«Тампа» уступила преследователям из «Торонто», Зайцев набрал два очка

Лидеры проиграли второй раз на неделе.

2019-01-18T10:12:18+03:00 Лидеры проиграли второй раз на неделе.

Семь матчей сыграны минувшей ночью в НХЛ.

Главным действующим лицом во встрече двух фаворитов Восточной конференции стал голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, отразивший 36 бросков из 38.

Андрей Василевский пропустил три шайбы после 30 бросков, а четвертую гости забросили в пустые ворота в концовке.

Никита Кучеров набрал очко за результативный пас.

A вот защитник «Торонто» Никита Зайцев сделал две голевых передачи.

«Тампа» на неделе проиграла два матча из трех, правда, отрыв от «Торонто» в таблице все равно громадный — 14 очков, при двух матчах в запасе у канадского клуба.

Во встрече команды из первой пятерки Запада первой звездой также стал вратарь. Коннор Хеллебак отразил 37 бросков из 38. «Винипег» одержал четвертую победу подряд и находится в одном шаге от лидера конференции «Калгари».

«Анахайм» наконец-то прервал рекордную в истории клуба печальную серию из 12 поражений подряд, забросив трижды в первые восемь минут. И в этом матче лучшим стал голкипер. Джон Гибсон справился с 37 бросками.

А вот «Чикаго» опустился на дно таблицы. Один из самых богатых клубов НХЛ рискует пропустить плей-офф второй сезон подряд. Поражение от «Рейнджерс» стало пятым кряду. Артем Анисимов сделал результативную передачу, когда Саад открыл счет.

Хенрик Лундквист стал шестым вратарем в истории НХЛ по количеству побед в матчах регулярного чемпионата.

Владимир Тарасенко второй матч подряд уходит без набранных очков, а его «Сент-Луис» — проигрывает. В последних 10 играх эта зависимость сработала 9 раз. В этом мачте отмечаем товарищескую драку между Здено Харой и Патриком Маруном.

«Даллас» в концовке едва не ушел от поражения, пойдя на финальный штурм. Эса Линделл с передачи Радулова сократил отставание, но на большее хозяев не хватило.

Илья Ковальчук провел на льду 15 с половиной минут и нанес два броска.

На трибуне был замечен словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

«Нью-Йорк Айлендерс», который после отъезда Джона Тавареса мало кто принимал в расчет, идет в таблице между звездными «Вашингтоном» и «Питтсбургом». «Островитяне» выиграли девятый матч из последних одиннадцати.