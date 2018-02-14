Словакия - на первое. Российские хоккеисты стартуют на Олимпиаде

Все о первом сопернике российских хоккеистов в Пхенчане.

Кроме команды олимпийцев из России от несогласия НХЛ и МОК выиграли сборные второго эшелона. Те, для кого раньше медали считались несбыточным чудом, получают вполне осязаемый шанс их взять. Словакия – одна из таких команд, ведь количество словаков в НХЛ не так велико.

Состав сборной Словакии:

Вратари: Патрик Рыбар («Градец Кралове», Чехия), Ян Лацо («Спарта», Чехия), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия);

Защитники: Иван Баранка («Витковице», Чехия), Михал Чайковски («Автомобилист»), Доминик Граняк («Градец Кралове», Чехия), Томаш Староста («Дукла» Тренчин, Словакия), Юрай Валах («Хомутов», Чехия), Петер Черешняк («Пльзень», Чехия), Марек Дялога, Юрай Микуш (оба – «Спарта», Чехия);

Нападающие: Мартин Бакош («Либерец», Чехия), Томаш Суровы, Милош Бубела (оба – «Банска Бистрица», Словакия), Марцел Гашчак («Комета», Чехия), Лукаш Цингел («Градец Кралове», Чехия), Томаш Марцинко («Оцеларжи», Чехия), Патрик Лампер («Слован»), Ладислав Надь, Марек Говорка (оба – «Кошице», Словакия), Андрей Кудрна («Спарта», Чехия), Петер Олвецки («Дукла» Тренчин, Словакия), Матей Паулович, Михал Криштоф (оба – «Нитра», Словакия), Матуш Сукел («Липтовский Микулаш», Словакия).

Как ни удивительно, но из «Слована» всего один хоккеист. Это во многом объясняется неудачным выступлением братиславской команды в КХЛ, а ее ключевые игроки имеют гражданства других стран. Да и этот единственный, Патрик Лампер, присоединился к клубу лишь в декабре, а прежде защищал цвета родной «Баньска Быстрица». Гораздо больше игроков из пражской «Спарты» – четверо. Да и вообще, большая часть сборной Словакии, а именно 14 человек, выступает в чемпионате Чехии. А вот из КХЛ всего двое: помимо Лампера еще защитник «Автомобилиста» с музыкальной фамилией Михал Чайковски.

Позиция основного вратаря почти наверняка закреплена за Яном Лацо. Для 36-летнего голкипера это будет вторая Олимпиада, хотя в Сочи он был сменщиком Ярослава Галака. Зато на чемпионатах мира Лацо в последнее время практически незаменим. Вторым вратарем предполагается Бранислав Конрад. В заявке присутствует Патрик Рыбар, сын Павола Рыбара, выступавшего на пяти чемпионатах мира и Олимпиаде-2002. Но у парня пока нет опыта на таком высоком уровне. Хороший вопрос - куда дели стража ворот «Северстали» Юлиуса Гудачека? Руководство команды объяснило его невызов омоложением состава. Что в таком случае в составе делают Лацо и Конрад, который старше Гудачека на год, – непонятно.

Руководит сборной канадский специалист Крейг Рэмзи. Когда-то в роли ассистента главного тренера «Тампы» он брал Кубок Стэнли. Его будут консультировать бывшие главные тренеры сборной Словакии Владимир Вуйтек и Глен Хэнлон. Генеральным менеджером команды работает сам Мирослав Шатан.

Несмотря на удивительно небольшое представительство игроков КХЛ, старых знакомых полно. В защитной линии сыграет Доминик Граняк, который знает, как побеждать СКА и ЦСКА по выступлениям за московское «Динамо». Компанию ему составят Томаш Староста, Иван Баранка, Юрай Микуш. В нападении зажгут Томаш Суровы, Томаш Марцинко и, конечно же, несостоявшаяся звезда словацкого хоккея Ладислав Надь.

Перспективы сборной Словакии всегда в тумане, в каком бы составе она ни была. Словаки могут не выйти в четвертьфинал домашнего ЧМ или, например, проиграть Словении на Олимпиаде. А могут пролезть в полуфинал, где зарубятся на равных с Канадой. На что они окажутся способны в этот раз, станет понятно только после трех матчей группового этапа. Соперники у Словакии будут такие же, как четыре года назад в Сочи. Только в другой последовательности: Россия, США, Словения. Американцев словаки обыграли на Кубке Германии – вполне возможно, что им по силам замахнуться на второе место в группе.

Российским хоккеистам крайне важно отнестись к первому оппоненту со всей серьезностью. Недооценка словаков привела к поражению по буллитам в Ванкувере и обернулась потерей одного балла в Сочи. А чем меньше очков теряет команда в группе, тем проще будет соперник в четвертьфинале.

Трансляция матча ОАР – Словакия сегодня в 15:00 на «Матч! Игра»

Фото: Martin Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Matej Divizna / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Doug Benc / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru