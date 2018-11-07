Наши в НХЛ. Кучеров, Бобровский и Ковальчук стали первыми звездами

Кови вновь стал таким, каким мы его знаем.

2018-11-07T09:26:52+03:00 Кови вновь стал таким, каким мы его знаем.

Из девяти матчей, сыгранных минувшей ночью в НХЛ, отмечаем те, в которых отличились российские игроки.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Никита Кучеров назван первой звездой встречи. Суперфорвард забросил две шайбы и сделал голевую передачу, когда Стив Стэмкос открывал счет.

Второй звездой матча стал голкипер Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 35. Однажды он спас ворота даже головой.

Благодаря этой победе «Тампа» вышла на первое место в НХЛ. После 15 матчей на счету «молний» 23 очка. У идущего вторым «Нэшвилла» на одно очко и один проведенный матч меньше.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

К середине второго периода «Рейнджерс» проигрывал 1:3, но все поменялось во второй половине матча. Павел Бучневич забросил четвертую шайбу в сезоне.

А Владислав Наместников сделал голевую передачу.

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Сергей Бобровский назван первой звездой матча. Российский голкипер отразил 27 бросков из 28. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин получил очко за голевую передачу.

Валерий Ничушкин из «Далласа» за 15 минут на льду бросков по воротам не сделал.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Николай Голдобин отметился голевой передачей, а вот свою попытку в серии послематчевых буллитов не реализовал. Новичок «Ванкувера» Элиас Петерссон забросил 10-ю шайбу в первых 10 матчах в карьере в НХЛ.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Владимир Тарасенко сделал две передачи на Райана О`Райли, который оформил первый хет-трик в составе «Блюз».

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Илья Ковальчук забросил шайбу, сделал две голевых передачи и стал первой звездой в матче против соседей из Анахайма. В последних четырех матчах Кови набрал девять очков.

«Кингз» по-прежнему идут на последней строчке в Западной конференции.