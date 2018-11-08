Наши в НХЛ. Овечкин забил, Кузнецов отдал победную передачу, Малкин получил матч-штраф

Вторая битва «Вашингтона» с «Питтсбургом» завершилась победой чемпионов.

2018-11-08T09:31:11+03:00 Вторая битва «Вашингтона» с «Питтсбургом» завершилась победой чемпионов.

Центральным из трех сегодняшних матчей НХЛ стала встреча «Вашингтона» с «Питтсбургом».

Месяц назад соперники уже встречались, и тот увлекательный матч завершился победой «Пингвинз» в овертайме - 7:6.

Все ждали продолжения, и оно получилось не менее драматичным, хотя и без такого большого количества голов.

В первом периоде Сидни Кросби счет открыл, реализовав численное преимущество.

Во втором – своим голом в большинстве ответил Александр Овечкин. Это 12-я шайба Ови в сезоне. Вдвоем с Давидом Пастрняком из «Бостона» они занимают первую строчку в списке снайперов.

А что же Малкин? Он вышел на первый план в третьем периоде, хотя и не так, как ожидалось.

Джино, ведя шайбу на скорости, приложился плечом в голову форварду «Вашингтона» Ти-Джею Оши. Оба хоккеиста ушли в раздевалку: Малкин получил матч-штраф, Оши увели накладывать швы.

Но как в голливудском сценарии, герой должен был вернуться и победить. И Оши вернулся на лед и за минуту и 15 секунд до окончания основного времени забросил победную шайбу с передачи Джона Карлсона и Евгения Кузнецова.

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