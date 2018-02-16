Денис Спицов: «Когда учился в школе, меня спрашивали: «Куда ты собрался? Где ты и где Олимпиада!?»

Бронзовый призер индивидуальной лыжной гонки у мужчин ответил на вопросы «Матч ТВ», едва успев остыть после финиша.
Про дом
– Как дома, в Вожеге, будут отмечать бронзу?
– Пока не знаю. Думаю, никто и не рассчитывал, что я, парень из такой глубинки, практически из деревни, добьюсь таких результатов, доберусь до таких высот. Даже когда учился в школе, меня спрашивали: «Куда ты собрался? Где ты и где Олимпиада?!»
– Сколько людей живет в Вожеге?
– Небольшой поселок городского типа, пять тысяч населения (6156 человек по переписи 2017 года. – «Матч ТВ»), а больше и сказать нечего.
– Анна Богалий тоже оттуда?
– Да, но она провела там намного меньше времени, уехав в пять лет, а я прожил до четырнадцати.
– Ваша мама говорила, как смотрела первую гонку, где вы стали четвертым?
– Сказала, что смотрела с самого начала, а когда я упал, подумала: «Ну, слава богу, переживать меньше! Теперь уже за медали не борется, все спокойнее». Ну, а когда все-таки дело дошло до медальных разборок, слез не было.
– Кто вас привел в лыжный спорт?
– Отец. И не знаю почему, но в первый год не все заладилось, я ушел еще до зимы. А затем тренер сам пригласил обратно, и мы уже начали готовиться нормально.
– Когда уехали из Вожеги?
– Сначала, в 2011-м уехал я, а на следующий год – мой первый тренер уже за мной.
Про тренировкиhttps://www.instagram.com/p/BYhT8WLF2D3/?taken-by=spitsov_ds
– Юрий Бородавко рассказывал, что вы своевольный спортсмен. Что он имел в виду?
– Я не знаю, почему он так сказал. Наверное, потому что я на тренировках отталкиваюсь от своего самочувствия. А другие ребята погружаются в процесс с головой и впахивают очень жестко.
– То есть вы можете сказать тренеру: «Я все, закончил»?
– Да, я могу так сказать (смеется).
– Но ведь для многих в вашем возрасте тренер – беспрекословный авторитет. Как у вас на это духу хватает?
– Стараюсь с головой подходить к тренировкам, все-таки это молодость, и сгоряча можно перебрать.
– Откуда приходит понимание того, что уже хватит?
– Да просто не хочется сталкиваться с таким состоянием, как перетренированность. Лучше чуть недобрать, чем перебрать.
– С тренером диалог выстраивается?
– Диалог есть, но иногда разногласия присутствуют.
Про биатлон
– Кроме лыжных гонок есть еще увлечения?
– До того как перейти в Тюмень, чуть не оказался в Москве в биатлоне. Звали в 43-ю школу, куда Максим Цветков пришел, и меня тоже туда хотели.
– Как все в итоге решилось в пользу лыж?
– Тренер посчитал, что перспективнее будет попробовать себя в лыжах.
– Самого в биатлон не тянуло?
– Я вообще не мечтал о нем, но в голове держал, что если в лыжах что-то не сложится, можно пойти в биатлон. В принципе два месяца как биатлонист тренировался, и все получалось вроде бы.
– Глядя на результаты биатлонистов на этой Олимпиаде, понимаете, что выбор сделали правильный?
– Это неверный взгляд. Нужно поддерживать всех, не только тех, у кого взлет, но и тех, у кого падение. Такое бывает, и относиться надо ко всем одинаково. Биатлонистам как никогда необходима поддержка болельщиков.
Про юниорский мир
– В прошлом году вы за компанию с Большуновым и Червоткиным устроили шоу на финише скиатлона на 30 км на чемпионате мира среди юниоров и молодежи в Парк-Сити, когда пересекли линию, взявшись за руки. Как эта идея пришла в голову и кто был инициатором?
– Те, кто думает, что это некий политический демарш, ошибаются. Просто мы, когда бежали, решили между собой, что, поскольку все сильны, трудно будет на финише разбираться, а если так сделать – могут дать три золота. Инициатором был я. Но вот насчет золота каждому не получилось, судьи решили иначе.
– Как об этом договаривались?
– Если честно, мысль была еще на отборе в Рыбинске, но там все быстро сложилось, и оказалось не до совместных финишей.
– Неужели у двух других ребят не было желания взять свое собственное золото?
– Дело в том, что как раз я-то и был единственным, у кого не было личной золотой медали. Большунов там победил в гонке с раздельным стартом, а Червоткин вообще по юниорам выиграл все что можно.
Про бронзовую гонкуhttps://www.instagram.com/p/BfFvfbOg-X1/?taken-by=spitsov_ds
– Какие ощущения после финиша?
– Я бы не сказал, что все так просто, как казалось. Это результат долгих и упорных тренировок. Все хотят и стремятся к олимпийской медали, и, наверное, мне сегодня повезло чуть больше, чем некоторым. И я очень этому рад.
– Чего хочется прямо сейчас?
– Прямо сейчас хочется закончить пресс-конференцию, сдать допинг-контроль, позвонить родным и узнать их мнение, услышать их радостные эмоции.
– Почему сегодня так медленно начали?
– Знаете, вот сейчас смотрю график – и для меня это довольно быстро. Я был от Колоньи в восьми секундах, для меня это просто спринтерский разгон.
– Почему бежали без шапочки?
– Не переношу жару, как только мне на гонке становится жарко, у меня все обрубает.
– Готовы к командному спринту?
– Для начала нужно пробежать эстафету, а потом уже будет ясно, кто из нас как готов.
– Еще год назад вы бегали по юниорам, а теперь здесь, в Корее, берете медали Олимпиады. Как это возможно?
– Мне все это кажется нереальным, потому что, не имея ни одного призового места на Кубке мира, попасть на подиум Олимпиады – это фантастика.
– Вяльбе сказала, что самая неожиданная медаль – в разделке, так как дисциплина традиционно немного не наша. Готовы ли ее сделать нашей?
– Вообще для меня более привычна и близка контактная борьба. С моим медленным стартом я все время с кем-то по ходу разделки пересекаюсь, то есть меня догоняют. Для разделки нужно иметь опыт, грамотно разложить силы по дистанции, не у всех это получается.
– А сегодня правильно разложились?
– Я со старта, повторюсь, бежал по моим меркам просто спринт. Терпел, терпел, терпел. Трасса мне здесь очень нравится, особенно вторая часть, она чем-то похожа на тюменскую.https://www.instagram.com/p/Be-Tnoeg8h5/?taken-by=spitsov_ds
– Чувствуете еще в себе запас прочности на будущие сезоны?
– Буду бегать, пока есть возможность, пока есть силы.
– После финиша переживали, как другие пройдут?
– Конечно, переживал. По дистанции-то я шел далеко не всегда в тройке на промежуточных отрезках.
– К лидерам прицеливаетесь?
– Нет ничего невозможного. Сундбю я уже обыгрывал в Давосе. Там мы были на равных
– То есть авторитетов в спорте нет?
– Для меня авторитет – это Саша Легков, который спустя столько четвертых мест добился своей мечты, своей олимпийской медали.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович