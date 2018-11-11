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Наши в НХЛ. Овечкина обошли в списке снайперов, 21-летний Гурьянов впервые забил в НХЛ

10:18
Наши в НХЛ. Овечкина обошли в списке снайперов, 21-летний Гурьянов впервые забил в НХЛ
Денис Гурьянов / Фото: © Matthew Stockman / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Как там наши в НХЛ?

Из одиннадцати матчей, состоявшихся ночью в НХЛ, отмечаем самые интересные.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1)

21-летний нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил свою первую шайбу в карьере в НХЛ. Она едва не стала победной в матче. «Даллас» вышел вперед в счете, но «Нэшвилл» в концовке сменил вратаря и перевел игру в овертайм.

https://twitter.com/NHL/status/1061373433769005056

На счету Валерия Ничушкина результативная передача. «Нэшвилл» продолжает удерживать единоличное лидерство в НХЛ. Удивительно, но "хищники", ранее считавшиеся домашней командой, выиграли все восемь матчей сезона в гостях.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 4:6 (1:2, 3:0, 0:4)

Первой в Западной конференции остается «Тампа», неожиданно уступившая дома «Оттаве». Не очень удачный матч провел голкипер Андрей Василевский, отразивший 82,4% бросков.

Никита Кучеров ушел с площадки без очков, Михаил Сергачев получил балл за голевой пас.

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:5 Б (1:1, 3:3, 0:0, 0:1)

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал два очка (гол плюс пас) и стал третьей звездой встречи. У его партнера Владислава Наместникова результативная передача.

https://twitter.com/NHL/status/1061418806776643587

Голкипер нью-йоркцев Александр Георгиев отразил 34 броска из 38, а в буллитной серии взял три из пяти, чего хватило для победы. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский игру пропускал. Артемий Панарин сделал одну голевую передачу.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

«Флорида» ушла с последнего места Восточной конференции. Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Аризона Койотис» (Глендейл) — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

«Питтсбург» прервал серию из пяти поражений. Евгений Малкин нанес один бросок и получил две минуты штрафа.

https://twitter.com/penguins/status/1061436203663269889

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал хет-трик и вырвался вперед в гонке снайперов. Теперь на его счету 15 голов в 16 матчах, на три больше чем у четверки преследователей, среди которых Александр Овечкин.

https://twitter.com/NHL/status/1061457670937427968

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Иван Проворов сделал одну голевую передачу. «Чикаго» проиграл уже пятый матч подряд и второй – с новым тренером.

https://twitter.com/NHLFlyers/status/1061353433062670342
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