Наши в НХЛ. «Вашингтон» Овечкина впервые в сезоне проиграл четыре матча кряду
Семь матчей состоялись минувшей ночью в НХЛ. Отмечаем самые интересные.
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Тренер Барри Тротц, приведший в прошлом голу «Вашингтон» к Кубку Стэнли, вернулся на привычную арену в качестве главного в «Айлендерс».
«Вашингтон» тепло встретил бывшего тренера, показав перед матчем клип с его участием. Овечкин решил даже спросить у Барри: «Клип-то вам понравился?»https://twitter.com/hockeykot/status/1086428270986477570
Тротц тоже был счастлив вернуться на арену, где он провел последние четыре года, но жестко наказал свою бывшую команду.
Чудо-нападение «Кэпиталз» с Овечкиным во главе сподобилось лишь на 19 бросков по воротам, которые отразил голкипер Томми Грайс.https://twitter.com/NHLGIFs/status/1086460688997015552
Более того, благодаря победе над прямым конкурентом нью-йоркцы возглавили дивизион Метрополитен. Позади остались и «Вашингтон», и «Питтсбург», и «Коламбус». Еще более впечатляющими выглядят другие цифры: начиная с Рождества, «Айлендерс» выиграли 11 матчей из 13.https://twitter.com/NYIslanders/status/1086454862383120384
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четвертый раз подряд.
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Накануне от рук «Торонто» пали лидеры из «Тампы», а вот с аутсайдером Таварес, Мэттьюс и компания справиться не сумели. Евгений Дадонов в третьем матче подряд уходит без очков, но «Флорида» прервала семиматчевую серию поражений.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086441233164189696
«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Победу «Питтсбургу» принес Фил Кэселл с передачи Кросби и Малкина.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086503791623577600
«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Завершилась серия из четырех побед подряд у «Коламбуса». Артемий Панарин очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «минус 2». Сергей Бобровский остался в запасе.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086442440947568641
«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 6:4 (0:1, 2:1, 4:2)
«Калгари» уступал в счете еще за шесть минут до конца третьего периода, но «Детройту», как уже не раз бывало в нынешнем сезоне, не хватило сил на концовку.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086503088184348672
Канадцы продолжают возглавлять Западную конференцию НХЛ.