Финалисты конкурса комментаторов. Boxing Day на АПЛ

Оцените работу того, кто, возможно, станет новой звездой «Матч ТВ»!

На этой неделе три новичка получили шанс проявить себя в работе на матчах лучшего турнира планеты – английской премьер-лиги.

Михаил Меламед, «Ливерпуль» – «Суонси» (в паре с Михаилом Поленовым)

Никита Щемелин, «Челси» – «Брайтон» (в паре с Михаилом Моссаковским)

Иван Чернышев, «Уотфорд» – «Лестер» (в паре с Романом Нагучевым)

Напомним, недавно определилась тройка лидеров второго этапа голосования всероссийского конкурса комментаторов, который проводит «Матч ТВ». За трех лучших среди 13 претендентов отдали свои голоса посетители соцсети «ВКонтакте» в официальном аккаунте телеканала. Всего в голосовании приняли участие свыше 180 тысяч человек. За Михаила Меламеда из Барнаула проголосовали 24 791 человек, за Ивана Чернышева из Белгорода - 24 153, за Никиту Щемелинина из Санкт-Петербурга - 21 120.

Просим вас оценить работу комментаторов и проголосовать за лучшего на странице «Матч ТВ» в "ВКонтакте".

Победитель конкурса будет объявлен 29 декабря в 12:00. Он получит возможность уже 30 декабря поработать в паре с Константином Геничем, комментируя игру «Интер» – «Лацио» в эфире федерального канала «Матч ТВ». А также заключит контракт с телеканалом.