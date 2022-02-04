Россия – явный фаворит, но Украина умеет защищаться. Главное перед битвой за финал Евро

Сегодня вечером в Амстердаме Россия и Украина сыграют в полуфинале чемпионата Европы. Прямая трансляция на «Матч ТВ» - в 19:00.

Сегодня вечером в Амстердаме Россия и Украина сыграют в полуфинале чемпионата Европы. Прямая трансляция на «Матч ТВ» - в 19:00.

Открытие зимних Олимпийских Игр в Пекине — главное спортивное событие дня, но разница во времени позволяет нам не сомневаться: в 19-00 московского времени вы включите телевизор/планшет/ноутбук/смартфон, настроите прямой эфир «Матч ТВ». Чуть больше часа живого времени маленький футбол будет для вас самым большим видом спорта на планете.

Россия-Украина — такой заголовок профессиональный спорт теперь дарит нам нечасто. Встреча в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу событие приятное, неизбежное, ностальгическое. На рубеже веков — абсолютно нормальное. Наши парни в элите мирового футзала с первых турниров, украинцы тоже начинали крепко. Соседи дважды брали серебро чемпионатов Европы, а однажды мы зарубились за бронзу чемпионата мира! В 96-м в Испании гол Аркадия Белого (сегодня он для вас будет комментировать) принес россиянам победу в концовке 3:2.

Этот матч очень важен для российского главного тренера. Сергей Скорович словно Йоахим Лев. Тот в сборной Германии отработал полтора десятка лет, Скорович уже тринадцатый год в главной российской мини-футбольной команде. Медали, полуфиналы, стабильность — это все прекрасно. Но нужны победы. После обидного вылета в четвертьфинале чемпионата мира, мы заходим на очередную цель. Из оставшихся сейчас в Нидерландах команд нет ни одной, что была бы непобедима.

Для украинцев шанс на финал исторический. Всего-то раз выиграть в группе, с удачей рука об руку выйти в ¼, где удивить Казахстан. Давления на соперников никакого, но они прекрасно понимают: шанс надо ловить, а удачу не отпускать.

Россия — явный фаворит матча. Наш внутренний чемпионат — один из сильнейших в Европе, так вот в нем играет только один футболист сборной Украины. Владимир Разуванов два года назад добрался до золота чемпионата России вместе с КПРФ, теперь выступает за Самару. Если вы думаете, что политическая ситуация повлияла на такой расклад, ошибаетесь. Украинцы считаются легионерами и просто не выдерживают конкуренции.

Раньше было иначе, и эти времена хорошо помнит главный тренер сборной Украины Александр Косенко. Двадцать лет назад Александр Петрович заглянул поиграть в Екатеринбург, где вместе с недолго, но ярко просуществовавшей командой «Альфа» взял Кубок России и Кубок Кубков. В украинской сборной общаются между собой на русском языке, что вы сегодня услышите во время тайм-аутов. Отношения между нашими федерациями, тренерами, футболистами, персоналом дружеские, никаких провокаций никто не ждет.

Сегодня сборная России выйдет атаковать, а Украина защищаться. Обеим командам так играть удобно, так они добиваются результата. Наши лихо реализовывали моменты в группе, а с Грузией вышло тяжко. Вскрывать оборону украинцев не легче, тем более нет дисквалифицированного лучшего бомбардира российской команды Артема Антошкина. Зато есть Сергей Абрамов. Он играл в мини-футбол вместе с ранним Олегом Шатовым в Екатеринбурге. Олег на родину вернулся, подписав контракт с «Уралом», негоже Абрамову возвращаться домой без золота. Сергей — один из самых бьющих на турнире, но до сих пор не забил ни одного мяча. Ждите голов сегодня.

Вообще связь Уральского региона, футбола и мини-футбола сейчас как никогда крепка. Уже вовсю освоился в «Уфе» анголец Эгаш Касинтура, пришедший в большой футбол из мини год назад. Патрон «Уфы» Газизов не останавливается: теперь на просмотре в команде Янар Асадов, вот только игравший за сборную России по футзалу осенью на чемпионате мира. А вдруг еще кого для РПЛ найдем?

Вы можете как угодно относиться к натурализованным бразильцам в российском спорте, но не уважать Робинью невозможно. Он, как Холден. С 2009-го в команде, дожил до седых лет (Робинью — 39). Возможно, это его последний турнир в составе сборной России, нельзя пропускать волшебных мгновений.

Сегодня вечером вы не будете смотреть Олимпиаду. Вы будете смотреть мини-футбол.

В прямом эфире матч Россия — Украина покажут «Матч ТВ» и matchtv.ru

Чемпионат Европы. ½ финала. Украина — Россия

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