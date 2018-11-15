Дело 12 секунд. «Спартак» добился волевой победы над лидером сезона

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
01:30 Двойной дракон. [16+]
01:30
Двойной дракон. [16+]
03:15
Смешанные единоборства. ACB 90. Трансляция из Москвы. С. Билостенный - М. Вахаев. Т. Нагибин - Г. Караханян [16+]
05:00
Спортивный детектив. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Смертельная игра. [16+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:45
Футбол. Товарищеский матч. "Швейцария" - "Катар" [0+]
13:45
Лига наций: главное. [12+]
14:30
Новости.
14:35
Все на Матч!.
15:30
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. И. Баранчик - Э. Йигит [16+]
17:30
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
18:00
Новости.
18:05
Все на Матч!.
18:50
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - ЦСКА
21:25
Новости.
21:30
Курс Евро. Будапешт. [12+]
21:50
Все на футбол!.
22:35
Футбол. Лига Наций. Прямая трансляция. Хорватия - Испания
00:40
Все на Матч!.
01:30
Команда мечты. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Дело 12 секунд. «Спартак» добился волевой победы над лидером сезона

00:23
Дело 12 секунд. «Спартак» добился волевой победы над лидером сезона
Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Судьба вернула красно-белым должок.
Открыть видео

В среду в Москву приехал лидер КХЛ «Автомобилист». После поражения в Санкт-Петербурге от СКА команда Андрея Мартемьянова встречалась со «Спартаком»

Перед матчем состоялась торжественная церемония поднятия свитера нападающего Аркадия Рудакова, который выступал за красно-белых в 70-е годы.

В понедельник «Спартак» провел драматичный матч с «Металлургом». Москвичи уступали 1:3, затем вышли вперед, пропустили за 12 секунд до сирены и проиграли по буллитам. Похожий сценарий был и в матче с «Автомобилистом».

Гости лучше начали матч. На 9-й минуте Дэн Секстон открыл счет.

А к середине игры счет был 3:1 в пользу «Автомобилиста». 

На высоте была только группа поддержки «Спартака». 

Но болельщики «Автомобилиста» рано радовались.

«Спартак» сумел отыграться 

Две шайбы подряд влетели в ворота вратаря гостей Сохатского. Два гола и передача на счету Александра Хохлачева.

А вот Юлиуш Гудачек все остальные броски отразил.

Основное время завершилось со счетом 3:3, и овертайм близился к концу.

За 12 секунд до сирены Вячеслав Лещенко приносит победу «Спартаку».

«Спартак» сохранил за собой пятое место и двухочковый отрыв от «Сочи». 

Следующий матч красно-белые сыграют в пятницу. В гости приедет ярославский «Локомотив», который идет четвертым в Западной конференции. 

«Автомобилист» впервые в сезоне проиграл дважды подряд и в пятницу играет в Минске с «Динамо».

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+