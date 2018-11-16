Решающий матч канадско-российского противостояния в Суперсерии – на «Матч ТВ»

Сборная России в шаге от четвертой победы за 16 лет.

2018-11-16T02:16:41+03:00 Сборная России в шаге от четвертой победы за 16 лет.

В ночь на пятницу по московскому времени в городе Драммондвилль, который находится в 100 милях (160 км) от Монреаля, состоится заключительный матч молодежной Суперсерии Канада — Россия.

Команда Валерия Брагина сыграет против сборной юниорской лиги провинции Квебек (QMJHL).

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия (U-20) — Канада QMJHL. 6-й матч

Напомним, что в пятом матче сборная России одержала уверенную победу над этим же соперником — 5:1

В двух заключительных матчах у тренерского штаба есть возможность проверить перед МЧМ четырех нападающих из юниорской лиги Квебека: Александра Хованова, Дмитрия Завгороднего, Павла Колтыгина и Ивана Чеховича.

В первом матче Завгородний и Чехович забросили по шайбе, а Колтыгин и Хованов сделали по две голевые передачи.

Иван Чехович — лучший бомбардир и снайпер чемпионата QMJHL на данный момент. В 22 матчах за «Байе-Комо Драккар» на его счету 37 (19+18) очков. После победы в предыдущем матче он отметил взаимопонимание с новыми партнерами:

— Отлично сыгрались, быстро начали понимать друг друга на льду, нашли «химию». Главное, в Драммондвилле сыграть еще лучше и помочь команде победить в серии.

Напомним, что за 15-летнюю историю Суперсерии российская молодежка одержала победу по итогам лишь трижды. Последний раз это случилось в 2014 году. А до этого — в 2010-м и 2012-м.

Для итоговой победы в Суперсерии команде Брагина в заключительном матче нужно не проиграть в основное время

В случае, если после шести матчей сохранится равенство по очкам, состоится серия буллитов, которая определит победителя Суперсерии. Впервые подобный случай произошел в прошлом году. Тогда сборная России проигрывала перед последним матчем в Квебеке, но сравняла счет, одержав победу в заключительной игре. А вот в серии буллитов точнее оказались канадцы.

Прямая трансляция шестого матча на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 3:00 по московскому времени.