– Глядя на результаты биатлонистов на этой Олимпиаде, понимаете, что выбор сделали правильный?

– Это неверный взгляд. Нужно поддерживать всех, не только тех, у кого взлет, но и тех, у кого падение. Такое бывает, и относиться надо ко всем одинаково. Биатлонистам как никогда необходима поддержка болельщиков.

Про юниорский мир

– В прошлом году вы за компанию с Большуновым и Червоткиным устроили шоу на финише скиатлона на 30 км на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Парк-Сити, когда пересекли линию, взявшись за руки. Как эта идея пришла в голову и кто был инициатором?

– Те, кто думает, что это некий политический демарш, ошибаются. Просто мы, когда бежали, решили между собой, что, поскольку все сильны, трудно будет на финише разбираться, а если так сделать – могут дать три золота. Инициатором был я. Но вот насчет золота каждому не получилось, судьи решили иначе.

– Как об этом договаривались?

– Если честно, мысль была еще на отборе в Рыбинске, но там все быстро сложилось, и оказалось не до совместных финишей.

– Неужели у двух других ребят не было желания взять свое собственное золото?

– Дело в том, что как раз я-то и был единственным, у кого не было личной золотой медали. Большунов там победил в гонке с раздельным стартом, а Червоткин вообще по юниорам выиграл все что можно.

Про бронзовую гонку

– Какие ощущения после финиша?

– Я бы не сказал, что все так просто, как казалось. Это результат долгих и упорных тренировок. Все хотят и стремятся к олимпийской медали, и, наверное, мне сегодня повезло чуть больше, чем некоторым. И я очень этому рад.

– Чего хочется прямо сейчас?

– Прямо сейчас хочется закончить пресс-конференцию, сдать допинг-контроль, позвонить родным и узнать их мнение, услышать их радостные эмоции.

– Почему сегодня так медленно начали?

– Знаете, вот сейчас смотрю график – и для меня это довольно быстро. Я был от Колоньи в восьми секундах, для меня это просто спринтерский разгон.

– Почему бежали без шапочки?

– Не переношу жару, как только мне на гонке становится жарко, у меня все обрубает.

– Готовы к командному спринту?

– Для начала нужно пробежать эстафету, а потом уже будет ясно, кто из нас как готов.

– Еще год назад вы бегали по юниорам, а теперь здесь, в Корее, берете медали Олимпиады. Как это возможно?

– Мне все это кажется нереальным, потому что, не имея ни одного призового места на Кубке мира, попасть на подиум Олимпиады – это фантастика.

– Вяльбе сказала, что самая неожиданная медаль – в разделке, так как дисциплина традиционно немного не наша. Готовы ли ее сделать нашей?

– Вообще для меня более привычна и близка контактная борьба. С моим медленным стартом я все время с кем-то по ходу разделки пересекаюсь, то есть меня догоняют. Для разделки нужно иметь опыт, грамотно разложить силы по дистанции, не у всех это получается.

– А сегодня правильно разложились?

– Я со старта, повторюсь, бежал по моим меркам просто спринт. Терпел, терпел, терпел. Трасса мне здесь очень нравится, особенно вторая часть, она чем-то похожа на тюменскую.

– Чувствуете еще в себе запас прочности на будущие сезоны?

– Буду бегать, пока есть возможность, пока есть силы.

– После финиша переживали, как другие пройдут?

– Конечно, переживал. По дистанции-то я шел далеко не всегда в тройке на промежуточных отрезках.

– К лидерам прицеливаетесь?

– Нет ничего невозможного. Сундбю я уже обыгрывал в Давосе. Там мы были на равных

– То есть авторитетов в спорте нет?

– Для меня авторитет – это Саша Легков, который спустя столько четвертых мест добился своей мечты, своей олимпийской медали.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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