«Матч ТВ» приближает будущее! В Москве прошла презентация нового телесезона

22 сентября «Матч ТВ» в Москве провел презентацию нового телесезона для рекламодателей и партнеров— в течение часа главные лица канала радовали гостей мероприятия креативными задумками. Наша команда подвела итоги прошлого сезона, а также представила грядущие обновления сайта, приложений и всех цифровых продуктов.
Заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки и гендиректор холдинга Александр Жаров.
Футуристичные мотивы как символ обновлений всех цифровых продуктов «Матч ТВ».
Тина Канделаки пошла на повышение, но помогает управлять ди-джейским пультом «Матч ТВ».
Просыпайся, Нео! «Матч ТВ» уже рядом.
Тина Канделаки и генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.
В этот вечер спецэффектам позавидовал бы сам Кристофер Нолан!
Обращение генерального директора агентства «Матч+» Василия Конова.
Дмитрий Губерниев блестяще отработал Олимпийские игры в Токио и готов повторить в Пекине.
Георгий Черданцев и итальянская Серия А — лучший тандем, который только можно представить.
«Миллион, миллион, миллион алых роз…»
Комментаторы Тимур Журавель и Константин Генич в образе гангстеров символично забирают себе тугой кошель с надписью «Премьер-лига». Напомним, в следующем сезоне главный английский турнир вернется на «Матч ТВ».
Коллега Роман Нагучев одобряет!
Отметившая недавно день рождения ведущая «Матч ТВ» Анна Кастерова в прекрасном настроении.
Вне всяких сомнений, зрители тоже остались довольны увиденным.
«Мы приближаем будущее!»