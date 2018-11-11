Наши в НХЛ. Овечкина обошли в списке снайперов, 21-летний Гурьянов впервые забил в НХЛ

Как там наши в НХЛ?

2018-11-11T10:18:15+03:00 Как там наши в НХЛ?

Из одиннадцати матчей, состоявшихся ночью в НХЛ, отмечаем самые интересные.

21-летний нападающий «Далласа» Денис Гурьянов забросил свою первую шайбу в карьере в НХЛ. Она едва не стала победной в матче. «Даллас» вышел вперед в счете, но «Нэшвилл» в концовке сменил вратаря и перевел игру в овертайм.

На счету Валерия Ничушкина результативная передача. «Нэшвилл» продолжает удерживать единоличное лидерство в НХЛ. Удивительно, но "хищники", ранее считавшиеся домашней командой, выиграли все восемь матчей сезона в гостях.

Первой в Западной конференции остается «Тампа», неожиданно уступившая дома «Оттаве». Не очень удачный матч провел голкипер Андрей Василевский, отразивший 82,4% бросков.

Никита Кучеров ушел с площадки без очков, Михаил Сергачев получил балл за голевой пас.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич набрал два очка (гол плюс пас) и стал третьей звездой встречи. У его партнера Владислава Наместникова результативная передача.

Голкипер нью-йоркцев Александр Георгиев отразил 34 броска из 38, а в буллитной серии взял три из пяти, чего хватило для победы. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский игру пропускал. Артемий Панарин сделал одну голевую передачу.

«Флорида» ушла с последнего места Восточной конференции. Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

«Питтсбург» прервал серию из пяти поражений. Евгений Малкин нанес один бросок и получил две минуты штрафа.

Чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк сделал хет-трик и вырвался вперед в гонке снайперов. Теперь на его счету 15 голов в 16 матчах, на три больше чем у четверки преследователей, среди которых Александр Овечкин.

Иван Проворов сделал одну голевую передачу. «Чикаго» проиграл уже пятый матч подряд и второй – с новым тренером.