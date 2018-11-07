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Наши в НХЛ. Кучеров, Бобровский и Ковальчук стали первыми звездами

09:26
Наши в НХЛ. Кучеров, Бобровский и Ковальчук стали первыми звездами
Фото: © Sean M. Haffey / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Кови вновь стал таким, каким мы его знаем.

Из девяти матчей, сыгранных минувшей ночью в НХЛ, отмечаем те, в которых отличились российские игроки.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Никита Кучеров назван первой звездой встречи. Суперфорвард забросил две шайбы и сделал голевую передачу, когда Стив Стэмкос открывал счет.

https://twitter.com/NHL/status/1059997686189961217

Второй звездой матча стал голкипер Андрей Василевский, отразивший 33 броска из 35. Однажды он спас ворота даже головой.

https://twitter.com/NHL/status/1059980772650745856

Благодаря этой победе «Тампа» вышла на первое место в НХЛ. После 15 матчей на счету «молний» 23 очка. У идущего вторым «Нэшвилла» на одно очко и один проведенный матч меньше.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

К середине второго периода «Рейнджерс» проигрывал 1:3, но все поменялось во второй половине матча. Павел Бучневич забросил четвертую шайбу в сезоне.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1060000931792764928

А Владислав Наместников сделал голевую передачу.

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Даллас Старз» (Даллас) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Сергей Бобровский назван первой звездой матча. Российский голкипер отразил 27 бросков из 28. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин получил очко за голевую передачу.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1059986661981982721

Валерий Ничушкин из «Далласа» за 15 минут на льду бросков по воротам не сделал.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Николай Голдобин отметился голевой передачей, а вот свою попытку в серии послематчевых буллитов не реализовал. Новичок «Ванкувера» Элиас Петерссон забросил 10-ю шайбу в первых 10 матчах в карьере в НХЛ.

https://twitter.com/NHL/status/1059984320910237696

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Владимир Тарасенко сделал две передачи на Райана О`Райли, который оформил первый хет-трик в составе «Блюз».

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1059987696200925184

«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Илья Ковальчук забросил шайбу, сделал две голевых передачи и стал первой звездой в матче против соседей из Анахайма. В последних четырех матчах Кови набрал девять очков. 

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1060043377633345536

«Кингз» по-прежнему идут на последней строчке в Западной конференции. 

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