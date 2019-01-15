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Овечкин стал 14-м снайпером в истории, но проиграл Тарасенко и Барбашеву

10:06
Овечкин стал 14-м снайпером в истории, но проиграл Тарасенко и Барбашеву
Александр Овечкин / Фото: © Reuters
Ови забросил 640 голов и 238 из них - в большинстве.

Второй день подряд НХЛ поражает своей результативностью. Если накануне в шести матчах было заброшено 49 шайб, то теперь за такое количество игр на четыре больше.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон)  — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис)  — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Пять российских игроков приняли участие в матче, и все были на ведущих ролях.

Александр Овечкин с передачи Дмитрия Орлова открыл счет в большинстве в первом периоде. Этот гол стал для Ови 640-м в карьере, и он сравнялся с Дейвом Андрейчуком, идущим на 14-м месте в списке снайперов за всю историю НХЛ. Следующая цель — Брэндан Шенахэн, у которого 656 голов. А вот по голам в большинстве Овечкин обошел именно Шенахэна. 238 голов — шестой результат в истории НХЛ.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1084987706520883201

Но в этом матче шайба Овечкина стала единственной для «Вашингтона»

В начале второго Иван Барбашев сравнял счет, а следом «Сент-Луис» забросил еще дважды.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1084988235456106496

В середине третьего периода Овечкин получил две минуты за выброс шайбы, и Владимир Тарасенко реализовал большинство.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085004204836560896

«Сент-Луис» впервые в сезоне выиграл три матча подряд.

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто)  — «Колорадо Эвеланш» (Денвер)  — 3:6 (0:0, 2:3, 1:3)

Матч складывался хорошо для хозяев. На третьей минуте второго периода Игорь Ожиганов открыл счет, а черед минуту Каспери Капанен его удвоил.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1084990651824066561

Но затем за дело взялись гости, расстрелявшие ворота «Торонто». Первый хет-трик в карьере сделал шведский форвард «Колорадо» Карл Содерберг.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1084993670087098370 https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085002902941454341

А вот лидер «Торонто» Джон Таварес провалил игру. Он не нанес ни одного броска и ушел со льда с показателем полезности «минус 4».

«Бостон Брюинз» (Бостон)  — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль)  — 2:3 ОТ  (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

В овертайме защитник «Монреаля» Джефф Петри ударом по летящей шайбе напомнил, что он — сын известного в прошлом бейсболиста Дэна Петри.

https://twitter.com/CanadiensMTL/status/1085024262224629760

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия)  — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол)  — 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)

«Миннесота» выигрывала к середине второго периода со счетом 2:0, после чего картина на льду резко переменилась. Семь голов «Филадельфии» распределились между тремя нападающими: Джеймс ван Риймсдайк сделал хет-трик, по две шайбы на счету Уэйна Симмондса и Нолана Патрика.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1084992358284972034

Иван Проворов сделал одну голевую передачу.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон)  — «Баффало Сэйбрз» (Баффало)  — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)

Голкипер «Эдмонтона» Микко Коскинен отразил 41 бросок из 43 и стал третьей звездой матча.

Два силовых форварда «Ойлерс» Зак Кассиан и Милан Лючич неожиданно для игроков «Баффало» взяли на себя функции снайперов и забросили по две шайбы.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1085050148416307200

«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк)  — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго)  — 8:5 (1:0, 5:3, 2:2)

Больше всего голов зрители увидели в игре «Нью-Джерси» и «Чикаго». Самым сумасшедшим получился второй период, завершившийся со счетом 5:3. Форвард «Чикаго» Артем Анисимов очков не набрал.

https://twitter.com/HockeyDaily365/status/1084994015123197957
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