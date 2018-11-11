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Воробьев vs Ржига: Россия и Чехия играют на «Матч ТВ»

14:21
Воробьев vs Ржига: Россия и Чехия играют на «Матч ТВ»
Милош Ржига и Илья Воробьев / Фото: © Елена Разина / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Куденко
Россия и Чехия играют в третьем туре Кубка Карьяла.

Сборная России играет заключительным матч финского этапа Евротура. Соперником команды Ильи Воробьева станет сборная Чехии под руководством Милоша Ржиги.

Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 14.25.

Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Чехия

Факты перед матчем:

  • Сборная России уже обеспечила себе первое место на турнире, выиграв у Финляндии и Швеции
  • Российская команда выигрывает финский этап в восьмой раз. Больше побед только у хозяев турнира - 12
  • Сборная Чехии идет на последнем месте с двумя поражениями и выше подняться уже не сможет даже в случае победы
  • За два первых матча российская оборона пропустила всего одну шайбу
  • Это первый турнир сборной Чехии под руководством Милоша Ржиги, назначенного летом.
  • Сборная России считается фаворитом в заключительном матче. Котировки на победу команды Ильи Воробьева - 1,38 к 1. Победа сборной Чехии оценивается из расчета 3,3 к 1.
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