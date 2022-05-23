Кучеров снова разорвал «Флориду». А заодно обогнал Овечкина

Дерби «Солнечного штата» между «Флоридой» и «Тампой» должно было превратиться в самую яркую серию второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2022. И нет сомнений, за три матча ярких моментов набралось достаточно, но исходили они в основном от одной команды, а точнее, от одного хоккеиста — Никиты Кучерова.
После развеселой серии с «Торонто» «Лайтнинг» включили чемпионский каток, который уже завернул им два Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах. У суператакующих, но совершенно не готовых на сегодняшний день к большому сопротивлению «Пантерз» попросту нет аргументов против «Тампы».
С седьмого матча против «Торонто» «молнии» вернули на свой чемпионский уровень командую игру в обороне. Когда же случаются позиционные или индивидуальные ошибки, их исправляют сами игроки (59 блоков в серии с «Флоридой»). Если же они бессильны, в дело включается Андрей Василевский, стабильно пропускающий по одной шайбе в последних четырех матчах (132/136 бросков, 97,1%).
А что же в атаке у «Тампы»? А там все решает уже упомянутый Кучеров. Плей-офф 2020 года «Лайтнинг» провели без Стивена Стэмкоса, в серии против «Флориды» приходится обходиться без Брэйдена Пойнта. Но благодаря гениальной игре россиянина в матчах на вылет «молниям» снова и снова удается минимизировать потери в атаке и демонстрировать ровно такую результативность, какая требуется для побед в конкретных встречах.
В серии «Тампа» — «Флорида» совершенно точно нет ни одного более яркого полевого игрока, чем Кучеров. За три игры россиянин уже набрал 7 (2+5) очков — в противостоянии с «Торонто» у него было 8 (2+6) баллов, но за семь матчей. По итогам сегодняшнего дня Кучеров (15 очков) уже ворвался в тройку лучших бомбардиров плей-офф, уступив только звездному дуэту из «Эдмонтона» Макдэвид (23) — Драйзайтль (19).
Третий поединок против «Флориды» стал для россиянина не только лучшим в этом плей-офф, но и одним из лучших за всю его кубковую карьеру. Причем на первый взгляд может показаться, что из четырех (1+3) очков, набранных Кучеровым, большая часть — это не особо значимые вещи, однако это совершенно не так:
- передача на гол Кори Перри в первом периоде — лишь вторая? Но именно российский форвад завез шайбу в зону, разогнав голевую атаку, и очень быстро скинул шайбу на синей линии под бросок в касание Райану Макдоне;
- свой гол Кучеров забил при счете 3:1 и лишь в пустые ворота? Но перед этим он создал шикарный момент Нику Полу, не сумевшему пробить блок от Александра Баркова. Плюс Никите еще нужно было уйти от Аарона Экблада, чтобы получить 100-процентную позицию для броска;
- четвертое очко в матче — также следствие гола в пустые ворота? Но именно Кучеров подкараулил отскок шайбы от Экблада в собственной зоне. Плюс Стивен Стэмкос нанес достаточно сложный бросок от своей синей линии.
Результативная передача Кучерова на все того же Стэмкоса в середине второго периода при счете 2:1 в пользу «Тампы» вообще не вызывает вопросов. Получив длинную диагонально от Хедмана на чужой синей линии, россиянин уверенно разобрался с Густавом Форслингом и выкатил шайбу под фирменный бросок в касание своему капитану.
Результативность Кучерова в его карьере в плей-офф, конечно, поражает. За 123 матча нападающий «Тампы» набрал 142 (48+94) очка, забравшись в тройку лучших российских бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли, оставив позади великого Александра Овечкина.
- 1. Евгений Малкин — 180 (67+113) очков
- 2. Сергей Федоров — 176 (52+124)
- 3. Никита Кучеров — 142 (48+94)
- 4. Александр Овечкин — 141 (72+69)
- 5. Сергей Зубов — 117 (24+93)
Уже завтра у «Тампы» будет шанс оформить «сухой» разгром «Флориды», который до начала серии казался совершенно невероятным.
НХЛ. Плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Голы: Перри, 13:21. Чернак, 22:54. Стэмкос, 30:23, 57:51. Кучеров, 56:06. — Райнхарт, 16:07 (бол.).
Читайте также:
- «Если бы сейчас пошел в хоккей, не выжил бы. Наверное, в десять лет закончил». Откровенный разговор с Александром Еременко
- «А что смотреть на чемпионате мира, если там Россия не играет?» Эксклюзив «Матч ТВ» с Овечкиным
- «Меньше $7 млн в год для Малкина — это плевок в лицо!» Вернется ли форвард «Питтсбурга» в Россию?