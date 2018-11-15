Кузнецов получил травму, Тарасенко лишился зуба, Овечкин вновь не забил
Четыре матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге.
«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Вновь ушел с площадки без голов Александр Овечкин, а Евгений Кузнецов покинул лед досрочно, получив удар в голову от Брэндона Танева еще в первом периоде.https://twitter.com/NBCSCapitals/status/1062881280877084673
Лишь Дмитрий Орлов отметился голевой передачей, когда Якуб Врана открывал счет.https://twitter.com/NHL/status/1062883994902110208
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)
«Колорадо» чудесным образом переломил игру. В начале второго периода гости выигрывали 3:1, но дальше забрасывали только хозяева. Семен Варламов показал не слишком впечатляющую статистику (87% отраженных бросков), но в концовке, когда «Бостон» пошел на отчаянный штурм, совершил несколько сэйвов.https://twitter.com/Avalanche/status/1062917564433543170
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил свою 17-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать с отрывом в списке снайперов. Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен забросил шайбу и сделал две голевых передачи. Финн вырвался на чистое первое место в списке бомбардиров 29 (7+22) очков в 18 матчах.https://twitter.com/NHL/status/1062941096832106496
«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
«Чикаго» прервал восьмиматчевую серию поражений благодаря голу защитника Брэнта Сибрука. Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не может забросить уже пять матчей подряд.https://twitter.com/NHL/status/1062894534189875200
В одном из игровых эпизодов россиянину выбили зуб.https://twitter.com/Mario_Tirabassi/status/1062896969381744642
Который он позже нашел на площадке.https://twitter.com/StLouisBlues/status/1062897608371396613
«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
«Вегас» размазал гостей из «Анахайма», напомнив, кто был финалистом Кубка Стэнли в прошлом сезоне. «Рыцари» идут в нижней части таблицы Западной конференции, но до восьмого места всего три очка.https://twitter.com/NHL/status/1062938073636503552