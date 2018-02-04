Иски по Шипулину и Ану не поданы. А они вообще будут?

Как стало известно «Матч ТВ» из собственных источников, на утро 4 февраля в CAS не было зарегистрировано ни одного иска от тех российских спортсменов, которых МОК не пригласил на Олимпиаду, несмотря на их чистую допинговую историю.

Речь идет о Викторе Ане, Сергее Устюгове, Антоне Шипулине и все остальных атлетах, у которых в биографии отсутствуют дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Выездная сессия CAS в Корее уже начала работу и зарегистрировала первое обращение. Им стал вопрос перераспределения квот в скелетоне, для того чтобы представительница Виргинских островов Кэтрин Танненбаум могла принять участие в турнире. Однако там пока что ничего не знают про иски российских спортсменов по вопросу недопуска на Игры. Выездная сессия будет работать без выходных и при необходимости даже в круглосуточном режиме.

Чтобы сессия приняла дело к рассмотрению, оно должно касаться решения или действия, которое произошло после 30 января. Дабы соответствовать этому критерию, от имени каждого спортсмена в МОК были направлены письма с вопросами о причинах недопуска и указанным сроком для составления ответа.

Независимо от того, ответит или нет МОК на эти письма, иски для рассмотрения выездной сессией CAS будут подаваться. В случае, если ответит – оспариваться станут критерии допуска, а если ответа не последует – отказ представить объяснения. От всех неприглашенных спортсменов получены доверенности на представление их интересов в суде.

Источники «Матч ТВ» подтвердили еще один факт: все дальнейшие дела по российским атлетам будут вести только швейцарские адвокаты. Их американских и российских коллег, которые ранее работали с делами в комиссии Освальда и с оспариванием этих дел в CAS, к дальнейшим искам не подключили.

Предыдущие судебные заседания по делам спортсменов, неприглашенных МОК на Олимпиаду в Пхенчхане, прошли с переменным успехом.

1 февраля еще в Швейцарии CAS вынес решение об оправдании 28 российских спортсменов из числа тех, что были лишены результатов Сочи и пожизненно отстранены от Олимпиад комиссией Освальда. Еще 11 человек были освобождены только от пожизненного отстранения, его заменили на пропуск Олимпиады в Пхенчхане.

3 февраля источник в МОК сообщил, что коллективный иск шести россиян в гражданский суд Швейцарии на несправедливость двойного наказания за нарушения прошлых лет был отклонен. Дело касалось конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, биатлонистов Александра Логинова и Ирины Старых, шорт-трекистки Татьяны Бородулиной и прыгуна на лыжах с трамплина Дмитрия Васильева, которые имели в своем прошлом допинговые проблемы.

Срыв подготовки

На фоне ожидания решения по спортсменам, неприглашенным МОК на Игры, тревожно выглядит тот факт, что их текущая подготовка, судя по всему, не учитывает возможность положительного исхода слушаний.

Сборная России по конькобежному спорту вернулась с предолимпийского сбора, который проходил в Японии, домой. В ее составе и Екатерина Шихова, имеющая отличные медальные шансы. Если ее допустят решением CAS в последний момент, Екатерине придется снова лететь в Азию, менять часовые пояса, проходить через акклиматизацию.

Мужская спринтерская группа конькобежцев давно находится в России, в том числе Руслан Мурашов, обладатель лучшего результата сезона в мире на 500 метров, и точно так же, если решение будет принято в пользу спортсмена, ему придется лететь в Азию в последний момент.

Сборная России по шорт-треку улетела в Корею, но без Виктора Ана, для которого, конечно, даже на период ожидания его судьбы можно было арендовать лед за пределами олимпийских объектов, чтобы легендарный атлет был готов без долгих перелетов выйти на старт.

Антон Шипулин принял участие в лыжном марафоне классическим ходом, который явно не вписывается в график последних недель подготовки биатлониста к Олимпиаде. Даже не будучи аккредитованным в данный момент на Игры, он мог улететь на Сахалин, где имеется тренировочный комплекс, чтобы там ожидать решения CAS, проходя акклиматизацию, привыкая к смене часовых поясов. Но 3 февраля Шипулин был в Москве.

То есть вместо того, чтобы организовать для всех спортсменов, ожидающих решения выездной сессии CAS и по итогам этого решения способных принять участие в Играх, предолимпийские сборы на Дальнем Востоке, в Японии, Китае и Корее с целью оптимизации логистики и акклиматизации, их держат в Москве или вообще распустили по домам. Сложно представить, какой «кипяток» начнется, когда решение CAS допустит атлетов на Игры.

Напомню, два года назад в Рио Ильнур Закарин, лидер сборной России по велоспорту, имевший отличные медальные шансы и допущенный CAS к старту, не смог принять участие в Олимпиаде просто потому, что не успел прилететь в Бразилию, даже несмотря на то, что ему были готовы предоставить частный самолет. И на частном самолете он не успевал на старт. Судя по всему, та история никого ничему не научила.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Владимир Песня