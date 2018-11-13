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Россия пытается догнать Канаду в Суперсерии на «Матч ТВ»

01:08
Россия пытается догнать Канаду в Суперсерии на «Матч ТВ»
Валерий Брагин / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Четвертый матч начинается в 3:00 по Москве.

Во вторник в городке Ошава состоится четвертый матч молодежной Суперсерии Канада – Россия.

Соперником команды Валерия Брагина станет сборная провинции Онтарио (OHL).

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Напомним, что после трех матчей канадцы ведут в Суперсерии –  2:1 В двух первых матчах российская команда разделила победы со сборной Западной лиги (WHL). А в третьем – уже против сборной Онтарио – уступила со счетом 1:3.

За 15-летнюю историю Суперсерии российская молодежка одержала победу по итогам лишь трижды. Последний раз это случилось в 2014 году.

Прямая трансляция третьего матча на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 3:00 по московскому времени.

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