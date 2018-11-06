Овечкин – второй в списке снайперов, победивший рак Бойл сделал хет-трик в памятный день
С разным настроением провели сегодняшнюю ночь две главных звезды российского хоккея.
«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) – «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Александр Овечкин забросил четвертую шайбу «Вашингтона» с передачи Евгения Кузнецова. Этот гол стал уже 11-м в сезоне для Ови – всего на один меньше, чем у лидера.https://twitter.com/Capitals/status/1059620246657687552
«Бостон Брюинз» (Бостон) – «Даллас Старз» (Даллас) – 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
А лидером в списке снайперов стал Давид Пастрняк, огорчивший вратаря «Далласа» Антона Худобина. Российский голкипер отыграл неплохо, отразив 33 броска из 35. Александр Радулов по-прежнему не играет из-за травмы. Валерий Ничушкин за 10 минут нанес один бросок и сделал два силовых приема.https://twitter.com/NHL/status/1059606938173038592
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) – «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
Непростые времена наступили для «Питтсбурга». «Пингвины» не могут выиграть уже четыре матча подряд, а в двух последних пропускают по 5 шайб. Следующим соперником у них будет «Вашингтон Кэпиталз». Евгений Малкин за 19 минут нанес один бросок и закончил встречу с показателем полезности «минус 1». Этот матч имел еще один замечательный сюжет. Игра проходила в рамках благотворительного проекта «НХЛ против рака», и три шайбы «Нью-Джерси» забросил форвард Брайан Бойл, совсем недавно излечившийся от онкологического заболевания. Это первый хет-трик в карьере 33-летнего хоккеиста.https://twitter.com/NHL/status/1059639217276497920
«Аризона Койотис» (Глендейл) – «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Удивительная пятиматчевая победная серия «Аризоны» завершилась на своей площадке в игре против «Филадельфии». Защитник «Летчиков» Иван Проворов провел на льду почти 25 минут, больше, чем любой другой игрок команды. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин остался вне заявки.
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) – «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) – 3:4 Б (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)
«Монреаль» и «Айлендерс», в прошлом году оставшиеся за бортом Кубка Стэнли, да и в этом не считавшиеся фаворитами, набрали столько же очков, сколько и звездные «Торонто» и «Бостон». В серии буллитов за 10 бросков обе команды забросили лишь одну шайбу. Пятиматчевая победная серия «Айлендерс» завершилась.https://twitter.com/NHL/status/1059605096726704128