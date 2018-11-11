Воробьев vs Ржига: Россия и Чехия играют на «Матч ТВ»

Россия и Чехия играют в третьем туре Кубка Карьяла.

2018-11-11T14:21:18+03:00 Россия и Чехия играют в третьем туре Кубка Карьяла.

Сборная России играет заключительным матч финского этапа Евротура. Соперником команды Ильи Воробьева станет сборная Чехии под руководством Милоша Ржиги.

Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 14.25.

Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Чехия

Факты перед матчем: