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Хоккей

Матчи ЦСКА, «Зенита» и гандбольной сборной. Все трансляции вторника

09:00
Матчи ЦСКА, «Зенита» и гандбольной сборной. Все трансляции вторника
Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Несколько отличных поводов включить ТВ или открыть раздел трансляций на matchtv.ru 15 января.

11:50 Хоккей. КХЛ. Адмирал — Йокерит

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

12:20 Хоккей. КХЛ. Амур — Локомотив

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

14:20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь — Северсталь

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

15:20 Хоккей. КХЛ. Сибирь — Сочи

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

16:20 Хоккей. КХЛ. Барыс — Спартак

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

17:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия — Бразилия

Россияне по-прежнему не знают поражений на турнире: ничья с Сербией, победа над Кореей и битва с немцами (22:22). Впереди — новое испытание.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — Металлург

Лидер Западной конференции принимает топ-команду с Востока. Первоклассный хоккей.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч ТВ»

19:20 Хоккей. КХЛ. Авангард — Салават Юлаев

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

19:20 Хоккей. КХЛ. Динамо Минск — Витязь

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

19:20 Хоккей. КХЛ. СКА — Нефтехимик

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

19:55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Зенит — Андорра

Петербуржцы принимают лидера группы.

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Наш Спорт»

20:20 Хоккей. КХЛ. Динамо Рига — Автомобилист

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

20:20 Хоккей. КХЛ. Слован — Трактор

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽)

20:55 Футбол. Чемпионат Франции. Анже — Бордо

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 3»

22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Германия — Франция

Прямая трансляция на matchtv.ru и «Матч! Игра»

22:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка. Блэкберн — Ньюкасл

Старейший футбольный турнир вновь радует любителей олдскула, которые могут вспомнить времена Энди Коула и Алана Ширера.

Прямая трансляция на matchtv.ru (₽) и «Матч! Футбол 1»

Фото: КХЛ, Martin Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, БК «Зенит», Официальный сайт Кубка Англии

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