Овечкин близок к титулу «Царь-Пушка». И теперь он – не самый бесполезный в лиге!

Настоящий блокбастер мы увидели в Сент-Луисе. Александр Овечкин забил 789-й гол за карьеру, но это не принесло победу «Вашингтону». Гости нанесли 51 бросок в створ ворот немца Томаса Грайсса. Но он делал сэйв за сэйвом, а когда дело дошло до буллитов, то решающий бросок реализовал Павел Бучневич.

Настоящий блокбастер мы увидели в Сент-Луисе. Александр Овечкин забил 789-й гол за карьеру, но это не принесло победу «Вашингтону». Гости нанесли 51 бросок в створ ворот немца Томаса Грайсса. Но он делал сэйв за сэйвом, а когда дело дошло до буллитов, то решающий бросок реализовал Павел Бучневич.

Ови забил гол № 789

Вообще «Вашингтон» провалил первый период. «Блюзмены» повели со счетом 3:0, причем первый гол забил Брейден Шенн с передачи Ивана Барбашева, вторую шайбу забросил Павел Бучневич с паса Владимира Тарасенко, а третий гол Тори Круг забил в большинстве, когда передачу снова отдавал Тарасенко.

В общем, русские были в центре внимания.

— Очевидно, что это тяжелое начало матча, — сказал Александр Овечкин, когда дым рассеялся. — Ты проигрываешь со счетом 0:3 после первого периода. Но видно, что ребята не сдавались, играли упорно. Думаю, как и в предыдущей встрече против «Флориды» (поражение во вторник со счетом 2:5), мы начали не очень хорошо. Но потом стали давить и получили шанс отыграться.

Камбэк в конце второго периода начал сам Овечкин, и его гол получился не совсем типичным. Хоккеисты «Сент-Луиса», игравшие в желто-синих цветах воскресенского «Химика», почему-то решили забыть Александра Великого около своих ворот.

Овечкин получил шайбу и спокойно отправил ее в нижний угол, хотя мог еще выпить чашечку кофе и выкурить кубинскую сигару, так много у него было времени.

Да, никаких вам щелчков в большинстве из левого круга вбрасывания. Иногда Ови умеет работать вне своего офиса.

Александр Великий подправил свой показатель полезности

В целом Овечкин провел очень интересный матч. Он нанес сразу девять бросков в створ ворот. Последний раз такую активность мы видели от него 15 декабря 2021 года, когда Александр нанес сразу 10 бросков в гостевом матче с «Чикаго».

Так что его пушка работала в полную силу. Это особо интересно в свете того, что Овечкин сейчас (6137) находится в нескольких шагах от Рэя Бурка (6209) по количеству бросков за карьеру в НХЛ. Всего 73 броска, и Ови выйдет на первое место по этому весьма интересному показателю. Из действующих игроков ближе всех к этому Эрик Стаал (3946), который отстает почти вдвое. То есть понятно, что Овечкин может установить не просто очередное достижение, а вечный рекорд, после которого ему с гордостью и по праву можно дать звание Царь-Пушка.

Кроме того, нашумело одно обстоятельство, что еще вчера Овечкин был самым бесполезным хоккеистом НХЛ. В том смысле, что его показатель полезности составлял «-15» и являлся худшим среди всех игроков лиги.

Так вот, матч против «Сент-Луиса» помог подкорректировать сей казус. Овечкин набрал «+2» за полезность, а форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру остался с нулем и вышел на первое место в лиге по этому анти-показателю (-15).

Так что Овечкин — не худший. Запишите в свои блокнотики.

Вратарь «Блюз»: «Мы избавились от обезьяны на спине»

У «Сент-Луиса» еще отличился капитан Райан О’Райли, но у гостей дубль сделал защитник Джон Карлсон, и еще одну шайбу забросил нападающий Конор Шири. В итоге — ничья 4:4 в основное время.

Буллитная серия затянулась до 12 бросков. Свои попытки не реализовали такие мастера как Владимир Тарасенко и Александр Овечкин, зато забили Евгений Кузнецов и Райан О’Райли. Решающий же бросок реализовал Павел Бучневич.

«Мы избавились от обезьяны, которая сидела у нас на спине. Здорово побеждать дома. Это было весело. Не знаю, в чем дело, почему в этом сезоне по нашим воротам так много бросают. Но если так сложилось, то нужно извлекать из этого пользу», — сказал Грайсс.

Обезьяна на спине — в том смысле, что «Сент-Луис» еще недавно шел последним в лиге, проиграл восемь раз подряд. Но теперь выдал серию из пяти побед, и команда снова в ударе.

«Это была победа нашего вратаря, — заметил главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби. — Мы были немного уставшими после выезда. Но повели в счете, что было важно, а вратарь проявил себя великолепно».

А вот главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт был разочарован, ведь его команде пришлось снова отыгрываться: «Мы недостаточно прессинговали в нападении. Не думаю, что мы много уступили в обороне. Но мы должны больше прессинговать с самого начала. Нам нужно больше забивать, чаще создавать голевые моменты. Но только со второго периода мы начали действовать в правильном направлении».

Овечкин ушел от двух шведов

Все понятно со списком лучших снайперов лиги. Овечкин (789) уже близок к Горди Хоу (801), после чего он выйдет на оперативный простор в погоне за Уэйном Гретцки (894).

Но интересно посмотреть на вечный список лучших бомбардиров лиги. Овечкин (1427) уже обогнал Брайана Троттье (1425) и вышел на 18-е место в истории. А выше него идет Сидни Кросби (1430), который тоже проводит отличный сезон. Вдвоем они сейчас мчатся за Теему Селянне (1457).

А в списке лучших ассистентов лиги Овечкин, отдавший сегодня две голевые передачи, занимает 74-е место с 638 пасами. Он разом обошел шведов Петера Форсберга (636) и Борье Сальминга (637).

Отдельно заметим, что Овечкин набрал 34 (19+15) очка в 23 матчах против «Сент-Луиса». С этой командой ему играть достаточно легко.

В общем, все неплохо у Овечкина. Но его «Вашингтон» сейчас идет четвертым с конца в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. Не фатально, но при такой тенденции («Кэпиталз» победили лишь дважды за последние 10 матчей) в плей-офф можно и не попасть.

Последний раз это с «Вашингтоном» случалось в 2014 году.