Наши в НХЛ. Три матча, три гола
Три матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. И во всех отличились российские игроки.
«Виннипег Джетс» (Виннипег) – «Флорида Пантерз» (Санрайз) – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
На переполненной арене «Хартвалл» в Хельсинки «Флорида» взяла реванш за поражение накануне. Евгений Дадонов заработал 2 (1+1) очка и был назван второй звездой встречи.https://twitter.com/NHLDaily365/status/1058449328958726144
Кумир местных болельщиков Патрик Лайне, в первом мате сделавший хет-трик, на этот раз забросил одну шайбу.
«Аризона Койотис» (Глендейл) – «Каролина Харрикейнз» (Роли) – 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)
Российский юниор Андрей Свечников забросил впервые за 9 последних матчей. Большую часть матча он играл во втором звене, провел на льду 17 минут и нанес 4 броска по воротам. Это третий гол Свечникова в сезоне.https://twitter.com/NHL/status/1058577207264714753
Его партнер Валентин Зыков за шесть минут на площадке очков за результативность не получил.
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) – «Колорадо Эвеланш» (Денвер) – 7:6 ОТ (1:0, 3:4, 2:2, 1:0)
Защитник «Колорадо» Никита Задоров принял участие в голевом карнавале в «Ванкувере». Это его первый гол в сезоне и 12-й за карьеру в НХЛ.https://twitter.com/NHL/status/1058573063770521601
Голкипер «Лавины» Семен Варламов матч пропускал. Лучший бомбардир сезона Микка Рантанен набрал 3 очка результативными передачами и оторвался в таблице бомбардиров от Евгения Малкина. Теперь у финна 24 очка. Более того, на второе место вышел еще один форвард «Колорадо» Натан Макиннон – 21 очко. У российского нападающего на одно очко и на три проведенных матча меньше.https://twitter.com/Canucks/status/1058605758516944898
Продолжает удивлять новичок «Ванкувера» Элиас Петерссон, в этом матче забросивший две шайбы и сделавший три голевые передачи. Сейчас у 19-летнего шведа 15 (9+6) очков. Если бы он не пропустил из-за травмы пять матчей, еще неизвестно, кто бы сейчас возглавлял таблицу бомбардиров. За последние 100 лет Петерссон стал всего лишь шестым игроком, забросившим 9 шайб в первых девяти матчах в карьере.https://twitter.com/PR_NHL/status/1058595395243311104
«Ванкувер» благодаря этой победе забрался на второе место в Западной конференции. «Колорадо» делит 3-5 места с «Калгари» и «Виннипегом».