«Матч ТВ» приближает будущее! В Москве прошла презентация нового телесезона

Бодрая фотоподборка.

Бодрая фотоподборка.

22 сентября «Матч ТВ» в Москве провел презентацию нового телесезона для рекламодателей и партнеров— в течение часа главные лица канала радовали гостей мероприятия креативными задумками. Наша команда подвела итоги прошлого сезона, а также представила грядущие обновления сайта, приложений и всех цифровых продуктов.

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки и гендиректор холдинга Александр Жаров.

Тина Канделаки и Александр Жаров / Фото: © Матч ТВ

Футуристичные мотивы как символ обновлений всех цифровых продуктов «Матч ТВ».

Фото: © Матч ТВ

Тина Канделаки пошла на повышение, но помогает управлять ди-джейским пультом «Матч ТВ».

Тина Канделаки / Фото: © Матч ТВ

Просыпайся, Нео! «Матч ТВ» уже рядом.

Фото: © Матч ТВ

Тина Канделаки и генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Тина Канделаки и Александр Тащин / Фото: © Матч ТВ

В этот вечер спецэффектам позавидовал бы сам Кристофер Нолан!

Фото: © Матч ТВ

Обращение генерального директора агентства «Матч+» Василия Конова.

Василий Конов / Фото: © Матч ТВ

Дмитрий Губерниев блестяще отработал Олимпийские игры в Токио и готов повторить в Пекине.

Дмитрий Губерниев / Фото: © Матч ТВ

Георгий Черданцев и итальянская Серия А — лучший тандем, который только можно представить.

Фото: © Матч ТВ

«Миллион, миллион, миллион алых роз…»

Фото: © Матч ТВ

Комментаторы Тимур Журавель и Константин Генич в образе гангстеров символично забирают себе тугой кошель с надписью «Премьер-лига». Напомним, в следующем сезоне главный английский турнир вернется на «Матч ТВ».

Фото: © Матч ТВ

Коллега Роман Нагучев одобряет!

Фото: © Матч ТВ

Отметившая недавно день рождения ведущая «Матч ТВ» Анна Кастерова в прекрасном настроении.

Анна Кастерова / Фото: © Матч ТВ

Вне всяких сомнений, зрители тоже остались довольны увиденным.

Фото: © Матч ТВ

«Мы приближаем будущее!»