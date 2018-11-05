Наши в НХЛ. Наместников стал третьей звездой, Бучневич - самым могучим «рейнджером»
Три матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге.
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Владислав Наместников сделал голевую передачу и был назван третьей звездой матча . Павел Бучневич вернулся в состав после двух пропущенных игр и за 17 секунд на льду сделал 4 силовых приема. Из всех игроков «Рейнджерс» такой могучей статистикой похвастать не может никто.https://twitter.com/NHL/status/1059251835427545089
«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)
2 шайбы из 3-х канадский клуб забил в большинстве – оба раза наказание отбывали российские игроки «Тампы» Михаил Сергачев и Никита Кучеров.https://twitter.com/Senators/status/1059242613633626112
Правда, «Тампа» все равно добыла два очка и по-прежнему идет первой в Восточной конференции. Вратарь «молний» Андрей Василевский игру пропускал.
«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Не играл и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский , а его партнер Артемий Панарин провел на площадке 22 минуты, но очков за результативность не набрал. Защитник «Анахайма» Кэм Фаулер сделал первый хет-трик в карьере.https://twitter.com/NHL/status/1059316492855111680