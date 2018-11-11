Воробьев vs Ржига: Россия и Чехия играют на «Матч ТВ»
Милош Ржига и Илья Воробьев / Фото: © Елена Разина / Sportbox.ru, РИА Новости/Алексей Куденко
Россия и Чехия играют в третьем туре Кубка Карьяла.
Сборная России играет заключительным матч финского этапа Евротура. Соперником команды Ильи Воробьева станет сборная Чехии под руководством Милоша Ржиги.
Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 14.25.Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия - Чехия
Факты перед матчем:
- Сборная России уже обеспечила себе первое место на турнире, выиграв у Финляндии и Швеции
- Российская команда выигрывает финский этап в восьмой раз. Больше побед только у хозяев турнира - 12
- Сборная Чехии идет на последнем месте с двумя поражениями и выше подняться уже не сможет даже в случае победы
- За два первых матча российская оборона пропустила всего одну шайбу
- Это первый турнир сборной Чехии под руководством Милоша Ржиги, назначенного летом.
- Сборная России считается фаворитом в заключительном матче. Котировки на победу команды Ильи Воробьева - 1,38 к 1. Победа сборной Чехии оценивается из расчета 3,3 к 1.