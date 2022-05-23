Кучеров снова разорвал «Флориду». А заодно обогнал Овечкина

С таким Кучеровым «Тампа» готова забрать третье чемпионство подряд.

С таким Кучеровым «Тампа» готова забрать третье чемпионство подряд.

Дерби «Солнечного штата» между «Флоридой» и «Тампой» должно было превратиться в самую яркую серию второго раунда плей-офф Кубка Стэнли-2022. И нет сомнений, за три матча ярких моментов набралось достаточно, но исходили они в основном от одной команды, а точнее, от одного хоккеиста — Никиты Кучерова.

После развеселой серии с «Торонто» «Лайтнинг» включили чемпионский каток, который уже завернул им два Кубка Стэнли в двух предыдущих сезонах. У суператакующих, но совершенно не готовых на сегодняшний день к большому сопротивлению «Пантерз» попросту нет аргументов против «Тампы».

С седьмого матча против «Торонто» «молнии» вернули на свой чемпионский уровень командую игру в обороне. Когда же случаются позиционные или индивидуальные ошибки, их исправляют сами игроки (59 блоков в серии с «Флоридой»). Если же они бессильны, в дело включается Андрей Василевский, стабильно пропускающий по одной шайбе в последних четырех матчах (132/136 бросков, 97,1%).

А что же в атаке у «Тампы»? А там все решает уже упомянутый Кучеров. Плей-офф 2020 года «Лайтнинг» провели без Стивена Стэмкоса, в серии против «Флориды» приходится обходиться без Брэйдена Пойнта. Но благодаря гениальной игре россиянина в матчах на вылет «молниям» снова и снова удается минимизировать потери в атаке и демонстрировать ровно такую результативность, какая требуется для побед в конкретных встречах.

В серии «Тампа» — «Флорида» совершенно точно нет ни одного более яркого полевого игрока, чем Кучеров. За три игры россиянин уже набрал 7 (2+5) очков — в противостоянии с «Торонто» у него было 8 (2+6) баллов, но за семь матчей. По итогам сегодняшнего дня Кучеров (15 очков) уже ворвался в тройку лучших бомбардиров плей-офф, уступив только звездному дуэту из «Эдмонтона» Макдэвид (23) — Драйзайтль (19).

Третий поединок против «Флориды» стал для россиянина не только лучшим в этом плей-офф, но и одним из лучших за всю его кубковую карьеру. Причем на первый взгляд может показаться, что из четырех (1+3) очков, набранных Кучеровым, большая часть — это не особо значимые вещи, однако это совершенно не так:

передача на гол Кори Перри в первом периоде — лишь вторая? Но именно российский форвад завез шайбу в зону, разогнав голевую атаку, и очень быстро скинул шайбу на синей линии под бросок в касание Райану Макдоне;

свой гол Кучеров забил при счете 3:1 и лишь в пустые ворота? Но перед этим он создал шикарный момент Нику Полу, не сумевшему пробить блок от Александра Баркова. Плюс Никите еще нужно было уйти от Аарона Экблада, чтобы получить 100-процентную позицию для броска;

четвертое очко в матче — также следствие гола в пустые ворота? Но именно Кучеров подкараулил отскок шайбы от Экблада в собственной зоне. Плюс Стивен Стэмкос нанес достаточно сложный бросок от своей синей линии.

Результативная передача Кучерова на все того же Стэмкоса в середине второго периода при счете 2:1 в пользу «Тампы» вообще не вызывает вопросов. Получив длинную диагонально от Хедмана на чужой синей линии, россиянин уверенно разобрался с Густавом Форслингом и выкатил шайбу под фирменный бросок в касание своему капитану.

Результативность Кучерова в его карьере в плей-офф, конечно, поражает. За 123 матча нападающий «Тампы» набрал 142 (48+94) очка, забравшись в тройку лучших российских бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли, оставив позади великого Александра Овечкина.

1. Евгений Малкин — 180 (67+113) очков

2. Сергей Федоров — 176 (52+124)

3. Никита Кучеров — 142 (48+94)

4. Александр Овечкин — 141 (72+69)

5. Сергей Зубов — 117 (24+93)

Уже завтра у «Тампы» будет шанс оформить «сухой» разгром «Флориды», который до начала серии казался совершенно невероятным.

НХЛ. Плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Перри, 13:21. Чернак, 22:54. Стэмкос, 30:23, 57:51. Кучеров, 56:06. — Райнхарт, 16:07 (бол.).

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