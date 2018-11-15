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Кузнецов получил травму, Тарасенко лишился зуба, Овечкин вновь не забил

09:35
Кузнецов получил травму, Тарасенко лишился зуба, Овечкин вновь не забил
Александр Овечкин / Фото: © Jonathan Kozub / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Ови не забивает уже четыре матча подряд.

Четыре матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Вновь ушел с площадки без голов Александр Овечкин, а  Евгений Кузнецов покинул лед досрочно, получив удар в голову от Брэндона Танева еще в первом периоде.

https://twitter.com/NBCSCapitals/status/1062881280877084673

Лишь Дмитрий Орлов отметился голевой передачей, когда Якуб Врана открывал счет.

https://twitter.com/NHL/status/1062883994902110208

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 6:3 (1:2, 1:1, 4:0)

«Колорадо» чудесным образом переломил игру. В начале второго периода гости выигрывали 3:1, но дальше забрасывали только хозяева. Семен Варламов показал не слишком впечатляющую статистику (87% отраженных бросков), но в концовке, когда «Бостон» пошел на отчаянный штурм, совершил несколько сэйвов.

https://twitter.com/Avalanche/status/1062917564433543170

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил свою 17-ю шайбу в сезоне и продолжает лидировать с отрывом в списке снайперов. Нападающий «Колорадо» Микко Рантанен забросил шайбу и сделал две голевых передачи. Финн вырвался на чистое первое место в списке бомбардиров 29 (7+22) очков в 18 матчах.

https://twitter.com/NHL/status/1062941096832106496

«Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

«Чикаго» прервал восьмиматчевую серию поражений благодаря голу защитника Брэнта Сибрука. Лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не может забросить уже пять матчей подряд.

https://twitter.com/NHL/status/1062894534189875200

В одном из игровых эпизодов россиянину выбили зуб.

https://twitter.com/Mario_Tirabassi/status/1062896969381744642

Который он позже нашел на площадке.

https://twitter.com/StLouisBlues/status/1062897608371396613

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

«Вегас» размазал гостей из «Анахайма», напомнив, кто был финалистом Кубка Стэнли в прошлом сезоне. «Рыцари» идут в нижней части таблицы Западной конференции, но до восьмого места всего три очка. 

https://twitter.com/NHL/status/1062938073636503552

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