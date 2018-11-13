Россия пытается догнать Канаду в Суперсерии на «Матч ТВ»
Валерий Брагин / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Четвертый матч начинается в 3:00 по Москве.
Во вторник в городке Ошава состоится четвертый матч молодежной Суперсерии Канада – Россия.
Соперником команды Валерия Брагина станет сборная провинции Онтарио (OHL).Открыть видео
Напомним, что после трех матчей канадцы ведут в Суперсерии – 2:1 В двух первых матчах российская команда разделила победы со сборной Западной лиги (WHL). А в третьем – уже против сборной Онтарио – уступила со счетом 1:3.
За 15-летнюю историю Суперсерии российская молодежка одержала победу по итогам лишь трижды. Последний раз это случилось в 2014 году.
Прямая трансляция третьего матча на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 3:00 по московскому времени.