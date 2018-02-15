Слезы горечи вместо слез счастья

От фигурного катания сегодня ждали совсем других эмоций.

Банальная фраза: «Как жаль, что золотая медаль только одна». Но, наверное, любой, кто смотрел произвольную программу фигуристов в парном катании, согласится с ее справедливостью.

Да, обидно за наших. День, который мог стать одним из самых светлых в их жизни, стал одним из самых темных. Но Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову придется его пережить. И еще не раз вспомнить. Такой день может сломать карьеру, но если сумеешь справиться, будешь еще сильнее. Пример – вот он перед глазами. На верхней ступени пьедестала. Особенно тревожно за Женю. Мокрая от слез, она скрылась от всех. Володя, мужчина, вышел к журналистам. С опустошенным взглядом отвечал на вопросы, не жаловался на судьбу и на судей. Боец, удар-то тяжелейший. Медаль была в руках, лишь выступи, как умеешь…

Безумно жаль китайцев. Суй Вэньцзин пропустила полсезона, катается со швами на ноге, а уж про прошлые тяжелейшие травмы и вспоминать не хочется. Когда она пришла на пресс-конференцию, зареванная, кто-то напомнил ей про канун китайского Нового года. «Не плачь, ты молодец». Да, для китайцев он еще будет, новый спортивный год – новый олимпийский цикл с домашней Олимпиадой-2022.

А вот для Алены Савченко эти Игры, пятые в ее карьере, наверняка последние.

Только представьте, она занимается фигурным катанием с пяти лет. Двадцать девять лет – лед, коньки, раздевалки, доктора… Партнеры получали травмы, старели, заканчивали. А она все шла вперед. Меняла партнеров, меняла тренеров, если нужно, меняла гражданство. Пять побед на чемпионатах мира, четыре победы на чемпионатах Европы, а на четырех Олимпиадах – только две бронзы.

И здесь в короткой программе Бруно Массо ошибается. Только четвертое место, надежды на победу минимальные. Ни разу в этом виде фигурного катания не выигрывал золото тот, кто так далеко стоял после короткой.

Пересказывать выступление не будем. Словами мало что передашь.

Массо, сильный широкоплечий мужик, дрожал подбородком, увидев овации трибун. «Я просто копил слезы для самого подходящего момента», – отшутится он потом в пресс-центре.

Алена с мокрыми глазами, но четкими чертами лица, спасибо водостойкой косметике, долго отвечала на вопросы журналистов на нескольких языках. «Я никогда не сдаюсь. Я борюсь до конца, делаю это всю свою жизнь».

Вдруг в микст-зону зашла Татьяна Тарасова. Алена кинулась к ней со словами: «Спасибо, что верили в меня». Они стояли, обнявшись, и рыдали. Слезы стояли в глазах и у видевших это журналисток… да и у журналистов… Черт побери. Да. И я тоже всплакнул.

А коллега Дмитрий Занин, которому выходить в прямой эфир «Матч ТВ», незаметно проглотил несколько таблеток успокоительного.

Она победила, и в этом есть высшая справедливость, как бы ни было нам обидно за своих. Хотя какая разница, кто они, победители – русские, украинцы, французы или немцы. Ведь эта победа – торжество человека, его духа, его возможностей. Когда вы стоите в Кельнском соборе или Зимнем дворце, последнее, о чем вы думаете, кто его построил – немец, француз, русский или итальянец. Вас переполняют другие мысли, а если гордость – так за все человечество. Человек смог такое сотворить. Вот и когда смотришь выступления Алены Савченко, считаешь ее своей.

Родилась на Украине, говорит на русском, живет в Германии, катается в паре с французом, замужем за британцем... Творец показал никчемность всех этих границ, паспортов, виз.

Турнир фигуристов продолжается. Впереди соревнования мужчин: Юдзуру Ханью, Хавьер Фернандес, Патрик Чан. Переживаем и за наших Михаила Коляду и Дмитрия Алиева. Затем – танцевальные пары и девочки. Вот уж где слез-то будет...

Фото: Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Песня