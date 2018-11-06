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Овечкин – второй в списке снайперов, победивший рак Бойл сделал хет-трик в памятный день

09:03
Овечкин – второй в списке снайперов, победивший рак Бойл сделал хет-трик в памятный день
Фото: © Jana Chytilova/Freestyle Photo / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
В НХЛ сыграно пять матчей.

С разным настроением  провели сегодняшнюю ночь две главных звезды российского хоккея.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон)  – «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон)  – 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Александр Овечкин забросил четвертую шайбу «Вашингтона» с передачи Евгения Кузнецова. Этот гол стал уже 11-м в сезоне для Ови – всего на один меньше, чем у лидера.

https://twitter.com/Capitals/status/1059620246657687552

«Бостон Брюинз» (Бостон)  – «Даллас Старз» (Даллас)  – 2:1 ОТ  (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

А лидером в списке снайперов стал Давид Пастрняк, огорчивший вратаря «Далласа» Антона Худобина. Российский голкипер отыграл неплохо, отразив 33 броска из 35. Александр Радулов по-прежнему не играет из-за травмы. Валерий Ничушкин за 10 минут нанес один бросок и сделал два силовых приема.

https://twitter.com/NHL/status/1059606938173038592

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург)  – «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк)  – 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Непростые времена наступили для «Питтсбурга». «Пингвины» не могут выиграть уже четыре матча подряд, а в двух последних пропускают по 5 шайб. Следующим соперником у них будет «Вашингтон Кэпиталз». Евгений Малкин за 19 минут нанес один бросок и закончил встречу с показателем полезности «минус 1». Этот матч имел еще один замечательный сюжет. Игра проходила в рамках благотворительного проекта «НХЛ против рака», и три шайбы «Нью-Джерси» забросил форвард Брайан Бойл, совсем недавно излечившийся от онкологического заболевания. Это первый хет-трик в карьере 33-летнего хоккеиста.

https://twitter.com/NHL/status/1059639217276497920

«Аризона Койотис» (Глендейл)  – «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия)  – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Удивительная пятиматчевая победная серия «Аризоны» завершилась на своей площадке в игре против «Филадельфии». Защитник «Летчиков» Иван Проворов провел на льду почти 25 минут, больше, чем любой другой игрок команды. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин остался вне заявки.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк)  – «Монреаль Канадиенс» (Монреаль)  – 3:4 Б  (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)

«Монреаль» и «Айлендерс», в прошлом году оставшиеся за бортом Кубка Стэнли, да и в этом не считавшиеся фаворитами, набрали столько же очков, сколько и звездные «Торонто» и «Бостон». В серии буллитов за 10 бросков обе команды забросили лишь одну шайбу. Пятиматчевая победная серия «Айлендерс» завершилась.

https://twitter.com/NHL/status/1059605096726704128
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