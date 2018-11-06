Овечкин – второй в списке снайперов, победивший рак Бойл сделал хет-трик в памятный день

В НХЛ сыграно пять матчей.

2018-11-06T09:03:48+03:00 В НХЛ сыграно пять матчей.

С разным настроением провели сегодняшнюю ночь две главных звезды российского хоккея.

Александр Овечкин забросил четвертую шайбу «Вашингтона» с передачи Евгения Кузнецова. Этот гол стал уже 11-м в сезоне для Ови – всего на один меньше, чем у лидера.

А лидером в списке снайперов стал Давид Пастрняк, огорчивший вратаря «Далласа» Антона Худобина. Российский голкипер отыграл неплохо, отразив 33 броска из 35. Александр Радулов по-прежнему не играет из-за травмы. Валерий Ничушкин за 10 минут нанес один бросок и сделал два силовых приема.

Непростые времена наступили для «Питтсбурга». «Пингвины» не могут выиграть уже четыре матча подряд, а в двух последних пропускают по 5 шайб. Следующим соперником у них будет «Вашингтон Кэпиталз». Евгений Малкин за 19 минут нанес один бросок и закончил встречу с показателем полезности «минус 1». Этот матч имел еще один замечательный сюжет. Игра проходила в рамках благотворительного проекта «НХЛ против рака», и три шайбы «Нью-Джерси» забросил форвард Брайан Бойл, совсем недавно излечившийся от онкологического заболевания. Это первый хет-трик в карьере 33-летнего хоккеиста.

Удивительная пятиматчевая победная серия «Аризоны» завершилась на своей площадке в игре против «Филадельфии». Защитник «Летчиков» Иван Проворов провел на льду почти 25 минут, больше, чем любой другой игрок команды. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин остался вне заявки.

«Монреаль» и «Айлендерс», в прошлом году оставшиеся за бортом Кубка Стэнли, да и в этом не считавшиеся фаворитами, набрали столько же очков, сколько и звездные «Торонто» и «Бостон». В серии буллитов за 10 бросков обе команды забросили лишь одну шайбу. Пятиматчевая победная серия «Айлендерс» завершилась.