«Тампа» уступила преследователям из «Торонто», Зайцев набрал два очка

ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
11:15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:50
Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича. Трансляция из Италии [16+]
13:10
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
13:55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным [12+]
14:25
"Дакар-2019" [12+]
14:35
"Самые сильные" [12+]
15:05
Новости
15:10
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16:10
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
18:05
Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая трансляция из Австрии
18:55
"Лучшие из лучших". Специальный репортаж [12+]
19:25
Новости
19:30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20:30
Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 2019 [16+]
21:00
Все на футбол! [12+]
21:45
"ФутБОЛЬНО" [12+]
22:15
Новости
22:25
Все на футбол! Афиша [12+]
22:55
Футбол. Чемпионат Испании. "Хетафе" - "Алавес". Прямая трансляция
00:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30
Футбол. Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" - "Бавария" [0+]
03:30
Смешанные единоборства. Bellator. Рафаэль Карвальо против Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова против Кейт Джексон. Трансляция из Великобритании [16+]
05:00
Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе. Прямая трансляция из США
08:30
"Мэнни". Документальный фильм [16+]
10:10
Новости
10:15
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10:40
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии [0+]
ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Авто/мото Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Fun-зона Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

«Тампа» уступила преследователям из «Торонто», Зайцев набрал два очка

10:12
«Тампа» уступила преследователям из «Торонто», Зайцев набрал два очка
Никита Зайцев / Фото: © Juan Ocampo / Contributor / National Hockey League / Gettyimages.ru
Лидеры проиграли второй раз на неделе.

Семь матчей сыграны минувшей ночью в НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа)  — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто)  — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Главным действующим лицом во встрече двух фаворитов Восточной конференции стал голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, отразивший 36 бросков из 38.

https://twitter.com/MapleLeafs/status/1086121763094908928

Андрей Василевский пропустил три шайбы после 30 бросков, а четвертую гости забросили в пустые ворота в концовке.

Никита Кучеров набрал очко за результативный пас.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086097419627098113

A вот защитник «Торонто» Никита Зайцев сделал две голевых передачи.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086097093155016705

«Тампа» на неделе проиграла два матча из трех, правда, отрыв от «Торонто» в таблице все равно громадный — 14 очков, при двух матчах в запасе у канадского клуба.

«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл)  — «Виннипег Джетс» (Виннипег)  — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Во встрече команды из первой пятерки Запада первой звездой также стал вратарь. Коннор Хеллебак отразил 37 бросков из 38. «Винипег» одержал четвертую победу подряд и находится в одном шаге от лидера конференции «Калгари».

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086099916391370753

«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол)  — «Анахайм Дакс» (Анахайм)  — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

«Анахайм» наконец-то прервал рекордную в истории клуба печальную серию из 12 поражений подряд, забросив трижды в первые восемь минут. И в этом матче лучшим стал голкипер. Джон Гибсон справился с 37 бросками.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086080291876200448

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк)  — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго)  — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

А вот «Чикаго» опустился на дно таблицы. Один из самых богатых клубов НХЛ рискует пропустить плей-офф второй сезон подряд. Поражение от «Рейнджерс» стало пятым кряду. Артем Анисимов сделал результативную передачу, когда Саад открыл счет.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086059165242585088

Хенрик Лундквист стал шестым вратарем в истории НХЛ по количеству побед в матчах регулярного чемпионата.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086146047913664513

«Бостон Брюинз» (Бостон)  — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис)  — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Владимир Тарасенко второй матч подряд уходит без набранных очков, а его «Сент-Луис» — проигрывает. В последних 10 играх эта зависимость сработала 9 раз. В этом мачте отмечаем товарищескую драку между Здено Харой и Патриком Маруном.

https://twitter.com/HockeyFeedSTL/status/1086064326950244352

«Даллас Старз» (Даллас)  — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес)  — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

«Даллас» в концовке едва не ушел от поражения, пойдя на финальный штурм. Эса Линделл с передачи Радулова сократил отставание, но на большее хозяев не хватило.

Илья Ковальчук провел на льду 15 с половиной минут и нанес два броска.

На трибуне был замечен словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

https://twitter.com/dmn_stars/status/1086116415172681728

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк)  — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк)  — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

«Нью-Йорк Айлендерс», который после отъезда Джона Тавареса мало кто принимал в расчет, идет в таблице между звездными «Вашингтоном» и «Питтсбургом». «Островитяне» выиграли девятый матч из последних одиннадцати.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086059458487291904
О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+