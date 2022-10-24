Тарасов, но не Анатолий. Русские вратари доминируют в НХЛ – еще один герой появился в «Коламбусе»

23-летний вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов одержал первую победу за карьеру в НХЛ. Теперь сразу в семи клубах лиги на роль первого номера вышли российские голкиперы. Такого не было никогда!

23-летний вратарь «Блю Джекетс» Даниил Тарасов одержал первую победу за карьеру в НХЛ. Теперь сразу в семи клубах лиги на роль первого номера вышли российские голкиперы. Такого не было никогда!

Ярослав Галак: «Меня просто переиграл Тарасов»

Есть что-то стабильное в этом мире — Артемий Панарин продолжает лидировать в НХЛ в списке бомбардиров (4+8=12 очков). Форвард «Рейнджерс» опережает Валерия Ничушкина (6+5=11), Коннора Макдэвида (5+5=10), Матса Цуккарелло и Давида Пастрняка (по 4+6=10), Сидни Кросби (3+7=10), не говоря уже об остальных.

А если говорить о нестабильном, то «Нью-Йорк Рейнджерс» провел крайне неудачный матч дома против «Коламбуса», влетев ему со счетом 1:5.

Вообще первой звездой встречи стал голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов, который одержал свою первую победу за карьеру в НХЛ. Он сделал 30 сэйвов и где — в Madison Square Garden! День, который запомнится российскому вратарю на всю жизнь.

«Это было потрясающе, — сказал 23-летний Тарасов. — Для меня особенно. Ребята мне очень помогли».

«Думаю, что Даниил сыграл великолепно, — сказал тренер «Блю Джекетс» Брэд Ларсен. — Он был очень спокоен. Сделал трудные сэйвы, которые в его исполнении сегодня выглядели очень легкими».

А вот Егор Чинахов, который в предсезонных матчах забросил сразу шесть шайб, теперь в седьмом матче регулярного чемпионата забил свой первый гол. Он получил пас, выкатился на ворота словацкого ветерана Ярослава Халака и поразил их метким кистевым броском.

Кстати, Игорь Шестеркин отдыхал, и это один из факторов, почему «Рейнджерс» сыграли так слабо.

«Меня просто переиграл их вратарь (Тарасов), — сказал Халак. — Мне нужно быть лучше в следующем матче. Надеюсь, что в дальнейшем смогу помочь ребятам одерживать победы, набирать очки. А сегодня я сыграл не лучшим образом».

«Мы действовали недостаточно хорошо, и это очевидно, — говорит тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. — Мы были медленными. Мне не понравилось, как мы играли. Мне нравится, когда наша команда агрессивно атакует. Не увидел многого из этого. Мне показалось, что мы весь вечер были на шаг позади команды, которая играла два матча подряд. Разочарован. Скорость нашей игры была не очень хорошей».

Панарин лидирует среди бомбардиров НХЛ

Панарин, кстати, продлил бомбардирскую серию до шести матчей. Со старта чемпионата такое не выдавал ни один игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» — если считать с сезона-2009/10, когда в восьми матчах подряд набирал очки Мариан Габорик.

Хлебушек отличился в большинстве, когда на табло уже горели 0:3. До второго перерыва оставалось 76 секунд, «Рейнджерс» имели двойное большинство. Панарин получил пас от игрока «Коламбуса», который неосмотрительно выбросил шайбу. Кинул — и попал в ворота соотечественника. Ничего такого там не было.

Этот гол «в раздевалку» мог изменить игру «Рейнджерс». Хозяева продолжили давить, нанесли еще три броска в створ, еще четыре пришлись мимо. Но теперь Тарасов был стеной, «Блю Джекетс» удержали счет до перерыва, а потом довели дело до победы.

«Это далеко не вина Халака, — продолжил Галлан. — Мне не понравился язык тела наших игроков. Мне это действительно не понравилось. Это было видно. Мы больше разговаривали с лайнсменами, чем с товарищами по команде. Давайте просто играть в хоккей. Мы большие мальчики. У нас было несколько шансов спасти этот матч. При счете 1:3 у нас была пара хороших моментов в начале третьего периода, но мы их не реализовали. А потом соперник просто ушел в отрыв».

Надо сказать, что большую часть матча «Рейнджерс» играли в 11 форвардов, потому что Филип Хытил покинул лед с травмой верхней части тела. С другой стороны, когда нужно было проявить себя, форвард ньюйоркцев Виталий Кравцов снова был незаметен, и за почти 12 минут на льду (11:33) отметился лишь двумя силовыми приемами. Это был первый матч Кравцова в сезоне, и выходил он как раз с Хытилом и Барклаем Гудроу.

«Повторю, как уже сказал в раздевалке в своей речи, что сегодня у всей команды был менталитет победителя, — заметил Тарасов. — Мы просто сосредоточились на нашей игре, на том, чтобы показать свой лучший хоккей. И у нас это получилось».

Зак Веренски: «Игра Тарасова очень впечатляет»

Вообще российские вратари, конечно, делают погоду в НХЛ. Считайте сами:

Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Сергей Бобровский («Флорида»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — уже давно первые номера своих команд;

Александр Георгиев переехал с Бродвея в «Колорадо» и там стал первым номером, а ведь эта команда — чемпион, действующий обладатель Кубка Стэнли;

Илья Сорокин и Семен Варламов с переменным успехом делят место в воротах «Нью-Йорк Айлендерс», и всё идет к тому, что Сорокин в этом клубе станет первым номером, а Варли покинет Лонг-Айленд, чтобы в другой команде побиться за первого номера. Там уже такая ситуация, о которой говорят, что «двум медведям тесно в одной берлоге»;

Илья Самсонов был обменян из «Вашингтона» в «Торонто» и сразу же раскрылся, показывая потрясающий процент отраженных бросков (93,8%) и одержав четыре победы в четырех матчах. Помогает и то, что травму получил Мэтт Мюррей, которого могли рассматривать как первого номера. Но, похоже, бывший голкипер «Питтсбурга» эту конкурентную борьбу проиграл.

И вот теперь над «Коламбусом» всходит звезда Тарасова. Главный тренер «Блю Джекетс» Брэд Ларсен отказался обсуждать игру латышского вратаря Элвиса Мерзликинса после поражения от «Питтсбурга» (3:6). Но выпустил с «Рейнджерс» российского голкипера, и тот показал потрясающий хоккей.

И надо учесть не только то, что «Коламбус» играл второй раз за 19 часов, а вот «Рейнджерс» были свежими, имея двухдневную паузу. Кроме того, «Блю Джекетс» провели два заключительных периода в Нью-Йорке лишь в пять защитников после того, как Ник Бланкенбург получил травму локтя левой руки в конце первого периода.

И вот как раз Тарасов вытащил «Коламбус» из таких проблем.

Он также сделал несколько важных сэйвов и продемонстрировал отличный контроль отскока, что до сих пор не удавалось Мерзликинсу (процент сэйвов — 86,4% в этом сезоне).

«Это было потрясающе, — сказал защитник «Коламбуса» Зак Веренски. — Каждый бросок, который попадает в Тарасова, дает ощущение, что он или сделает сейв, или отразит шайбу в угол. Впечатляет такая игра парня, который провел лишь несколько матчей в НХЛ за карьеру. У него был потрясающий настрой с первых же секунд».

Кстати, как и Василевский, Тарасов из вратарской семьи. Его отец Вадим Тарасов был драфтован «Монреалем» в 1999 году, становился чемпионом суперлиги с «Салаватом Юлаевым», а теперь работает тренером по вратарям в «Сибири».

Но захваливать Даниила не будем, это его лишь первая победа в НХЛ. Рекорд лиги среди россиян принадлежит Евгению Набокову (353), который, как и Тарасов-старший, вышел из знаменитой Устинки — усть-каменогорской школы хоккея.

Если Даня Тарасов — максималист, то пусть ориентируется на эти цифры.