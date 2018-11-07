Наши в НХЛ. Кучеров, Бобровский и Ковальчук стали первыми звездами
Из девяти матчей, сыгранных минувшей ночью в НХЛ, отмечаем те, в которых отличились российские игроки.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Никита Кучеров назван первой звездой встречи. Суперфорвард забросил две шайбы и сделал голевую передачу, когда Стив Стэмкос открывал счет.https://twitter.com/NHL/status/1059997686189961217
Второй звездой матча стал голкипер Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 35. Однажды он спас ворота даже головой.https://twitter.com/NHL/status/1059980772650745856
Благодаря этой победе «Тампа» вышла на первое место в НХЛ. После 15 матчей на счету «молний» 23 очка. У идущего вторым «Нэшвилла» на одно очко и один проведенный матч меньше.
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
К середине второго периода «Рейнджерс» проигрывал 1:3, но все поменялось во второй половине матча. Павел Бучневич забросил четвертую шайбу в сезоне.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1060000931792764928
А Владислав Наместников сделал голевую передачу.
«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Сергей Бобровский назван первой звездой матча. Российский голкипер отразил 27 бросков из 28. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин получил очко за голевую передачу.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1059986661981982721
Валерий Ничушкин из «Далласа» за 15 минут на льду бросков по воротам не сделал.
«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Николай Голдобин отметился голевой передачей, а вот свою попытку в серии послематчевых буллитов не реализовал. Новичок «Ванкувера» Элиас Петерссон забросил 10-ю шайбу в первых 10 матчах в карьере в НХЛ.https://twitter.com/NHL/status/1059984320910237696
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Владимир Тарасенко сделал две передачи на Райана О`Райли, который оформил первый хет-трик в составе «Блюз».https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1059987696200925184
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Илья Ковальчук забросил шайбу, сделал две голевых передачи и стал первой звездой в матче против соседей из Анахайма. В последних четырех матчах Кови набрал девять очков.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1060043377633345536
«Кингз» по-прежнему идут на последней строчке в Западной конференции.