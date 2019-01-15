Матчи ЦСКА, «Зенита» и гандбольной сборной. Все трансляции вторника
11:50 Хоккей. КХЛ. Адмирал — Йокерит
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12:20 Хоккей. КХЛ. Амур — Локомотив
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14:20 Хоккей. КХЛ. Куньлунь — Северсталь
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15:20 Хоккей. КХЛ. Сибирь — Сочи
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16:20 Хоккей. КХЛ. Барыс — Спартак
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17:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Россия — Бразилия
Россияне по-прежнему не знают поражений на турнире: ничья с Сербией, победа над Кореей и битва с немцами (22:22). Впереди — новое испытание.
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19:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — Металлург
Лидер Западной конференции принимает топ-команду с Востока. Первоклассный хоккей.
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19:20 Хоккей. КХЛ. Авангард — Салават Юлаев
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19:20 Хоккей. КХЛ. Динамо Минск — Витязь
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19:20 Хоккей. КХЛ. СКА — Нефтехимик
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19:55 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. Зенит — Андорра
Петербуржцы принимают лидера группы.
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20:20 Хоккей. КХЛ. Динамо Рига — Автомобилист
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20:20 Хоккей. КХЛ. Слован — Трактор
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20:55 Футбол. Чемпионат Франции. Анже — Бордо
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22:25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Германия — Франция
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22:40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Переигровка. Блэкберн — Ньюкасл
Старейший футбольный турнир вновь радует любителей олдскула, которые могут вспомнить времена Энди Коула и Алана Ширера.
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Фото: КХЛ, Martin Rose / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, БК «Зенит», Официальный сайт Кубка Англии