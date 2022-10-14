Панарин играл жестко против команды Капризова. Кросби обогнал Овечкина в списке бомбардиров. Всё о матчах НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о ночных матчах НХЛ – феерия Артемия Панарина в Миннесоте, Евгений Малкин забил и Сидни Кросби тоже, почему-то замолчала пушка Александра Овечкина.

Обозреватель «Матч ТВ» рассказывает о ночных матчах НХЛ – феерия Артемия Панарина в Миннесоте, Евгений Малкин забил и Сидни Кросби тоже, почему-то замолчала пушка Александра Овечкина.

Капризов схватил «-4» за полезность

Очень похоже, что такой «Нью-Йорк Рейнджерс» может претендовать на Кубок Стэнли.

Не хотелось бы загадывать раньше времени, но в первом матче сезона у себя дома «рейнджеры» победили «Тампу» со счетом 3:1. А теперь в Миннесоте они справились с командой Кирилла Капризова, разгромив ее со счетом 7:3. Эффектно!

Первой звездой матча стал Артемий Панарин, который набрал 4 (1+3) очка и забил свой первый гол в сезоне. Получилось это в равных составах. Хлебушек играл в тройке с Винсентом Трочеком и Алекси Лафреньером. И вот партнеры выверенными передачами вывели Панарина на разящий бросок по воротам ветерана Марка-Андре Флери.

Дубль сделал Крис Крайдер, который на четвертом десятке лет открыл в себе талант снайпера и в прошлом сезоне забил 52 гола. Еще по шайбе забросили Адам Фокс, Филип Хытил, Трочек и Каапо Какко. Голкипер Игорь Шестеркин сделал 33 сэйва.

«Вот такой у нас состав, — сказал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан. — В нем много мастерства и таланта, и если мы будем усердно работать, то голы к нам обязательно придут».

Скажем прямо, что «Миннесоте» не удался первый матч сезона. Капризов остался лишь с одной голевой передачей (0+1). Мэтт Болди сделал дубль, но как он сам сказал: «Я бы легко отказался от этих двух голов, лишь бы наша команда сыграла лучше. А так получилось, что соперник нас просто вышиб с площадки. Это не то, на что мы рассчитывали. Этот матч лучше забыть».

«Мы просто стараемся играть жестко, выкладываясь на 100 процентов в каждом матче, — сказал Панарин. — А там уже как пойдет, так пойдет».

«Конечно, это пощечина, — сказал Флери. — Нам просто нужно вернуться сюда и готовиться к следующему матчу против «Лос-Анджелеса» в субботу».

«Наша игра в обороне была ужасной, — добавил тренер «Миннесоты» Дин Эвасон. — В нападении-то мы сыграли здорово. Но их вратарь был великолепен в начале игры, и это стало решающим фактором. Но мы определенно должны лучше защищаться».

А что же вы хотели, если против вас играл Игорь Шестеркин — лучший вратарь НХЛ прошлого сезона! Капризов же, если говорить об обороне, получил «-4» за полезность. Хотелось бы написать, что это антирекорд его карьеры. Но я посмотрел, и раньше у Кирилла уже три раза было по «-4» в чемпионатах. Так что давайте не будем акцентировать на этом внимание. Все-таки дело Капризова — забивать голы и набирать очки. В идеале — по 100 за сезон.

Кросби: «Просто наши ребята разогнались»

«Питтсбург» — самая возрастная команда лиги. Но посмотрите, как эффектно «пингвины» начали чемпионат — разгромили «Аризону» со счетом 6:2.

Одну из шайб забросил Евгений Малкин. Мы помним, как Джино в прошлом сезоне страдал от травм, а потом с трудом получил новый контракт. Но теперь Малкин начал забивать с первой же встречи, реализовав большинство под занавес второго периода.

Евгений был признан второй звездой, а первой стал Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка. Кросби начал свой 18-й сезон в НХЛ. Кстати, по этому показателю в истории клуба он обошел Марио Лемье, который провел 17 сезонов. А если говорить о Питтсбурге в целом, то Кросби лишь на три сезона отстает от Вилли Старгелла, который провел 21 сезон за «пиратов из Питтсбурга» (бейсбол). Контракт у Сидни еще на три сезона. И если он потом подпишет новый в возрасте 38 лет, то может стать главным спортивным долгожителем любимого города.

Ну и отметим, что Кросби — капитан «Питтсбурга» уже 16 лет. Это второй результат в истории НХЛ, наравне с Джо Сакиком («Колорадо»). Рекордсмен — Стив Айзерман («Детройт», 19 лет), но Сид может обойти и его.

И перед игрой состоялось чествование команды. Последними на лед вышли как раз Крис Летанг, Евгений Малкин и Сидни Кросби. Вместе они играют уже 17 лет. Это абсолютный рекорд для трио в профессиональном спорте Северной Америки.

«Эти ребята уже давно вместе, в тройках много знакомых, — говорит главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. — Думаю, тот факт, что у нас есть некоторая стабильность и преемственность в составе, помогает нам с точки зрения сыгранности. Все ребята давно друг друга знают».

Да, сыгранность там на уровне — первые семь бросков «Питтсбурга», и вот на табло уже 3:0 к шестой минуте матча. Дело сделано.

«Думаю, мы сыграли на пределе своих возможностей, — сказал Кросби. — Первый матч сезона, выступаем дома. Ребята были очень рады начать чемпионат, а потом по ходу встречи разогнались».

Отдельно заметим, что Кросби все 18 лет продолжает гонку с Александром Овечкиным, который еще в первом сезоне отобрал у него «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги. Набрав сегодня три очка, Кросби (518+894=1412) обошел Овечкина (780+630=1410) в списке лучших бомбардиров лиги всех времен, заняв 20-ю позицию.

Кстати, совсем скоро оба — Сид и Ови — пойдут на новый обгон легенд. Дуг Гилмор (1414), Адам Оутс (1420), Брайан Троттье (1425), Теему Селянне (1457), Стэн Микита (1467)…

Это похоже на скоростной лифт.

Самсонов: «Я наслаждался этим моментом»

Правда, сам Александр Овечкин взял медленный старт в чемпионате. Первый матч его «Вашингтон» проиграл «Бостону» (2:5), во втором — уступил «Торонто» (2:3). Причем сам Ови за эти две встречи не набрал ни одного очка. «Кэпиталз» же не реализовали ни одного большинства против «Мэйпл Лифс» из пяти попыток.

И молодцом проявил себя голкипер Илья Самсонов, который в межсезонье перешел из «Вашингтона» как раз в «Торонто» и теперь сделал 24 сэйва против своего бывшего клуба.

«Было много эмоций, особенно в первом периоде, — сказал Самсонов. — Мой первый матч за «Лифс», но я наслаждаюсь этим моментом. На лицах ребят — улыбки, мы победили в важном матче. Все хорошо. Болельщики в Торонто невероятные, очень громкие. Мне понравилось здесь играть».

«Мы сделали достаточно для того, чтобы не победить, — сказал главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. — Мы должны это исправить. Чем лучше ты убираешь свои недочеты и ошибки в игре, тем больше у тебя шансов на успех. А если ты забиваешь пять голов, но делаешь кучу ошибок и потом проигрываешь — то все говорят именно об ошибках, которые тебе стоили победы».

И есть один показатель, по которому Овечкин сейчас идет в топе лучших игроков НХЛ — это силовые приемы. Он провел 13 хитов за два матча. Больше в лиге сделал только Мартин Фехервари из «Вашингтона» (15). То есть сейчас «Кэпиталз» — это больше «биться-бороться», чем играть в хоккей.

Как сказал Лавиолетт, это надо срочно исправлять.