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Наши в НХЛ. Наместников стал третьей звездой, Бучневич - самым могучим «рейнджером»

09:05
Наши в НХЛ. Наместников стал третьей звездой, Бучневич - самым могучим «рейнджером»
Владислав Наместников / Фото: © Abbie Parr / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Очередной игровой день в НХЛ.

Три матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Владислав Наместников сделал голевую передачу и был назван третьей звездой матча . Павел Бучневич вернулся в состав после двух пропущенных игр и за 17 секунд на льду сделал 4 силовых приема. Из всех игроков «Рейнджерс» такой могучей статистикой похвастать не может никто.

https://twitter.com/NHL/status/1059251835427545089

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

2 шайбы из 3-х канадский клуб забил в большинстве – оба раза наказание отбывали российские игроки «Тампы» Михаил Сергачев и Никита Кучеров.

https://twitter.com/Senators/status/1059242613633626112

Правда, «Тампа» все равно добыла два очка и по-прежнему идет первой в Восточной конференции. Вратарь «молний» Андрей Василевский игру пропускал.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Не играл и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский , а его партнер Артемий Панарин провел на площадке 22 минуты, но очков за результативность не набрал. Защитник «Анахайма» Кэм Фаулер сделал первый хет-трик в карьере. 

https://twitter.com/NHL/status/1059316492855111680
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