Наши в НХЛ. «Вашингтон» Овечкина впервые в сезоне проиграл четыре матча кряду

«Вашингтон» проиграл в четвертый раз подряд.

2019-01-19T09:54:20+03:00 «Вашингтон» проиграл в четвертый раз подряд.

Семь матчей состоялись минувшей ночью в НХЛ. Отмечаем самые интересные.

Тренер Барри Тротц, приведший в прошлом голу «Вашингтон» к Кубку Стэнли, вернулся на привычную арену в качестве главного в «Айлендерс».

«Вашингтон» тепло встретил бывшего тренера, показав перед матчем клип с его участием. Овечкин решил даже спросить у Барри: «Клип-то вам понравился?»

Тротц тоже был счастлив вернуться на арену, где он провел последние четыре года, но жестко наказал свою бывшую команду.

Чудо-нападение «Кэпиталз» с Овечкиным во главе сподобилось лишь на 19 бросков по воротам, которые отразил голкипер Томми Грайс.

Более того, благодаря победе над прямым конкурентом нью-йоркцы возглавили дивизион Метрополитен. Позади остались и «Вашингтон», и «Питтсбург», и «Коламбус». Еще более впечатляющими выглядят другие цифры: начиная с Рождества, «Айлендерс» выиграли 11 матчей из 13.

«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четвертый раз подряд.

Накануне от рук «Торонто» пали лидеры из «Тампы», а вот с аутсайдером Таварес, Мэттьюс и компания справиться не сумели. Евгений Дадонов в третьем матче подряд уходит без очков, но «Флорида» прервала семиматчевую серию поражений.

Победу «Питтсбургу» принес Фил Кэселл с передачи Кросби и Малкина.

Завершилась серия из четырех побед подряд у «Коламбуса». Артемий Панарин очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «минус 2». Сергей Бобровский остался в запасе.

«Калгари» уступал в счете еще за шесть минут до конца третьего периода, но «Детройту», как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, не хватило сил на концовку.

Канадцы продолжают возглавлять Западную конференцию НХЛ.