Дело 12 секунд. «Спартак» добился волевой победы над лидером сезона
В среду в Москву приехал лидер КХЛ «Автомобилист». После поражения в Санкт-Петербурге от СКА команда Андрея Мартемьянова встречалась со «Спартаком».
Перед матчем состоялась торжественная церемония поднятия свитера нападающего Аркадия Рудакова, который выступал за красно-белых в 70-е годы.
В понедельник «Спартак» провел драматичный матч с «Металлургом». Москвичи уступали 1:3, затем вышли вперед, пропустили за 12 секунд до сирены и проиграли по буллитам. Похожий сценарий был и в матче с «Автомобилистом».
Гости лучше начали матч. На 9-й минуте Дэн Секстон открыл счет.
А к середине игры счет был 3:1 в пользу «Автомобилиста».
На высоте была только группа поддержки «Спартака».
Но болельщики «Автомобилиста» рано радовались.
«Спартак» сумел отыграться
Две шайбы подряд влетели в ворота вратаря гостей Сохатского. Два гола и передача на счету Александра Хохлачева.
А вот Юлиуш Гудачек все остальные броски отразил.
Основное время завершилось со счетом 3:3, и овертайм близился к концу.
За 12 секунд до сирены Вячеслав Лещенко приносит победу «Спартаку».
«Спартак» сохранил за собой пятое место и двухочковый отрыв от «Сочи».
Следующий матч красно-белые сыграют в пятницу. В гости приедет ярославский «Локомотив», который идет четвертым в Западной конференции.
«Автомобилист» впервые в сезоне проиграл дважды подряд и в пятницу играет в Минске с «Динамо».
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов