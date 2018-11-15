Дело 12 секунд. «Спартак» добился волевой победы над лидером сезона

Судьба вернула красно-белым должок.

2018-11-15T00:23:02+03:00 Судьба вернула красно-белым должок.

В среду в Москву приехал лидер КХЛ «Автомобилист». После поражения в Санкт-Петербурге от СКА команда Андрея Мартемьянова встречалась со «Спартаком».

Перед матчем состоялась торжественная церемония поднятия свитера нападающего Аркадия Рудакова, который выступал за красно-белых в 70-е годы.

В понедельник «Спартак» провел драматичный матч с «Металлургом». Москвичи уступали 1:3, затем вышли вперед, пропустили за 12 секунд до сирены и проиграли по буллитам. Похожий сценарий был и в матче с «Автомобилистом».

Гости лучше начали матч. На 9-й минуте Дэн Секстон открыл счет.

А к середине игры счет был 3:1 в пользу «Автомобилиста».

На высоте была только группа поддержки «Спартака».

Но болельщики «Автомобилиста» рано радовались.

«Спартак» сумел отыграться

Две шайбы подряд влетели в ворота вратаря гостей Сохатского. Два гола и передача на счету Александра Хохлачева.

А вот Юлиуш Гудачек все остальные броски отразил.

Основное время завершилось со счетом 3:3, и овертайм близился к концу.

За 12 секунд до сирены Вячеслав Лещенко приносит победу «Спартаку».

«Спартак» сохранил за собой пятое место и двухочковый отрыв от «Сочи».

Следующий матч красно-белые сыграют в пятницу. В гости приедет ярославский «Локомотив», который идет четвертым в Западной конференции.

«Автомобилист» впервые в сезоне проиграл дважды подряд и в пятницу играет в Минске с «Динамо».

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов