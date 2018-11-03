Наши в НХЛ. Три матча, три гола

Дадонов, Задоров и Свечников забросили по шайбе.

2018-11-03T09:55:41+03:00 Дадонов, Задоров и Свечников забросили по шайбе.

Три матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. И во всех отличились российские игроки.

На переполненной арене «Хартвалл» в Хельсинки «Флорида» взяла реванш за поражение накануне. Евгений Дадонов заработал 2 (1+1) очка и был назван второй звездой встречи.

Кумир местных болельщиков Патрик Лайне, в первом мате сделавший хет-трик, на этот раз забросил одну шайбу.

Российский юниор Андрей Свечников забросил впервые за 9 последних матчей. Большую часть матча он играл во втором звене, провел на льду 17 минут и нанес 4 броска по воротам. Это третий гол Свечникова в сезоне.

Его партнер Валентин Зыков за шесть минут на площадке очков за результативность не получил.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров принял участие в голевом карнавале в «Ванкувере». Это его первый гол в сезоне и 12-й за карьеру в НХЛ.

Голкипер «Лавины» Семен Варламов матч пропускал. Лучший бомбардир сезона Микка Рантанен набрал 3 очка результативными передачами и оторвался в таблице бомбардиров от Евгения Малкина. Теперь у финна 24 очка. Более того, на второе место вышел еще один форвард «Колорадо» Натан Макиннон – 21 очко. У российского нападающего на одно очко и на три проведенных матча меньше.

Продолжает удивлять новичок «Ванкувера» Элиас Петерссон, в этом матче забросивший две шайбы и сделавший три голевые передачи. Сейчас у 19-летнего шведа 15 (9+6) очков. Если бы он не пропустил из-за травмы пять матчей, еще неизвестно, кто бы сейчас возглавлял таблицу бомбардиров. За последние 100 лет Петерссон стал всего лишь шестым игроком, забросившим 9 шайб в первых девяти матчах в карьере.

«Ванкувер» благодаря этой победе забрался на второе место в Западной конференции. «Колорадо» делит 3-5 места с «Калгари» и «Виннипегом».