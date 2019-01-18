«Тампа» уступила преследователям из «Торонто», Зайцев набрал два очка
Семь матчей сыграны минувшей ночью в НХЛ.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Главным действующим лицом во встрече двух фаворитов Восточной конференции стал голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, отразивший 36 бросков из 38.https://twitter.com/MapleLeafs/status/1086121763094908928
Андрей Василевский пропустил три шайбы после 30 бросков, а четвертую гости забросили в пустые ворота в концовке.
Никита Кучеров набрал очко за результативный пас.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086097419627098113
A вот защитник «Торонто» Никита Зайцев сделал две голевых передачи.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086097093155016705
«Тампа» на неделе проиграла два матча из трех, правда, отрыв от «Торонто» в таблице все равно громадный — 14 очков, при двух матчах в запасе у канадского клуба.
«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Во встрече команды из первой пятерки Запада первой звездой также стал вратарь. Коннор Хеллебак отразил 37 бросков из 38. «Винипег» одержал четвертую победу подряд и находится в одном шаге от лидера конференции «Калгари».https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086099916391370753
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
«Анахайм» наконец-то прервал рекордную в истории клуба печальную серию из 12 поражений подряд, забросив трижды в первые восемь минут. И в этом матче лучшим стал голкипер. Джон Гибсон справился с 37 бросками.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086080291876200448
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
А вот «Чикаго» опустился на дно таблицы. Один из самых богатых клубов НХЛ рискует пропустить плей-офф второй сезон подряд. Поражение от «Рейнджерс» стало пятым кряду. Артем Анисимов сделал результативную передачу, когда Саад открыл счет.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086059165242585088
Хенрик Лундквист стал шестым вратарем в истории НХЛ по количеству побед в матчах регулярного чемпионата.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086146047913664513
«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)
Владимир Тарасенко второй матч подряд уходит без набранных очков, а его «Сент-Луис» — проигрывает. В последних 10 играх эта зависимость сработала 9 раз. В этом мачте отмечаем товарищескую драку между Здено Харой и Патриком Маруном.https://twitter.com/HockeyFeedSTL/status/1086064326950244352
«Даллас Старз» (Даллас) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
«Даллас» в концовке едва не ушел от поражения, пойдя на финальный штурм. Эса Линделл с передачи Радулова сократил отставание, но на большее хозяев не хватило.
Илья Ковальчук провел на льду 15 с половиной минут и нанес два броска.
На трибуне был замечен словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич.https://twitter.com/dmn_stars/status/1086116415172681728
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
«Нью-Йорк Айлендерс», который после отъезда Джона Тавареса мало кто принимал в расчет, идет в таблице между звездными «Вашингтоном» и «Питтсбургом». «Островитяне» выиграли девятый матч из последних одиннадцати.https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1086059458487291904