«Моя работа – быть стрелком. Я просто бил в цель». Андрей Свечников рассказал, как сделал первый хет-трик в НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ – Артемий Панарин набирает очки уже в пяти встречах подряд, а Кирилл Капризов снова забил в овертайме.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о событиях игрового дня НХЛ – Артемий Панарин набирает очки уже в пяти встречах подряд, а Кирилл Капризов снова забил в овертайме.

Главный тренер «Каролины»: «Свечников не просто играл, а доминировал»

Вот так бывает — ты делаешь хет-трик, становишься второй звездой матча. Но твоя команда все равно терпит обидное поражение.

Это случилось в Эдмонтоне, куда приезжала «Каролина». 22-летний Андрей Свечников уже не юниор, а большая звезда клуба НХЛ.

Начало второго периода. Свечников получает пас, идет в атаку со своей половины площадки и наносит меткий кистевой бросок, поражая ворота Джека Кэмпбелла.

В середине того же периода — очень похожий момент. Снова Андрей получает шайбу на ход, опять летит в нападение, и снова его кистевой бросок неотразим.

Наконец, в третьем периоде россиянин реализует большинство. Себастьян Ахо выигрывает вбрасывание, шайба отлетает к Свечникову, и тот опять показывает свою коронку — фирменный кистевой бросок.

Но это же «Эдмонтон». Коннор Макдэвид и Райан Ньюджент-Хопкинс набрали по 4 (1+3) очка, еще пара очков у Леона Драйзайтля (1+1). В итоге «Ойлерз» одержали домашнюю победу (6:4).

«Это большая победа для нашей команды, — сказал Макдэвид. — Отличная проверка на прочность в игре с очень хорошим клубом. «Каролина» показала высокий уровень конкуренции, но мы с ними смогли справиться. Думаю, что Суп сделал несколько важных сейвов, а наша игра в большинстве сыграла свою роль. Может, победа получилась не совсем красивой, но мы ее принимаем».

Суп — это прозвище вратаря Кэмпбелла, который в итоге совершил 36 сэйвов.

Хет-трик стал первым для Андрея Свечникова в НХЛ. Это если мы говорим о регулярном чемпионате, потому что Свечников уже делал хет-трик в плей-офф, когда летом 2020 года «Каролина» играла в квалификационном раунде против «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Сделать хет-трик — это здорово. Но тяжело, когда проигрываешь, — говорит Свечников. — Думаю, что мои одноклубники сделали всё, чтобы я показал хорошую игру. Ну, а моя работа — быть стрелком, что и делал сегодня. Просто бросал по воротам и пытался забить несколько голов. Но, конечно, очень тяжело проигрывать».

Андрея хвалил и его тренер Род Бриндамор: «Свечников не просто играл, а доминировал. Хотя так можно сказать только о нем. Его тройка была хороша, но нам немного не хватало такой отдачи от других. Мы подарили сопернику два гола, а особенно против «Эдмонтона» этого делать никак нельзя. Это это и повлияло на исход матча. Вот эти моменты хотелось бы исправить».

Капризов взял моду забивать в овертаймах

«Миннесота» справилась с «Ванкувером», который поражен странной болезнью. На старте чемпионата «Кэнакс» постоянно ведут в счете, но неизменно проигрывают. Вот и теперь «Ванкувер» вел 2:1 и 3:2, но все-таки потерпел поражение.

Первой звездой матча стал форвард «Уайлд» Кирилл Капризов, который набрал 3 (1+2) очка и забил решающий гол в овертайме. Там все получилось весьма просто. Ветеран Матс Цуккарелло отдал передачу Капризову, а тот со второй попытки переиграл голкипера Тэтчера Демко, который неловко завалился в ворота. Где была защита «Кэнакс» в тот момент — остается только гадать.

Бедный главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро. Он никак не может одержать свою 600-ю победу за карьеру в НХЛ. А ведь она кажется такой близкой! Может, «Кэнакс» начинать матчи с двух-трех пропущенных шайб? Когда они ведут в счете, то всегда заваливают концовку.

«Первые три наших матча в чемпионате были очень сложными, без побед. Каждая смена казалась утомительной, когда ты делаешь много ошибок, не справляешься в своей зоне, — сказал Капризов. — Ты стараешься, много работаешь и, может быть, чувствуешь себя лучше. Но после победы, конечно, уже никакого давления. Словно гора сваливается с плеч».

Интересно, что Капризов вообще взял за моду забивать в овертаймах. Вообще его самый первый гол в НХЛ за карьеру был в овертайме, когда Kirill The Thrill набрал 3 (1+2) очка в Лос-Анджелесе. А если считать голы в овертаймах с 2020 года, когда Капризов появился в лиге, то больше Кирилла (5) забили только Коннор Макдэвид (6) и Алекс Дебринкат (7) из «Чикаго».

Тренер «Сан-Хосе»: Нельзя пойти в магазин и купить там таблетки уверенности

Свой гол забил и Артемий Панарин, который лидирует в лиге по очкам (3+8=11 в пяти матчах). А вообще в пятерку лучших бомбардиров НХЛ сейчас входят сразу три россиянина. Ведь далее идут Коннор Макдэвид (5+5=10), Микко Рантанен (3+6=9), Андрей Свечников (6+2=8) и Кирилл Капризов (4+4=8). Причем Свечников наравне со Стивеном Стэмкосом (6) — еще и лучший снайпер НХЛ прямо сейчас.

Правда, «Рейнджерс» потерпели поражение в Нью-Йорке от «Сан-Хосе» (2:3), и эту калифорнийскую команду теперь тренирует Дэвид Куинн, который раньше возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс». То есть человек приехал и напомнил о себе. Хотя его «Шаркс» начали чемпионат с пяти поражений.

«Я не могу пойти в магазин и купить там таблетки уверенности на всю команду, — сказал Куинн. — Вы приобретаете эту уверенность, когда делаете правильные вещи на льду и наблюдаете за тем, как правильные вещи делают ваши товарищи».

Что ж, хороший совет. Панарин же продлил свою бомбардирскую серию до пяти матчей — интересно, что такое горячее начало сезона никто в «Рейнджерс» не выдавал с 2011 года, когда также бурно стартовал Брэд Ричардс. А в целом интересно, как долго Хлебушек сможет выдерживать натиск Макдэвида в таблице бомбардиров, потому что все понимают — Коннор может набрать и 150 очков за чемпионат.