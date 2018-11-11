Наши в НХЛ. Овечкина обошли в списке снайперов, 21-летний Гурьянов впервые забил в НХЛ
Из одиннадцати матчей, состоявшихся ночью в НХЛ, отмечаем самые интересные.
«Даллас Старз» (Даллас) — «Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)
21-летний нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил свою первую шайбу в карьере в НХЛ. Она едва не стала победной в матче. «Даллас» вышел вперед в счете, но «Нэшвилл» в концовке сменил вратаря и перевел игру в овертайм.https://twitter.com/NHL/status/1061373433769005056
На счету Валерия Ничушкина результативная передача. «Нэшвилл» продолжает удерживать единоличное лидерство в НХЛ. Удивительно, но "хищники", ранее считавшиеся домашней командой, выиграли все восемь матчей сезона в гостях.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 4:6 (1:2, 3:0, 0:4)
Первой в Западной конференции остается «Тампа», неожиданно уступившая дома «Оттаве». Не очень удачный матч провел голкипер Андрей Василевский, отразивший 82,4% бросков.
Никита Кучеров ушел с площадки без очков, Михаил Сергачев получил балл за голевой пас.
«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:5 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:1)
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал два очка (гол плюс пас) и стал третьей звездой встречи. У его партнера Владислава Наместникова результативная передача.https://twitter.com/NHL/status/1061418806776643587
Голкипер нью-йоркцев Александр Георгиев отразил 34 броска из 38, а в буллитной серии взял три из пяти, чего хватило для победы. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский игру пропускал. Артемий Панарин сделал одну голевую передачу.
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
«Флорида» ушла с последнего места Восточной конференции. Евгений Дадонов отметился голевой передачей.
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
«Питтсбург» прервал серию из пяти поражений. Евгений Малкин нанес один бросок и получил две минуты штрафа.https://twitter.com/penguins/status/1061436203663269889
«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал хет-трик и вырвался вперед в гонке снайперов. Теперь на его счету 15 голов в 16 матчах, на три больше чем у четверки преследователей, среди которых Александр Овечкин.https://twitter.com/NHL/status/1061457670937427968
«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Иван Проворов сделал одну голевую передачу. «Чикаго» проиграл уже пятый матч подряд и второй – с новым тренером.https://twitter.com/NHLFlyers/status/1061353433062670342