Россия пытается догнать Канаду в Суперсерии на «Матч ТВ»

Четвертый матч начинается в 3:00 по Москве.

2018-11-13T01:08:46+03:00 Четвертый матч начинается в 3:00 по Москве.

Во вторник в городке Ошава состоится четвертый матч молодежной Суперсерии Канада – Россия.

Соперником команды Валерия Брагина станет сборная провинции Онтарио (OHL).

Напомним, что после трех матчей канадцы ведут в Суперсерии – 2:1 В двух первых матчах российская команда разделила победы со сборной Западной лиги (WHL). А в третьем – уже против сборной Онтарио – уступила со счетом 1:3.

За 15-летнюю историю Суперсерии российская молодежка одержала победу по итогам лишь трижды. Последний раз это случилось в 2014 году.

Прямая трансляция третьего матча на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 3:00 по московскому времени.