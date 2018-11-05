Наши в НХЛ. Наместников стал третьей звездой, Бучневич - самым могучим «рейнджером»

Очередной игровой день в НХЛ.

2018-11-05T09:05:23+03:00 Очередной игровой день в НХЛ.

Три матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге.

Владислав Наместников сделал голевую передачу и был назван третьей звездой матча . Павел Бучневич вернулся в состав после двух пропущенных игр и за 17 секунд на льду сделал 4 силовых приема. Из всех игроков «Рейнджерс» такой могучей статистикой похвастать не может никто.

2 шайбы из 3-х канадский клуб забил в большинстве – оба раза наказание отбывали российские игроки «Тампы» Михаил Сергачев и Никита Кучеров.

Правда, «Тампа» все равно добыла два очка и по-прежнему идет первой в Восточной конференции. Вратарь «молний» Андрей Василевский игру пропускал.

Не играл и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский , а его партнер Артемий Панарин провел на площадке 22 минуты, но очков за результативность не набрал. Защитник «Анахайма» Кэм Фаулер сделал первый хет-трик в карьере.