Мы уже понаехали. Первые живые впечатления из Пхенчхана

Этим дорожным репортажем Олимпийские корреспонденты «Матч ТВ» начинают свою работу в Пхенчхане.

Пролетая над «Птичьим гнездом», мы думали об олимпийском. Один вспоминал Игры 10-летней давности, на которых все еще было неплохо, ну, или по крайней мере так выглядело. Другой любовался Пекином с высоты самолетного полета. Взгляд на Поднебесную из поднебесья – величественно. Жилые короба, уходящие за горизонт, одинаковые – и без счета.

За спиной осталась Москва, выпустившая нас каким-то чудом во время рекордного снегопада, Урал, Байкал, Монголия, на территории которой не удалось рассмотреть не только ни одного монгола, но и ни одного свидетельства монгольского там присутствия. Сопки да снега.

Однако, раз глядели – значит, не мешали тучи. Да, в этой части земного шара нынче солнечно. Но – дико холодно. Даже на приземлении в Сеуле объявили девять градусов мороза. В Пхенчхане же вечером ощущения намекали на 15. С ветром.

Почему в такою погоду корейцы массово не носят головные уборы, понять невозможно. Трут уши, но расхаживают без шапок, волонтеры в особенности. То ли форсят, то ли им не все еще выдали, то ли шапки в расчете на теплый климат добровольцам вообще не положены.

А так-то они добрые, волонтеры. Создали на прилете толпу, вынудившую отдельных корреспондентов «Матч ТВ» в лице Дмитрия Занина запечатлевать это на телефон. Придумали какой-то карантин. Облепляют по трое-четверо каждого прилетевшего. И порой, кстати, реально помогают, используя для этого свой очень нетрадиционный английский.

Знакомство со страной после восьми часов полета у многих начинается с курилки. Корейцы сумели удивить. В аэропорту Инчхон, включая территорию под открытым небом, не курят нигде, кроме стеклянного вольера с домофонной системой входа. Разгадать код или форму представления удается не всем. Итог – никто не бесится, все либо дисциплинированно ждут открытия дверей по непонятному алгоритму, либо идут прочь несолоно куривши.

В остальном Корея выглядит стандартно для олимпийской страны. Разве что недоделок за четыре дня до начала Игр почти не видно – все уже функционирует. А так – олимпийские талисманы, немножко всяких странностей, много таинственного корейского языка, сложный для иностранца кейтеринг. Отдельного упоминания заслужили, простите, крючки в мужском туалете, исполненные в форме половины рыбы. Хозяева предлагают вешать на них зонтики. Эстеты, черт возьми.

Поезд из аэропорта Инчхон в Пхенчхан быстр, комфортен и пуст. Стоит, однако, соответственно – больше 30 долларов в один конец. Доезжаем до места часа за полтора. Пересаживаемся на шаттл-бас и одновременно с темнотой попадаем в сердце Игр – на олимпийскую площадь Пхенчхана. Там установлена сцена. На сцене репетируют церемонию награждения. Свищет морозный ветер.

Непонятно, кроме того, что городок Пхенчхан довольно пестро подсвечен и весело населен. Но про него мы расскажем вам завтра, когда аккредитуемся, оглядимся и совершим вылазки на объекты вашего потенциального интереса.

Фото: Матч ТВ