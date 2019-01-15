Овечкин стал 14-м снайпером в истории, но проиграл Тарасенко и Барбашеву

Ови забросил 640 голов и 238 из них - в большинстве.

2019-01-15T10:06:42+03:00 Ови забросил 640 голов и 238 из них - в большинстве.

Второй день подряд НХЛ поражает своей результативностью. Если накануне в шести матчах было заброшено 49 шайб, то теперь за такое количество игр на четыре больше.

Пять российских игроков приняли участие в матче, и все были на ведущих ролях.

Александр Овечкин с передачи Дмитрия Орлова открыл счет в большинстве в первом периоде. Этот гол стал для Ови 640-м в карьере, и он сравнялся с Дейвом Андрейчуком, идущим на 14-м месте в списке снайперов за всю историю НХЛ. Следующая цель — Брэндан Шенахэн, у которого 656 голов. А вот по голам в большинстве Овечкин обошел именно Шенахэна. 238 голов — шестой результат в истории НХЛ.

Но в этом матче шайба Овечкина стала единственной для «Вашингтона»

В начале второго Иван Барбашев сравнял счет, а следом «Сент-Луис» забросил еще дважды.

В середине третьего периода Овечкин получил две минуты за выброс шайбы, и Владимир Тарасенко реализовал большинство.

«Сент-Луис» впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

Матч складывался хорошо для хозяев. На третьей минуте второго периода Игорь Ожиганов открыл счет, а черед минуту Каспери Капанен его удвоил.

Но затем за дело взялись гости, расстрелявшие ворота «Торонто». Первый хет-трик в карьере сделал шведский форвард «Колорадо» Карл Содерберг.

А вот лидер «Торонто» Джон Таварес провалил игру. Он не нанес ни одного броска и ушел со льда с показателем полезности «минус 4».

В овертайме защитник «Монреаля» Джефф Петри ударом по летящей шайбе напомнил, что он — сын известного в прошлом бейсболиста Дэна Петри.

«Миннесота» выигрывала к середине второго периода со счетом 2:0, после чего картина на льду резко переменилась. Семь голов «Филадельфии» распределились между тремя нападающими: Джеймс ван Риймсдайк сделал хет-трик, по две шайбы на счету Уэйна Симмондса и Нолана Патрика.

Иван Проворов сделал одну голевую передачу.

Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 41 бросок из 43 и стал третьей звездой матча.

Два силовых форварда «Ойлерс» Зак Кассиан и Милан Лючич неожиданно для игроков «Баффало» взяли на себя функции снайперов и забросили по две шайбы.

Больше всего голов зрители увидели в игре «Нью-Джерси» и «Чикаго». Самым сумасшедшим получился второй период, завершившийся со счетом 5:3. Форвард «Чикаго» Артем Анисимов очков не набрал.