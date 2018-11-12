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Лучше поздно, чем никогда. Александр Якушев вошел в Зал хоккейной славы

12 ноября 23:30
Лучше поздно, чем никогда. Александр Якушев вошел в Зал хоккейной славы
Александр Якушев / Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов
Суперсерия была 46 лет назад. Признание пришло сегодня. Русских членов Зала славы в Торонто стало девять.

В понедельник, 12 ноября, в Зале хоккейной славы в Торонто появилось шесть новых членов. Среди них действующий комиссионер НХЛ Гэри Бэттман, первый темнокожий хоккеист НХЛ и борец с расизмом Вилли О`Ри, канадская хоккеистка Джайна Хеффорд, суперснайпер «Тампы» Мартен Сен-Луи, легендарный вратарь «Нью-Джерси» Мартин Бродер и советский нападающий Александр Якушев. 

Рассказывать о заслугах Якушева нет большой нужды. Он один из самых известных и узнаваемых советских хоккеистов. Его жизнь вплетена в историю страны. Он был одним из миллиона мальчишек, бредящих хоккеем, и стал одним из немногих, обласканных победами и славой. Пережил крах страны и отечественного хоккея, причем был не просто очевидцем – непосредственным участником. И дождался времен, когда хоккей вновь сделался одним из любимых хобби государственной власти.

Александр Якушев начал заниматься хоккеем в детской команде «Серп и Молот», куда пришел обманным путем: накинул себе три года, чтобы пройти по возрасту. Когда обман вскрылся, отчислять из команды лучшего игрока уже не стали. Биография практически любого советского хоккеиста – история преодоления. Харламов в детстве серьезно болел, врачи запрещали ему ходить на физкультуру, не то что играть в хоккей. Михайлов с 15 лет был вынужден работать автослесарем после смерти отца, надо было помогать матери. 

У Якушева были другие сложности. Родители всячески препятствовали его занятиям хоккеем, запрещали посещать спортшколу. Мать переживала, что хоккей опасен для здоровья. Отец считал, что Александр должен получить рабочую профессию, как он и два других сына. Доходило до того, что родители прятали рюкзак с формой на верхнюю полку кладовки. Но видя, с каким упорством сын в семь утра идет на тренировку, пришлось уступить. Позже Александр, уже будучи звездой «Спартака», неоднократно пытался привести родителей на хоккей, в Сокольники. Надеялся, что они пришли тайком от него на игру и сидят где-то на трибуне, но за 17 лет его карьеры отец с матерью так ни разу и не были на стадионе. Приходили только братья.

Как и многие хоккеисты в те годы, летом Якушев переключался на футбол. Но в итоге пришлось выбирать. Времена Боброва, когда можно было преуспеть и там, и там, остались позади.

Бобров, кстати, сыграл огромную роль в жизни Якушева. Он перевел центрфорварда Якушева на левый край нападения, подобрал в партнеры Владимира Шадрина, лучшего из возможных. При Боброве Якушев стал лидером команды. Не только «Спартака», но и сборной СССР.

На льду Якушев умел абсолютно все. Он обладал высочайшей техникой ведения шайбы, хорошей обводкой и отличным броском. Якушев был создан для хоккея. Высокий, метр девяносто ростом, он не боялся силовой борьбы с самыми крепкими соперниками, хотя тафгаем не являлся. Он был интеллигентным игроком и даже голам своим радовался сдержанно, чтобы не унижать соперника.

Если для советских болельщиков Якушев – легенда «Спартака», то канадцы его помнят по легендарной Суперсерии-72, когда в 8 матчах он набрал 11 очков (7 голов + 4 передачи). В каждой из четырех игр московской части Суперсерии эксперты признавали Якушева лучшим в советской команде. У хоккеиста в коллекции четыре одинаковых наградных перстня. Тогда же к форварду прилипло прозвище Як-15 – кто-то из журналистов сравнил его с советским истребителем.

- Русские считают лучшим игроком Суперсерии Харламова. Это их право. Но для меня сильнее Якушева в 1972 году никого не было, — говорил великий канадский профессионал Фил Эспозито.

Со сборной СССР Якушев стал двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом мира. Трижды он был лучшим снайпером чемпионата страны. Всю карьеру играл за московский «Спартак», с которым трижды становился чемпионом СССР, и это – в годы гегемонии ЦСКА. 

Кстати, армейские начальники делали попытку перетащить нападающего в ЦСКА. Анатолий Тарасов чувствовал, что договориться о переходе полюбовно не получится, Якушев с детства болел за «Спартак» и никуда сам бы не ушел. Но у армейского ведомства был железный козырь – военный призыв, когда студенческая отсрочка уже закончилась, а 27 лет еще не стукнуло. В один из вечеров в квартиру Якушева постучали офицер и два солдата. Жена Татьяна через дверь сказала, что Александра нет. Якушев дождался ухода нежданных гостей и отправился за защитой к руководству «Спартака».

В 1980-м, в разгар эпохи застоя, 33-летнему Якушеву разрешили уехать доигрывать в чемпионат Австрии, где он провел три года. Став тренером, он поработал в Швейцарии, а затем вернулся в родной «Спартак».

Якушев был в гуще общественной жизни. Во время путча в августе 1991-го он находился среди защитников Белого дома.

В 1998 году Якушев стал главным тренером сборной России, с которой потерпел крупнейшее в истории фиаско на домашнем чемпионате мира-2000, когда команда с Буре, Яшиным, Каменским, Жамновым заняла 11-е место.

Была в жизни Якушева и личная трагедия. Зимой 1994 года его единственная дочь Катя, которой тогда был 21 год, пошла гулять и не вернулась. Ее тело нашли в Москве-реке через два месяца.

Александр Якушев и сейчас полностью погружен в хоккей. Он - президент Ночной хоккейной лиги и клуба ветеранов «Легенды хоккея СССР». Тренируется до сих пор.

«Вы, наверное, не поверите, но когда мне позвонили из Зала славы, я находился на хоккейной тренировке на катке МЧС. Посмотрел на код страны: +1. Понял, что это либо Канада, либо Америка. У меня и в мыслях не было, что из Зала славы могут звонить. Думал, просто какой-нибудь знакомый, - рассказал 71-летний Якушев в интервью сайту НХЛ. - Честно говоря, уже никак этого не ожидал. 46 лет прошло после той Суперсерии - и вдруг такое событие. Тем более что от нашей страны среди тех, кто никогда не играл в НХЛ, были приняты всего двое: Третьяк и Харламов. Я поэтому и не надеялся, что введут кого-то еще. Все было за то, что это невозможно».

Якушев станет девятым российским членом Зала хоккейной славы в Торонто после Анатолия Тарасова, Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Павла Буре, Сергея Федорова, Сергея Макарова.

«Матч ТВ» поздравляет великого хоккеиста с замечательным событием.

https://twitter.com/PR_NHL/status/1061312558437728256

Фото: Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Дмитрий Донской, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов 

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