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Наши в НХЛ. Овечкин забил, Кузнецов отдал победную передачу, Малкин получил матч-штраф

09:31
Наши в НХЛ. Овечкин забил, Кузнецов отдал победную передачу, Малкин получил матч-штраф
Матч между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Питсбург Пингвинз» / Фото: © globallookpress.com
Вторая битва «Вашингтона» с «Питтсбургом» завершилась победой чемпионов.

Центральным из трех сегодняшних матчей НХЛ стала встреча «Вашингтона» с «Питтсбургом».

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Месяц назад соперники уже встречались, и тот увлекательный матч завершился победой «Пингвинз» в овертайме - 7:6.

Все ждали продолжения, и оно получилось не менее драматичным, хотя и без такого большого количества голов.

В первом периоде Сидни Кросби счет открыл, реализовав численное преимущество.

https://twitter.com/NHL/status/1060343911535796224

Во втором – своим голом в большинстве ответил Александр Овечкин. Это 12-я шайба Ови в сезоне. Вдвоем с Давидом Пастрняком из «Бостона» они занимают первую строчку в списке снайперов.

https://twitter.com/NHL/status/1060353049007476736

А что же Малкин? Он вышел на первый план в третьем периоде, хотя и не так, как ожидалось.

Джино, ведя шайбу на скорости, приложился плечом в голову форварду «Вашингтона» Ти-Джею Оши. Оба хоккеиста ушли в раздевалку: Малкин получил матч-штраф, Оши увели накладывать швы.

https://twitter.com/HockeyCentraI/status/1060366268002295808

Но как в голливудском сценарии, герой должен был вернуться и победить. И Оши вернулся на лед и за минуту и 15 секунд до окончания основного времени забросил победную шайбу с передачи Джона Карлсона и Евгения Кузнецова.

https://twitter.com/NHL/status/1060372385264738304

«Питтсбург» не может выиграть уже пять матчей подряд. А мы в календаре отмечаем 19 декабря, когда «Вашингтон» и «Питтсбург» сыграют в третий раз в регулярном чемпионате.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 30 бросков. Не справился он лишь с тремя бросками Колтона Сиссонса

https://twitter.com/NHL/status/1060409743347515392

Четвертую шайбу «Нэшвилл» забросил в пустые ворота. Владислав Каменев и Никита Задоров очков не набрали. «Нэшвилл» вернулся на первую строчку в таблице лиги. У «Хищников» 24 очка после 15 матчей, на очко меньше у «Тампы».

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Капитан  «Анахайма» Райан Гетцлаф оправился от травмы и забросил победную шайбу.

https://twitter.com/NHL/status/1060407280338898944
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