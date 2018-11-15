Кузнецов получил травму, Тарасенко лишился зуба, Овечкин вновь не забил

Ови не забивает уже четыре матча подряд.

2018-11-15T09:35:24+03:00 Ови не забивает уже четыре матча подряд.

Четыре матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге.

Вновь ушел с площадки без голов Александр Овечкин, а Евгений Кузнецов покинул лед досрочно, получив удар в голову от Брэндона Танева еще в первом периоде.

Лишь Дмитрий Орлов отметился голевой передачей, когда Якуб Врана открывал счет.

«Колорадо» чудесным образом переломил игру. В начале второго периода гости выигрывали 3:1, но дальше забрасывали только хозяева. Семен Варламов показал не слишком впечатляющую статистику (87% отраженных бросков), но в концовке, когда «Бостон» пошел на отчаянный штурм, совершил несколько сэйвов.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил свою 17-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать с отрывом в списке снайперов. Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен забросил шайбу и сделал две голевых передачи. Финн вырвался на чистое первое место в списке бомбардиров 29 (7+22) очков в 18 матчах.

«Чикаго» прервал восьмиматчевую серию поражений благодаря голу защитника Брэнта Сибрука. Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не может забросить уже пять матчей подряд.

В одном из игровых эпизодов россиянину выбили зуб.

Который он позже нашел на площадке.

«Вегас» размазал гостей из «Анахайма», напомнив, кто был финалистом Кубка Стэнли в прошлом сезоне. «Рыцари» идут в нижней части таблицы Западной конференции, но до восьмого места всего три очка.