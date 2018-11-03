Наши в НХЛ. Три матча, три гола

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
09:40 Профессиональный бокс. Трансляция из Великобритании. А. Сироткин - Дж. Райдер [16+]
09:40
Профессиональный бокс. Трансляция из Великобритании. А. Сироткин - Дж. Райдер [16+]
11:20
Все на футбол! Афиша. [12+]
12:20
Новости.
12:25
Все на Матч!.
13:25
ФутБОЛЬНО. [12+]
13:55
Футбол. Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. "Локомотив" (Москва) - "Арсенал" (Тула)
15:55
Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. Прямая трансляция. "Ростов-Дон" (Россия) - "Копенгаген" (Дания)
17:45
Новости.
17:50
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Катара.
19:30
Новости.
19:35
Все на футбол!.
20:25
Футбол. Чемпионат Англии. Прямая трансляция. "Арсенал" - "Ливерпуль"
22:25
Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. "Ювентус" - "Кальяри"
00:25
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Прямая трансляция из Великобритании. Р. Барнетт - Н. Донэйр. Дж. Тейлор - Р. Мартин
02:15
Футбол. Чемпионат Франции. "Реймс" - "Монако" [0+]
04:15
Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Канады. [0+]
05:00
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Д. Кормье - Д. Льюис
06:00
Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Д. Кормье - Д. Льюис
08:00
Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Трансляция из Челябинска. А. Фролов - Б. Сильва. С. Романов - П. Ортман [16+]
09:45
Все на Матч! События недели. [12+]
10:15
Новости.
10:25
Спортивные итоги октября. [12+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Наши в НХЛ. Три матча, три гола

09:55
Наши в НХЛ. Три матча, три гола
Андрей Свечников / Фото: © globallookpress.com
Дадонов, Задоров и Свечников забросили по шайбе.

Три матча состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. И во всех отличились российские игроки.

«Виннипег Джетс» (Виннипег)  – «Флорида Пантерз» (Санрайз)  – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

На переполненной арене «Хартвалл» в Хельсинки «Флорида» взяла реванш за поражение накануне. Евгений Дадонов заработал 2 (1+1) очка и был назван второй звездой встречи. 

https://twitter.com/NHLDaily365/status/1058449328958726144

Кумир местных болельщиков Патрик Лайне, в первом мате сделавший хет-трик, на этот раз забросил одну шайбу.

«Аризона Койотис» (Глендейл)  – «Каролина Харрикейнз» (Роли)  – 4:3 ОТ  (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)

Российский юниор Андрей Свечников забросил впервые за 9 последних матчей. Большую часть матча он играл во втором звене, провел на льду 17 минут и нанес 4 броска по воротам. Это третий гол Свечникова в сезоне.

https://twitter.com/NHL/status/1058577207264714753

Его партнер Валентин Зыков за шесть минут на площадке очков за результативность не получил.

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер)  – «Колорадо Эвеланш» (Денвер)  – 7:6 ОТ  (1:0, 3:4, 2:2, 1:0)

Защитник «Колорадо» Никита Задоров принял участие в голевом карнавале в «Ванкувере». Это его первый гол в сезоне и 12-й за карьеру в НХЛ. 

https://twitter.com/NHL/status/1058573063770521601

Голкипер «Лавины» Семен Варламов матч пропускал. Лучший бомбардир сезона Микка Рантанен набрал 3 очка результативными передачами и оторвался в таблице бомбардиров от Евгения Малкина. Теперь у финна 24 очка. Более того, на второе место вышел еще один форвард «Колорадо» Натан Макиннон – 21 очко. У российского нападающего на одно очко и на три проведенных матча меньше.

https://twitter.com/Canucks/status/1058605758516944898

Продолжает удивлять новичок «Ванкувера» Элиас Петерссон, в этом матче забросивший две шайбы и сделавший три голевые передачи. Сейчас у 19-летнего шведа 15 (9+6) очков. Если бы он не пропустил из-за травмы пять матчей, еще неизвестно, кто бы сейчас возглавлял таблицу бомбардиров. За последние 100 лет Петерссон стал всего лишь шестым игроком, забросившим 9 шайб в первых девяти матчах в карьере. 

https://twitter.com/PR_NHL/status/1058595395243311104

«Ванкувер» благодаря этой победе забрался на второе место в Западной конференции. «Колорадо» делит 3-5 места с «Калгари» и «Виннипегом».

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+