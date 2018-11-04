Преждевременная радость челябинских скоморохов. Фотогалерея матча «Трактор» — «Сочи»
В Челябинске в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Сочи».
По традиции на трибунах «Арены Трактор» было несколько необычных персонажей, как этот мим с пирожком.
А вот скоморохи, читающие газету на итальянском.
С девушками на Урале все на ура.
Нападающий «Трактора» Артем Пеньковский, восстанавливающийся после тяжелейшей травмы, перед игрой поздравил телеканал «Матч ТВ» с днем рождения.
«Трактор» удачно начал игру. В середине первого периода Ник Бэйлен открыл счет.
А через три минуты Семен Кокуев забросил вторую шайбу в ворота Дмитрия Шикина.
Главному тренеру «Сочи» Сергею Зубову было от чего задуматься.
Но скоморохи рано радовались.
Все оставшиеся шайбы влетали в ворота Василия Демченко.
Гости забросили четыре раза.
А Шикин все дальнейшие броски отразил, а их только в третьем периоде было 18!.
Сочинцы выиграли после двух поражений подряд и забрались на пятое место в Западной конференции. «Трактор», напротив, уступил впервые в трех последних матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Сочи» (Сочи) — 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
Голы: Бэйлен, 10:56. Кокуёв, 13:53. — Йокипакка, 17:51 (бол.). Воробьев, 27:04. Рахимуллин, 32:33. Росен, 58:35.Трактор - Сочи - 2:4. Голы и лучшие моменты