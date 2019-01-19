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Наши в НХЛ. «Вашингтон» Овечкина впервые в сезоне проиграл четыре матча кряду

09:54
Наши в НХЛ. «Вашингтон» Овечкина впервые в сезоне проиграл четыре матча кряду
Александр Овечкин / Фото: © Patrick Smith / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
«Вашингтон» проиграл в четвертый раз подряд.

Семь матчей состоялись минувшей ночью в НХЛ. Отмечаем самые интересные.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон)  — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк)  — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Тренер Барри Тротц, приведший в прошлом голу «Вашингтон» к Кубку Стэнли, вернулся на привычную арену в качестве главного в «Айлендерс».

«Вашингтон» тепло встретил бывшего тренера, показав перед матчем клип с его участием. Овечкин решил даже спросить у Барри: «Клип-то вам понравился?»

https://twitter.com/hockeykot/status/1086428270986477570

Тротц тоже был счастлив вернуться на арену, где он провел последние четыре года, но жестко наказал свою бывшую команду.

Чудо-нападение «Кэпиталз» с Овечкиным во главе сподобилось лишь на 19 бросков по воротам, которые отразил голкипер Томми Грайс.

https://twitter.com/NHLGIFs/status/1086460688997015552

Более того, благодаря победе над прямым конкурентом нью-йоркцы возглавили дивизион Метрополитен. Позади остались и «Вашингтон», и «Питтсбург», и «Коламбус». Еще более впечатляющими выглядят другие цифры: начиная с Рождества, «Айлендерс» выиграли 11 матчей из 13.

https://twitter.com/NYIslanders/status/1086454862383120384

«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четвертый раз подряд.

«Флорида Пантерз» (Санрайз)  — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто)  — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Накануне от рук «Торонто» пали лидеры из «Тампы», а вот с аутсайдером Таварес, Мэттьюс и компания справиться не сумели. Евгений Дадонов в третьем матче подряд уходит без очков, но «Флорида» прервала семиматчевую серию поражений.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086441233164189696

«Аризона Койотис» (Глендейл)  — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург)  — 2:3 ОТ  (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Победу «Питтсбургу» принес Фил Кэселл с передачи Кросби и Малкина.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086503791623577600

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус)  — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль)  — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Завершилась серия из четырех побед подряд у «Коламбуса». Артемий Панарин очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «минус 2». Сергей Бобровский остался в запасе.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086442440947568641

«Калгари Флэймз» (Калгари)  — «Детройт Ред Уингз» (Детройт)  — 6:4 (0:1, 2:1, 4:2)

«Калгари» уступал в счете еще за шесть минут до конца третьего периода, но «Детройту», как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, не хватило сил на концовку.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086503088184348672

Канадцы продолжают возглавлять Западную конференцию НХЛ.

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