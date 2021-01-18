Матчи наших в Европе, новая встреча «МЮ» и «Ливерпуля», старт этапа КМ в Антхольце. Премьеры и трансляции недели на «Матч ТВ»

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УДОБНЫЕ ССЫЛКИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ:
Понедельник, 18 января
10:10 «Дакар — 2021. Итоги»
Престижный ралли-марафон «Дакар» завершился триумфом российской команды «КАМАЗ-мастер». Вспоминаем главные моменты рейда в Саудовской Аравии — и радостные, и печальные, и шокирующие.
10:40 «Биатлон.Live»
Проект Ильи Трифанова и Дмитрия Занина о вас — биатлонных болельщиках. Много видео и чистые эмоции.
11:00 Зимние виды спорта. Обзор
15:30 Еврофутбол. Обзор
17:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия — Корея
Третий матч российских гандболистов в статусе представителей Федерации гандбола России (без гимна и флага — из-за санкций) на чемпионате мира в Египте. Сможет ли наша команда под руководством югослава Велимира Петковича одержать вторую победу на турнире?
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Автодор — ЦСКА
Столичный ЦСКА завершил двойную неделю в Евролиге домашним поражением от «Барселоны» (75:88), а в понедельник армейцев ждет выезд в Саратов в гости к неудобному сопернику.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»
22:10 «Тотальный футбол»
Возвращение топовой аналитики на «Матч ТВ».
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. Кальяри — Милан
В заключительном матче 18-го тура Серии А сойдутся команды с противоположных полюсов турнирной таблицы. Укрепит ли свое лидерство в итальянском чемпионате «Милан»?
Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 2»
Вторник, 19 января
16:30 «Все на хоккей!»
16:55 Хоккей. КХЛ. Металлург — Локомотив
В насыщенный игровой день в регулярном чемпионате КХЛ покажем в прямом эфире федерального канала сразу две топ-встречи. «Металлург» и «Локо» встретятся впервые с сентября: тогда командам не хватило основого времени и овертайма, а в серии буллитов успешнее была «Магнитка» (3:4, 0:1 Б).
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — Спартак
ЦСКА против «Спартака» — это всегда горячо. Если армейцы подходят к игре в статусе лидера Запада, то подопечные Олега Знарка балансируют на грани кубковой восьмерки. Это уже четвертый раунд противостояния команд в этом сезоне: пока ЦСКА ведет со счетом 2:1.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Менхенгладбах — Вердер
Вечер отдаем немецкому футболу: в фокусе 17-й тур Бундеслиги. Менхенгладбахская «Боруссия» мечтает взобраться выше текущего 7-го места, и это вполне возможно — нужно обыгрывать «Вердер» у себя дома.
Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Байер — Боруссия Дортмунд
«Байер» и «Боруссия» из Дортмунда после 16 туров имеют равное количество очков (29). В очном противостоянии соперники определят обладателя третьей строчки немецкого чемпионата на данный отрезок.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
Среда, 20 января
11:00 Еврофутбол. Обзор
13:50 «Тайны боевых искусств. США»
16:30 «ЦСКА — «Спартак». Live». Специальный репортаж
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. Удинезе — Аталанта
Перенесенный матч 10-го тура Серии А интересен российскому зрителю, в первую очередь, потенциальным выходом на поле Алексея Миранчука: его «Аталанта» приедет в гости к «Удинезе». В прошлой игре в Кубке страны российский полузащитник отметился голом.
Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 2»
21:45 ММА. Лучшие нокауты 2020
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Лейпциг — Унион
Продолжаем следить за немецким чемпионатом: встреча с участием ныне второй командой Бундеслиги — «Лейпцигом» будет доступна эксклюзивно на нашем сайте.
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22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Аугсбург — Бавария
А игру лидера чемпионата Германии покажет «Матч! Футбол 3». «Бавария» после вылета из Кубка от клуба второй Бундеслиги хочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Позволит ли это сделать «Аугсбург», идущий вне топ-10?
Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Алькояно — Реал
«Реал» не смог выйти в финал Суперкубка Испании, пустив на рандеву с «Барселоной» скромный «Атлетик» из Бильбао. На пути команды Зинедина Зидана в следующий раунд Кубка страны еще более скромный «Алькояно» из Сегунды Б.
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Четверг, 21 января
11:00 Еврофутбол. Обзор
13:50 «Тайны боевых искусств. Таиланд»
15:30 «Большой хоккей»
16:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
График биатлона на «Матч ТВ» в новом году радует: в воскресенье завершился 6-й этап Кубка мира в Оберхофе, а в четверг стартует новый этап — в местечке Антхольц/Антерсельва. Первыми попробуют коварную трассу женщины, которым бежать классику — индивидуальную гонку на 15 км.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Зенит — Анадолу Эфес
В активе «Зенита» в январе две победы в Евролиге. Шанс одержать третью выпадет в домашней игре с турецким «Анадолу Эфес». В этом сезоне подопечные Хавьера Паскуаля уже обыгрывали стамбульцев — 73:69, в октябре.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «МАТЧ! СТРАНА»
20:55 Футбол. Чемпионат Испании. Валенсия — Осасуна
«Валенсия» Дениса Черышева в этом сезоне выступает пока ни шатко, ни валко. В 19-м туре Ла Лиги «летучим мышам» выдастся шанс набрать такие важные очки — в соперниках у валенсийцев один из аутсайдеров чемпионата Испании — «Осасуна».
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21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Панатинаикос — Химки
«Химки» уже даже не мечтают о попадании в плей-офф главного баскетбольного еврокубкового турнира. На прошлой неделе в клубе произошли кадровые перестановки: команду покинул ее главный тренер Римас Куртинайтис. На встречу химчан с «Панатинаикосом» выведет и. о. главного Андрей Мальцев.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
22:55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Корнелья — Барселона
«Барселона» в воскресенье сыграла финал Суперкубока Испании, а в четверг возьмет старт в розыгрыше Кубка Испании-2020/21. Первый соперник каталонцев — «Корнелья» из Сегунды Б — третьей по значимости лиги в стране.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
23:25 Футбол. Чемпионат Испании. Эйбар — Атлетико
«Атлетико» сейчас — лидер Примеры даже с учетом меньшего количества проведенных игр по сравнению с главными конкурентами. Есть ощущение, что подопечные Диего Симеоне смогут увеличить отрыв по итогам встречи с «Эйбаром», который занимает лишь 15-е место.
Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»
Пятница, 22 января
10:00 Бокс. Лучшие нокауты 2020
10:20 «Все на футбол! Афиша»
11:00 «Дакар — 2021. Live». Специальный репортаж
Впечатления Михаила Моссаковского от 43-го издания ралли «Дакар».
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор
13:50 «Тайны боевых искусств. Индия»
15:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
Вслед за женщинами в Антхольце побегут представители сильного пола. Личных побед в этом сезоне у нашей сборной нет — станет ли индивидуальная гонка прорывом для российских биатлонистов?
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19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — Фенербахче
Матчи лидера Евролиги — всегда яркое зрелище. Тем более, когда возглавляет турнирную таблицу российский клуб — речь о ЦСКА, конечно. В пятницу армейцам предстоит горячее противостояние с турецким «Фенером».
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Менхенгладбах — Боруссия Дортмунд
В прямом эфире «Матч ТВ» битва двух «Боруссий» — из Менхенгладбаха и Дортмунда. Обе команды амбициозны и нацелены на более высокие места — навряд ли матч обойдется без забитых мячей — Эрлинг Холанд такого не допустит.
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22:55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ — Монпелье
21-й тур Лиги 1 откроет матч в Париже, где флагман французского футбола «Пари Сен-Жермен» на своем поле примет «Монпелье».
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00:30 «Точная ставка»
Суббота, 23 января
14:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины
Третий масс-старт сезона. Ждем максимального представительства сборной России в топ-30 лучших биатлонисток мира прямо сейчас.
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14:55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 1500 м. Мужчины. Женщины. Полуфинал. Финал
В польском Гданьске стартовал чемпионат Европы по шорт-треку. Традиционно российская сборная — в числе основных соискателей на награды.
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16:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
На 6-м этапе Кубка мира российский квартет был четвертым в мужской эстафете, самое время развить успех в Антхольце. Но перед гонкой много вопросов: поставят ли Матвея Елисеева на первый этап, побежит ли Кирилл Стрельцов и, главное, будет ли готов Александр Логинов?
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. Милан — Аталанта
А главный вопрос футбольной трансляции «Матч ТВ» из Милана — доверит ли Джанпьеро Гасперини место Алексею Миранчуку в стартовом составе матча против лидера Серии А.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. Челтенхэм — Манчестер Сити
«Ман Сити» набрал ход в чемпионате, продлив победную серию, ждет ли подопечных Хосепа Гвардиолы успех в Кубке Англии? В соперниках у «горожан» клуб Лиги 2 «Челтенхэм».
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22:55 Футбол. Чемпионат Франции. Монако — Марсель
Новый матч «Монако» на «Матч ТВ» — новый шанс увидеть в деле российского хавбека Александра Головина. Мы успели соскучиться за время вынужденной паузы из-за травмы.
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Воскресенье, 24 января
13:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
Наша женская сборная, как и мужская, в Оберхофе заняла четвертое место в эстафетной гонке (даже с кругом). Шанс улучшить позицию выпадет россиянкам спустя неделю.
Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. Ювентус — Болонья
«Юве» заканчивал 2020-й год на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Италии, а начал — уже на четвертом. Туринцы могут разжиться очками по итогам встречи с «Болоньей».
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16:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
Между двумя биатлонными трансляциями воскресенья — новый выпуск «Биатлона с Дмитрием Губерниевым» в прямом эфире из Антхольца.
16:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины
Завершит программу 7-го этапа Кубка мира мужской масс-старт. По традиции — смотрите его на «Матч ТВ»!
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17:25 Футбол. Чемпионат Германии. Шальке — Бавария
«Шальке» только-только начал «восставать из пепла». Смогут ли они дать бой грозной «Баварии» у себя дома?
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19:00 «Все на футбол!»
19:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
«МЮ» — «Ливерпуль» встречались только неделю назад (разошлись миром — 0:0), и вот новая встреча клубов Большой Четверки — праздник какой-то! На кону — выход в 1/8 финала старейшего клубного турнира мира.
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22:55 Футбол. Чемпионат Испании. Атлетико — Валенсия
Новый вызов для «Валенсии» — встреча с лидером Ла Лиги — мадридским «Атлетико». Для Дениса Черышева каждый выезд в столицу Испании — особенный, потому что он играл в «Реале», так что ждем от него новых свершений на «Вандо Метрополитано».
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