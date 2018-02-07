За какими событиями стоит следить на Олимпиаде до церемонии открытия

Первые медали разыграют только в субботу, но уже сегодня ночью начнутся олимпийские соревнования.

Керлинг. Микст

Первыми в соревновательный режим среди олимпийских атлетов из России вступают наши керлингисты в миксте – Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. В 2016-м в шведском Карлстаде они выиграли чемпионат мира среди смешанных пар. В финале со счетом 7:5 россияне тогда переиграли китайский дуэт Ба Дэсинь и Ван Жуй. И именно эта пара остановила Крушельницкого и Брызгалову в 1/16 финала последнего чемпионата мира. В итоге наши керлингисты стали на том турнире девятыми.

Сборная ОАР начнет выступление на Олимпиаде поединком против США. На данный момент наша команда занимает четвертое место в мировом рейтинге, американская пара – восьмое. США на Играх представляют родные брат и сестра – Мэтт и Бекка Хэмилтоны. На чемпионате мира в 2017-м Крушельницкий и Брызгалова обыграли их в матче за девятое место.

Также до церемонии открытия олимпийские атлеты из России сыграют со сборными Норвегии (5-е место в рейтинге), Финляндии (11-е место) и Китая (3-е место).

Расписание матчей на ближайшие два дня:

8 февраля

03:05 Россия – США («Матч! Игра»)

14:05 Россия – Норвегия («Матч! Игра»)

9 февраля

02:35 Россия – Финляндия («Матч! Игра»)

07:35 Россия – Китай («Матч! Игра»)

Фигурное катание. Команды

Ранним утром пятницы начнут соревноваться фигуристы в командном турнире. Свою короткую программу покажут мужчины и спортивные пары (женщины и танцевальные пары выступят в субботу).

В мужском одиночном катании нашу команду представит или серебряный призер последнего чемпионата Европы Дмитрий Алиев, или бронзовый - Михаил Коляда. В парном катании короткую программу покажет кто-то из Mozer Team: Владимир Морозов и Евгения Тарасова или Наталья Забияко и Александр Энберт. Пока состав на командные соревнования держится в секрете.

«Не спрашивайте. Объявим только после заявки, заявка 8-го. Таково решение всей команды, хотя внутри все, конечно, известно. Но соперники его ждут особенно, зная наш состав, будут выстраивать свой, так что говорить ничего пока не могу», - рассказала в интервью тренер Нина Мозер.

Пропустит командные соревнования лучший фигурист современности Юдзуру Ханю. В ноябре японец получил повреждение голеностопа и вернулся к тренировкам только в начале января. О пропуске командного турнира сообщил тренер фигуриста Брайан Орсер. Но сюрпризы возможны.

Напомним, что на Олимпиаде в Сочи сборная России выиграла командные состязания. Сейчас, несмотря на то, что приглашение не получили Ксения Столбова (выступает в парном катании с Федором Климовым) и Иван Букин (выступает в танцах на льду с Александрой Степановой), россияне являются одним из фаворитов этих соревнований.

9 февраля

04:00 Командные соревнования. Короткая программа. Мужчины («Матч! Арена»)

05:45 Командные соревнования. Короткая программа. Пары («Матч! Арена»)

Решение CAS

Выездная панель CAS начала активную работу в Пхенчхане. 7 февраля спортивный арбитраж открыл заседание по поводу допуска российских спортсменов до Олимпиады. Тех, кто не был приглашен на Игры без объяснения причин. Среди них лидеры нашей команды в своих видах: лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан. Всего CAS рассматривает дела 32 спортсменов.

«Если их апелляции окажутся удовлетворены, это означает, что возможность участия в Играх-2018 будет гарантирована. Это будет окончательное решение. Конечно, в теории потом возможна подача апелляции в Трибунал, но, на мой взгляд, это маловероятно», – заявил генеральный секретарь CAS Матье Риб.

Решение обещают объявить вечером 8 февраля по корейскому времени. В любом случае CAS должен успеть до начала церемонии открытия. То есть до 14:00 по Москве 9 февраля.

Какие еще спортивные события произойдут до церемонии открытия

8 февраля

15:30 Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-95. Квалификация («Матч! Арена»)

9 февраля

04:00 Фристайл. Могул. Женщины. Квалификация («Матч ТВ», «Матч! Наш спорт»)

05:45 Фристайл. Могул. Мужчины. Квалификация («Матч ТВ», «Матч! Наш спорт»)

Церемонию открытия Олимпиады смотрите 9 февраля в 14:00 на телеканале «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; РИА Новости/Владимир Песня; РИА Новости/Григорий Сысоев; РИА Новости/Александр Вильф