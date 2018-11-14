2018-11-14T15:57:57+03:00 «Подобрал то, что отвалилось у Бурдасова». Голышев - о сборной, КХЛ и советах докторов из США

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» и сборной России Анатолий Голышев в интервью корреспонденту «Матч ТВ» Артему Мельникову рассказал, что специально набрал вес перед сезоном, а также оценил свою игру на Кубке Карьяла и в матче против СКА.

- Довольны собой на первом этапе Евротура?

- Радует, что смогли победить на турнире. Что касается моей игры, то радоваться нечему. Коэффициент полезности - «минус 2». Когда показываешь отрицательную статистику, приятного в этом мало. Наша тройка форвардов старалась выполнять поставленные задачи. Главное было не терять шайбу в средней зоне, ловить на себя броски, идти в тело. Никто бы не расстроился, если бы мы забили, но, к сожалению, не получилось. Да еще и пропустили шайбы, когда были на льду.

Россия - Чехия - 2:5. Голы

- Вашими партнерами по звену были в разных играх Антон Слепышев, Максим Шалунов и Денис Зернов. Вы все примерно одного года рождения. Проще играть со сверстниками?

- Мы друг друга очень хорошо знаем. С Максом так вообще давно знаком. С Антоном и Денисом близко познакомились только на этом этапе Евротура. Но мы все равно пересекались и по молодежке. Все ребята амбициозные. Хотят биться и доказывать свою состоятельность в сборной. В 2016 году, помню, также играли молодежным звеном Капризов - Ткачев - Голышев. Получилось тогда неплохо. Тот опыт многое дал мне в плане развития карьеры и понимания, что такое сборная и как надо играть, чтобы туда попадать.

- Почему плохо провели этап Евротура?

- Невозможно забивать в каждом матче на таком уровне. На это способны единицы. Стремлюсь к идеалу, но пока нахожусь в пути.

- Причина неудачи в матче с чехами?

- Точно поражение никак не связано с тем, что мы уже стали обладателями Кубка Карьяла. Все профессионалы и обязаны находить эмоции в любой ситуации. Понятно, что сложно играть три матча подряд, учитывая еще и интенсивный график КХЛ. Мужики молодцы, нашли в себе силы и выдали максимум своих возможностей. Мне было легче, так как пропускал встречу со Швецией. Чехи – очень специфическая сборная. Она может создать минимальное количество моментов, но все равно победить. Так сложились обстоятельства. Обидно, что смазали концовку.

- Илья Воробьев сказал что-то после турнира лично вам или всей команде?

- Со мной не разговаривал. Всех поблагодарил за работу. Хотя было заметно, что он остался недоволен проигрышем в матче с чехами.

- Вы до сих пор ощущаете себя молодым?

- Так я молодой! Мне всего 23 года. Понятно, что уже давно играю на высоком уровне, поэтому и отношение ко мне совсем другое, нежели к «масочникам». Меньше права на ошибку. Но все же у меня, надеюсь, еще все впереди. Надо проделать много работы, чтобы выйти на более высокий уровень.

- В 2016 году вы сказали, что в сборной готовы «таскать рояль». Сейчас вы игрок 1-2 звена лидера КХЛ. Мироощущение поменялось?

- И сейчас готов что в «Автомобилисте», что в национальной команде отрабатывать и делать, что скажут. Сегодня ты на ведущих ролях, а завтра вынужден выполнять черновую работу. Хотя в Екатеринбурге сложился коллектив, который не делится на сдерживающих и забивных ребят. Каждый обязан втыкаться в тело, ложиться под шайбы, отрабатывать за партнера, если придется. С лидеров и спрос больше. Они должны не только забивать, но и быть примером в плане самоотдачи.

- Это установка тренера?

- Наставник ко всем относится одинаково. Но и сложился коллектив, который понимает, что все должны делать одну работу вне зависимости от контракта, возраста или статуса на льду. Это тяжело, но приятно, когда ты понимаешь, что все не зря.

- Бывший главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок любил подбирать состав, чтобы в его распоряжении было два сдерживающих и два атакующих звена. В «Автомобилисте» по-другому?

- Повторюсь, все должны сдерживать и атаковать. Гол – работа всей команды. Редко бывает, что форвард в одиночку обыграл всех и забросил шайбу. Все звенья, включая первое, стараются не переигрывать смены, даже если видят, что превосходят соперника. Ведь парни могут измотать противника, поменяться, выйдет вторая тройка нападения и со свежими силами «доукатает» защитников. Эгоизм все оставляют за пределами арены. Часто бывает, что кто-то из партнеров жестко сыграет в тело в нужный момент или закроет вратаря, что поможет, например, мне забить гол. Обязательно поблагодарю товарища, так как его заслуга в этом результативном броске такая же, как и у снайпера.

- Многие специалисты говорили, что у сборников после Евротура будет чуть лучше игровой тонус. Из СКА в национальную команду поехало почти половина состава. Поэтому они разгромили «Автомобилист»?

- Конечно, нет! Питерцев погнали вперед болельщики, они вышли и растоптали нас. Сломили в самом начале, а мы посыпались. Надо забыть поскорее эту игру и стараться больше не допускать таких поражений.

СКА - Автомобилист - 5:2. Голы и лучшие моменты

- Вы, к сожалению, также провалили эту встречу.

- Согласен. Пытался прыгнуть выше головы. Было огромное желание доказать, что игра на Евротуре в моем исполнение была лишь досадным недоразумением. Очень хотел забить Питеру, чтобы на меня и дальше продолжали обращать внимание в сборной. Просто перегорел. Был на эмоциях. Чересчур стремился помочь команде победить. Понимаю, что уже не имею права позволять себе такого. Ведь несмотря на то, что молодой, уже через многое прошел. Скорее всего, переломным моментом в игре стало мое удаление при игре в меньшинстве. Хотел подбить клюшку у Антона Белова, но случайно попал ему по лицу. В итоге СКА реализовал большинство «5 на 4», когда мы уже устали.

СКА - Автомобилист. Удаление Анатолия Голышева (Автомобилист) за игру высоко поднятой клюшкой

- Что сказал Андрей Мартемьянов после встречи?



- Андрей Алексеевич поговорил и лично со мной, и с командой. Не буду вдаваться в подробности. Спросил, почему я так плохо сыграл. Ответил: «Понимаю, что провалил игру». Постарался объяснить причины. Надо делать выводы и доказывать свою состоятельность в матче против «Спартака».

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- Главный тренер нередко проводит ротацию. Он сажал на скамейку даже капитана Никиту Трямкина. Вы уверены, что выйдете на лед во встрече против красно-белых?

- Пока не знаю. Не мое дело обсуждать состав и тренерские решения. У нас хорошая команда, есть ребята, кто не играл против СКА, они также способны усилить команду. Посадят…задумаюсь. Буду копаться в себе, злиться, но пойму решение тренера, так как в команде все ребята достойны играть в основе.

- Никита Трямкин бы тоже не помешал в поединке против СКА?

- Возможно. Но повторюсь, в «Автомобилисте» каждый может заменить каждого. Просто СКА - отличная команда. Мы уступили по делу.

- Как коллектив воспринял переход капитанской повязки от Трямкина к Найджелу Доусу?

- Это решение тренерского штаба. Никита не играл одну встречу, на которую Найджел вышел капитаном. Так им и остался. Команда согласилась с решением наставника. Никита вроде тоже нормально отреагировал. Доус – лидер, который может повести за собой. Он всегда находит правильные слова в раздевалке. Ничего страшного, что он только в этом году пришел в «Автомобилист». Нашивка, конечно, дает человеку чуть больше прав. Но у нас каждый может высказаться, если захочет. В команде, и это не какие-то громкие слова, работают 22 капитана.

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- Вы же с Трямкиным с юношества играете вместе. Его знаете лучше всех в команде?

- Мы делили одну комнату в училище, потом снимали квартиру. Так что он мой старый приятель. Хотя в Екатеринбурге у меня много друзей. А сейчас, к сожалению, новых «друзей» стало еще больше. Объявляются персонажи, с которыми не общался больше пяти лет. Когда ты на слуху, у тебя все хорошо, они сразу хотят с тобой поговорить. А где они были, когда мне было плохо?! Стараюсь адекватно реагировать на таких людей и даю понять, что мне они неинтересны. Не желаю на них отвлекаться. У меня тяжелый сезон, семья и ребенок.

- Без Якуба Коваржа тяжело?

- Команда уверена в обоих вратарях, в том числе и Владимире Сохатском. Вова – красавец. Просто в матче против СКА мы его, говоря простым языком, «кинули». Поставили одного под расстрел соперника. Много было бросков по его воротам.

- СКА и сборная играют примерно по одной тактике?

- В целом да. Например, на Евротур поехала уже сложившаяся тройка Кузьменко - Барабанов - Бывальцев. Знаешь, что Кузя будет крутить улитки, чтобы измотать защитника. «Бывал» побежит открываться в центр. Вроде просто все предугадать, а парни выходят на лед и все равно крутят улитки и здорово открываются. Да, СКА и сборная играют примерно по одной и той же схеме.

- Тренеры не спрашивают инсайдерской информации из сборной?

- Конечно, нет! Они же разбирают игру, все видят и понимают.

Не обращаю внимание на личную статистику

- Перед сезоном была поставлена задача попасть в плей-офф и пройти первый круг в борьбе за Кубок Гагарина. Цели не скорректировались после прекрасного старта?

- Нет. Нас еще рано выделять жирным шрифтом в турнирной таблице. Считаю, что команде по силам занять первое место на Востоке, а дальше двигаться от этапа к этапу.

- Задачи могут поменяться по ходу сезона? Скажем, руководство посчитает, что недооценило коллектив.

- У нас адекватные менеджеры. Люди понимают, что строится новая команда. Цели обозначены. Не надо загадывать вперед. Сейчас хотим выйти в плей-офф и хорошо подготовиться к борьбе за Кубок Гагарина.

Анатолий Голышев / Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

- Играть с Да Костой и Доусом одно удовольствие?

- Ребята – мастера клюшки и шайбы. Конечно, приятно работать бок о бок с такими профессионалами. Есть чему у них поучиться. Стараемся сыгрываться. На старте сезона парни не могли долго забить. Я копался в себе из-за этого. Думал, все из-за меня. Мы много разговаривали, старались находить взаимопонимание. Сейчас вроде все неплохо.

- До сих пор просите помочь перевести?

- Со Стефаном разговариваем на смеси русского и английского, потому что я немного понимаю английский, а он русский. С Найджелом в основном просим парней перевести. Когда переписываемся, используем гугл-переводчик.

- Ваша статистика сильно упала. В 14 турах вы забросили девять шайб. После 22 игр число голов увеличилось всего на три. С чем связано падение результативности?

- К счастью, из-за снижения моих показателей команда не стала меньше выигрывать. Мы по-прежнему создаем много моментов. А кто забрасывает, не так важно. Конечно, приятно отличиться самому. Но вкус победы намного приятнее. Я получаю удовольствие, когда сознаю, что команда выиграла в том числе потому, что и я отдал все силы на льду. Есть гордость за коллектив и себя после очередного успеха. Личная статистика не так важна.

- В этом сезоне вы, как и хотели, стали играть в меньшинстве. Что подсказывают тренеры?

- Это интересный опыт. Правда, очень доволен, что наставник позволяет мне постоянно находиться в тонусе. Раньше команда могла схлопотать два подряд удаления, после которых еще и не твоя смена. В итоге, сидя на лавке четыре минуты, остываешь, пытаешься сразу включиться в игру, а это тяжело. Тренеры мне, конечно, подсказывают. Часто дает советы Якуб Коварж. К примеру, поначалу выкатывался высоко на синюю линию, после чего соперник отдавал пас в мою зону и расстреливал оттуда вратаря. Якуб сразу указал на ошибку, подсказал, как правильно ставить коньки. Давно в хоккее, вроде все понимаю, но на льду не все так просто, как кажется со стороны.

- «Автомобилист» критикуют за то, что в команде делают результат одни иностранцы. Что ответите?

- У нас в коллективе иностранцев нет!

- До сих по не утихают разговоры по поводу опубликования зарплат хоккеистов «Автомобилиста».

- Давайте выскажу свою точку зрения по этому поводу, и на этом закончим обсуждать этот вопрос. Все, кто получает зарплату, заслужили ее своим трудом. Неважно, больше она чем у партнера или нет. Хоккеисту же предложили такой контракт не просто так. Думал долго об этой теме. У спортсменов, по сути, нет детства, ведь они с пяти-шести лет все свободное время проводят на льду. Шанс, что ты заиграешь очень маленький, а травмироваться и остаться инвалидом – большой. Ты же оставляешь всего себя на работе. Что другим мешает пойти заниматься хоккеем? Попробуйте каждый день получать запредельные физические нагрузки. А все начали возмущаться, что у того или иного хоккеиста большая зарплата. Большая? Значит, он ее заслужил. Заработал. У меня в 23 года уже волосы выпадают от моральной и физической усталости. Недавно стал замечать, что организм начал реагировать на погоду. Все болит и ноет. Честно, мне все равно, откроют зарплаты или нет. Но если показали наши контракты, покажите остальных. Если брать все в совокупности, то спортсмены многое отдали, чтобы зарабатывать такие деньги. Больше мне вопросов по этому поводу задавать не надо.

«Автомобилист» сделал официальное обращение по поводу скандала с зарплатами

Буду думать перед отъездом в НХЛ

- Вы задрафтованы командой НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Прошлым летом должны были поехать в Америку. Удалось полететь?

- Да. С женой отправились на остров, где «Айлендерс» проводит свои матчи. К сожалению, не удалось увидеть арену изнутри. Но был на тренировочном катке. Раздевалки понравились. Все организовано на высшем уровне. Город также понравился. Посмотрел, где живет Паша Бучневич. Встретиться с ним не удалось, поскольку он играл на чемпионате мира. Поужинали с Николаем Кулеминым. Представитель клуба провел небольшую экскурсию. Так что съездил очень продуктивно.

- О каких-то конкретных планах речи не шло?

- Конечно, нет. Пока я не могу обсуждать свое будущее, да и, честно, не хочу. Все мысли об «Автомобилисте». Клубы НХЛ часто приглашают задрафтованных ребят посмотреть город и условия работы. За меня и Илью Сорокина отвечает русский парень. Он и встретил нас. Подобные экскурсии проводятся для всех. Понял, что надо учить английский. Но, к сожалению, пока нет времени.

- Многие считают, что перед тем как ехать в НХЛ, надо что-то выиграть в КХЛ. Согласны?

- Не знаю. Сложный момент. Может быть, ты спустя какое-то время действительно завоюешь трофей в России, но где гарантии, что тебя готовы ждать до этого момента. Сейчас только ноябрь. Решение буду принимать в мае. Для меня оно будет очень непростым. Посоветуюсь с семьей. Поверьте, буду очень долго думать. А пока, честно, ничего не загадываю. Все мысли о том, как обыграть «Спартак» в следующем матче. Хотя могу и помечтать. Может быть, «Автомобилист» уже в этом году выиграет Кубок Гагарина.

- В прошлом сезоне вы не показывали хорошего хоккея. Тогда сказали, что, если вас обменяют в СКА, то будете не против. Громкое заявление в разгар сезона.

- Смысл моих слов исказили. Имел в виду, что каждый хоккеист хочет работать в клубе, который ставит самые высокие задачи. Не говорил конкретно о СКА. Сейчас уже моя команда ставит самые серьезные цели. Наверное, многие игроки хотели бы перейти в «Автомобилист» в этом сезоне.

- Антон Бурдасов сообщил, что в межсезонье здорово похудел, поэтому демонстрирует такие результаты на старте чемпионата. Как вы провели лето?

- Набрал вес (смеется). Серьезно. Видимо, то, что у Антона отвалилось, подобрал я. Когда общался с докторами в Америке, куда ездил на обследование после операции, мне сказали, что мой рост позволяет еще набрать мышечной массы. Работал над увеличением мышц, но получилось увеличить не только мышечную массу. Не чувствую тяжести в ногах, а вот в силовой борьбе реально прибавил. Просто коплю энергию в животе, а в матче всю ее выплескиваю. Только скажите Бурдасову, чтобы больше не скидывал вес! Мне хватит!

- Вашему сыну в августе исполнилось два года. Уже оценивает хоккеиста-папу?

- Он с рождения смотрит хоккей. Сейчас уже больше реагирует на меня на льду. Хотя бывает и спит на матчах. Может быть, мы скучно играем. Но, надеюсь, он просто устает. После каждой встречи заходит в раздевалку, знает, где сижу, показывает на мои клюшки и свитер. Ему интересно. Когда спрашиваем с утра, пойдет ли он на хоккей, говорит нет. А потом его с арены не вытащишь.





Фото: ФХР, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев, РИА Новости/Павел Лисицын