«Менталитет русской раздевалки мне больше по душе, по Америке особо не скучаю». Большое интервью с Наилем Якуповым

Он вернулся из НХЛ и занял место Ковальчука.

2018-11-02T20:19:18+03:00 Он вернулся из НХЛ и занял место Ковальчука.

В раздевалке СКА Наиль Якупов занял место Ильи Ковальчука, после чего уехавший за океан нападающий сказал, что на его вернувшемся в Россию коллеге теперь лежит большая ответственность. Узнав об этом, Наиль с беззлобной наглостью поинтересовался, что ему сделать: оградить и освятить кусочек скамейки? Еще тогда стало понятно, что этот нижнекамский парень, может, не столь удачлив и титулован, как его тверской предшественник, но за словом в карман не полезет.

Первый номер энхаэловского драфта 2012 года, не очень успешно проводивший последние сезоны за океаном, этим летом принял предложение СКА и вернулся в Россию. В интервью «Матч ТВ» Наиль делится тем, чего ему не хватало в Северной Америке, более чем прозрачно намекает на то, что именно в родной стране хочет найти девушку своей жизни, а также рассказывает о книгах, которые читает, маминой еде и эмоциях, оставшихся у него от футбольного чемпионата мира.

- Вы пропускали матчи на старте сезона, в Риге и Вене с командой тоже не были и сейчас смотрите игру с трибун. Это одно и то же повреждение, которое не удается до конца залечить?

- Нет, это немножко другое повреждение, новое. Не относится к старым травмам абсолютно. Так получилось, что прилетел домой по ходу выездной серии. Тренируюсь, катаюсь, дай бог, скоро буду в строю.

- В днях это можно примерно обозначить?

- Не знаю. Если не играю, значит, пока не готов к этому. Самочувствие уже гораздо лучше. Надо, чтобы все зажило хотя бы на 90 процентов, чтобы играть. Если ты не готов, нет смысла выходить отбывать номер. Есть ребята, которые здоровы, полны сил, хотят играть.

- Долго ли зрело решение вернуться в Россию или после окончания предыдущего сезона уже не было особого выбора?

- Варианты были. Когда сезон закончился, я даже не думал, где могу оказаться, не исключал никакого развития событий. СКА был давно во мне заинтересован, действительно хотел, чтобы я приехал, – мы и в прошлом году разговаривали с Романом Ротенбергом. Все думают перед тем, как сделать такой серьезный шаг. Советовался с семьей, с агентом – есть люди, которые могут тебе что-то порекомендовать. Решение принять предложение и вернуться домой в Россию я принял сам, но мне было интересно услышать мнение родителей.

- Многие, и вы не исключение, говорят, что к русским в НХЛ предвзятое отношение. Почему же едва ли не каждый наш хоккеист туда рвется, несмотря ни на что? Желание сыграть в пресловутую русскую рулетку: сорвать карьерный банк или почить в бозе?

- Не все уезжают в раннем возрасте – кто-то в 18-19 лет, а кто-то в 25. Есть детская мечта, есть определенные цели, кто-то просто хочет чего-то нового – это личное дело человека, каждый едет за своим, тут в голову не залезешь. НХЛ – сильная лига, плюс другая интересная страна, многие туда рвутся. На самом деле неохота говорить на эту тему. Да, я высказался летом, это мое мнение, и я от него не отказываюсь. Какое там отношение к русским сейчас – я особо не слежу. У меня есть знакомые из НХЛ, с которыми я продолжаю общаться. Играют и…

- Не жалуются?

- Не то что не жалуются. Конечно, там есть свои плюсы и минусы, кто-то играет, кто-то не играет…

- Чего больше всего не хватало в Северной Америке, когда уехали туда, и чего больше всего недостает сейчас в России из того, к чему привыкли за восемь лет там?

- В первую очередь там другая жизнь. Когда я приехал туда в 17 лет, все было в диковинку. Это другая страна, другой менталитет, языковой барьер – много чего. Плюс я в основном находился один, родные были дома. Это потом уже со временем ко мне приехала вся семья, кто-то прилетал-улетал – было легче. Привыкаешь ко всему, но я домашний человек, люблю свою страну, люблю свой город. Когда сезон заканчивался, я всегда цокал копытом ехать домой. Просто устаешь. Ты привык к одному, а там все другое. Я не жалуюсь, что в Америке плохо, просто мне хотелось сменить обстановку, побыть с семьей, погулять с друзьями, поговорить на русском языке…

Здесь даже не могу сказать, чего не хватает. Я приехал домой. Слава богу, меня все устраивает. До родного города недалеко, семья приезжает часто, друзья здесь есть. Менталитет русской раздевалки мне больше по душе, нежели американской. Понятно, там есть в командах и русские пацаны, и европейцы, но в основном-то все североамериканцы, разговаривающие на английском. Тут все на русском, мне это больше подходит – чувствую себя в своей комфортной тарелке. Каждый день у нас в раздевалке проходит очень интересно и весело, где бы мы ни были. Возможно, в Америке этого тоже не хватало. По Штатам я особо не скучаю.

- Вячеслав Быков перед стартом сезона сказал буквально следующее: «Все люди в жизни ищут свою вторую половину. Так же и с талантливыми спортсменами – они могут быстро найти свою команду, а могут искать очень долго. Надеюсь, в Петербурге Наиль найдет клуб, в котором ему удастся проявить свой талант». Как сами считаете, нашли уже или рано еще об этом?

- Кстати, если вернуться к прошлому вопросу, наверное, было желание найти и свою вторую половинку тоже – это я сейчас не о хоккее говорю. Менталитет за океаном другой, я не хотел к нему привыкать, да и не привык бы. Может быть, даже хорошо, что я приехал сюда. Хоть и не ставил так вопрос, но это действительно хороший шанс как-то уже начать новую взрослую жизнь.

А если брать команду, мне, во-первых, нравится коллектив – ребята у нас очень дружные, хорошие, как и персонал. Город тоже нравится. На данный момент меня устраивает все, что происходит. Сейчас СКА – мой клуб, я защищаю его цвета, даже если сам из другого города. У нас общая задача, мы как одна большая семья, которая представляет Санкт-Петербург.

- Примерно тогда же Илья Воробьев сказал, что будет прививать СКА советский хоккей. Кажется ли вам, что это – именно то, во что играет ваша команда? И насколько вообще тяжело было перестраиваться после приезда из-за океана?

- Я не знаю, как в советский хоккей играли, – был маленький или меня вообще еще не было. Не то чтобы приходилось перестраиваться – это тот же хоккей, в который играют десять человек, разве что площадка здесь побольше. КХЛ с каждым годом все сильней. Это не та лига, которая была пять-шесть лет назад – все команды, в принципе, играют наравне. Понятно, что кто-то меньше выигрывает, но если посмотреть по результатам, есть и непредсказуемые. Любая команда может играть с любой. Перед каждым матчем мы с тренером разбираем определенные моменты, нюансы, которые должны учесть. Знаю, что наша задача – выигрывать и забрасывать шайбы. Никто не будет нам запрещать это делать. Нет рамок, чтобы мы куда-то не ездили в рамках площадки и так далее. Если есть возможность забить, мы будем забивать. Никто не хочет проигрывать, каждый старается помочь команде и своему вратарю пропустить поменьше шайб.

- Сейчас главный тренер сборной – наставник и команды, в которой вы играете. О том, что будете представлять Россию, были какие-то разговоры?

- Нет. Разговоры будут ближе к каким-то турнирам.

- На ближайший этап Евротура вы, видимо, не едете из-за той же травмы…

- Не знаю. Раньше не обговаривали и сейчас не обговаривали. У нас вся работа была направлена только на клуб, и о сборной, этапах Евротура я как-то даже не думал.

- С некоторых пор всем известно, что у СКА свой Бульдозер. Есть ли у вас какое-то прозвище, не являющееся производным от фамилии?

- Меня называли Як, если вспомнить, а сейчас – Наиль Наилич. Прям прилипло! Бульдозер (Александр Дергачев. – «Матч ТВ»), кстати, ко мне только так и обращается. Саня зацепился первым, потом пошло поехало – точильщик наш и все остальные. Это прикольно, мне нравится.

- Судя даже по тому, что в микст-зону вы всегда выходите, что-нибудь жуя, поесть любите. Без чего с детства жить не можете?

- Покажите мне хоть одного человека, который не любит есть вообще, – это первое. А второе – это по книжке, как говорили: после игры надо есть. Чем быстрее ты поешь, тем быстрее восстановишься. Ну, и я же не специально. Иду по коридору, ем, Антонио (пресс-атташе СКА. – «Матч ТВ») говорит: «Дай интервью», – я не отказываю. Так и получается, что с едой прихожу.

- А если все-таки говорить о том, что любите с детства, чак-чак какой-нибудь, может быть?

- У нас национальное блюдо в Татарстане – треугольники. Они всегда были на столе, мама и по сей день их делает, если мы того хотим. Правда, я со временем перестал есть много мучного. Дело не в том, что от какого-то продукта можно потолстеть, у меня с этим проблем нет, просто с годами аппетит и вкусовое восприятие меняются. Раньше любил одно, сейчас другое, в будущем, может, еще что-то мне откроется. Я просто скучаю по маминой еде. Когда она приезжает, мы обязательно едим дома. Я домашний человек, мне это по душе. Думаю, что домашняя пища лучшая. Твоя мама, девушка или жена готовит именно то, что ты хочешь, знает, когда тебе надо поесть. В этом плане у меня мама умничка. У нас всегда есть еда, она всегда готовила мне перед играми. Так что единственное, чего не хватает, – побольше домашнего. Но не могу же я с родителями постоянно жить!

- Пока СКА отгружал «Словану» семь шайб в Вене, вы были замечены на волейболе в Питере…

- Спалились… Ну, чего, мы поехали туда после тренировки, я был уверен, что наша команда обыграет «Слован», но мы следили с Коляном (Николаем Прохоркиным. – «Матч ТВ») за матчем через телефон.

- Что вообще привело на эту игру? И как вам матч петербургского «Зенита» с московским «Динамо»?

- У Коляна там друг играет, и он нам билеты подкинул. Точнее, ему, а потом Коля уже мне предложил: «Хочешь на волейбол?» Я с удовольствием согласился. Это второй мой матч, на первом я был года три-четыре назад, когда сборная играла в Казани против Ирана. У меня там тоже знакомый играет – Игорь Колодинский. Он мне предложил билеты, потому что знал, что я близко живу, частенько бываю в Казани. Мне и тогда очень понравилось, и сейчас. С удовольствием буду ходить еще.

- Летом вы выкладывали фото с матча за третье место чемпионата мира по футболу. Много игр успели посмотреть? Как вам турнир в целом?

- Да бомба была вообще! К сожалению, был только на одном матче, последнем. Слава богу, что мы на него сходили, а то остался бы неприятный осадок, потому что чемпионат мира все-таки не каждый год проходит. Возможно, вообще раз в жизни у тебя такое. Спасибо большое Антону Белову, который посодействовал этому. Я кайфанул, честно. Много смотрел по телевизору, слышал отзывы. Сам видел, как все было организовано в Казани, хоть и не попадал на матчи. Все болельщики веселились, это действительно был праздник – месячный маскарад, грубо говоря. Не заметил никаких драк, негатива, отрицательных моментов. Еще был в Екатеринбурге, когда Швеция играла с Мексикой. Поразило, как на матч шла целая армия шведов. Болельщики собрались где-то в одном месте, и я просто не видел конца и края этой колонны, они шли-шли-шли… Матчи вообще были очень интересные, какие-то сборные удивили. Довольно равный был чемпионат. Ну и, конечно, когда наша команда играла – это тоже фантастика. Приятно было смотреть. Мы болели, переживали, когда они встречались с испанцами. Я тоже на тот момент был в Москве – это же вообще сумасшедший дом, что творилось. Все такие дружелюбные, радостные были – Москва просто не умолкала. В первый раз с таким сталкиваюсь, был под впечатлением.

- Знаю, что любите пострелять, – только по неодушевленным мишеням или охота тоже интересна?

- Нет, я вообще противник того, чтобы стрелять в кого-то. Мне животных очень жалко, поэтому я, наверное, никогда не буду этого делать. По мишеням – да, но только не в живое. Не сказать, что я прямо любитель, просто у меня была хорошая возможность, когда я был в Сент-Луисе. Если бы я раньше узнал, что мой знакомый может такое организовать, каждые выходные бы ездил стрелять. Там все что хочешь было на выбор, начиная от ножей, заканчивая базукой.

- Вы сетовали в одном интервью, что особо не читаете, но при этом упомянули «Шантарам». Не поленилась вытащить книгу со своей полки: это же 859 страниц – у большинства хоккеистов от одного объема волосы на теле зашевелились бы…

- И не только у хоккеистов, наверное. Думаю, у многих людей, а тем более спортсменов. Не хочу ни о ком говорить плохо, расскажу о себе. Я сам испугался, когда увидел столько страниц. Мне, кстати, эту книгу посоветовал Вова Тарасенко. Я просто не мог остановиться, настолько было интересно. Мне нравятся реальные истории, а там как раз такая: ты знаешь, что это все было на самом деле. Книга зашла вообще на ура. Признаюсь, «проглотил» ее не до конца, но оставалось совсем чуть-чуть – страниц сто, наверное. Я через телефон читал, не ленился. С глазами нормально вроде, но все равно специально увеличил шрифт. А потом у меня исчезло приложение или я его удалил – даже не знаю. Так и осталось. А в целом, да, я не особо читатель. Все через Вована – он еще другую книгу мне передавал… Сейчас, кстати, начал читать «Зов кукушки». Там три части – потом идет «Шелкопряд» и еще одна книга. Это детектив – как-то тяжело заходит, потому что история придуманная, и ты понимаешь, что этого всего не было, хоть и описывают все реально. Я дочитаю, специально взял три книги, но, думаю, это будет мой последний детектив на ближайшее время. Потом опять переключусь на автобиографии.