2018-11-02T15:57:37+03:00 Как прошли два месяца для россиян, вернувшихся из Северной Америки

Бывший первый номер драфта играет в самом звездном звене КХЛ, но часто травмируется.

Наиль Якупов (СКА)

15 игр, 12 (7+5) очков, «+7»

Слухи о том, что Якупов, выбранный «Эдмонтоном» на драфте НХЛ 2012-го под общим первым номером, может вернуться в Россию, появились еще год назад. Особенно на фоне невнятной игры форварда и факте обмена прав на него в СКА. «Колорадо» протянул руку помощи и позволил задержаться Якупову в Северной Америке еще на сезон. Однако всего 16 (9+7) очков за 58 игр в «Лавинах» предопределили судьбу нападающего, и минувшим летом он подписал однолетний контракт со СКА.

Со старта предсезонки КХЛ главный тренер армейцев Илья Воробьев наигрывал Якупова в звене с самыми звездными форвардами команды Павлом Дацюком и Никитой Гусевым. В первом же матче за СКА Наиль отметился голом-шедевром в ворота «Ак Барса». Правда, за счет индивидуального мастерства, а не командных взаимодействий. Ближе к октябрю взаимосвязи в звене были налажены, и оно окончательно стало лучшим в составе СКА: 61 (18+43) очко на троих за 23 игры. К сожалению, состояние здоровья Якупова на текущий момент оставляет желать лучшего. Первую половину сентября и последние три игры форвард пропустил из-за травм. Информации о сроках возвращения Якупова в строй нет.

Ак Барс - СКА. 1:6. Наиль Якупов (СКА) решил момент в одиночку

Алексей Емелин («Авангард»)

21 игра, 8 (1+7) очков, «-2»

Защитник, у которого прошедшим летом закончился контракт с «Нэшвиллом», надеялся остаться в Северной Америке. Но все четыре варианта продолжения карьеры в НХЛ, среди которых был и «Вашингтон», предусматривали подписание однолетнего соглашения, что Емелина категорически не устраивало. Этим и воспользовался омский «Авангард»: предложив контракт на три года, он вернул одного из самых жестких защитников страны в Россию.

Поскольку все бюрократические вопросы были улажены лишь ко второму дню нового сезона КХЛ, Емелин пропустил три стартовые игры «Ястребов», но затем прочно обосновался в топ-4 защитников команды. Чаще всего Алексей появляется в паре с Максимом Чудиновым или Вилле Покой, еще одним «пришельцем» из Северной Америки. Выступает Емелин пока неровно: чувствуется, что процесс обратной акклиматизации к большим площадкам еще не закончен. Кроме того, являясь в своей команде лучшим по силовым приемам (38), на удивление защитник не входит даже в топ-15 лиги.

Виктор Антипин («Металлург»)

23 игры, 10 (4+6) очков, «-8»

Явно не так хотел закончить свою НХЛовскую карьеру двукратный обладатель Кубка Гагарина. На прощание форвард «Нэшвилла» Скотт Хартнелл отправил Антипина в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Плюс россиянин так и не смог за 47 матчей завоевать доверие тренерского штаба, и вариант с возвращением в родной «Металлург» виделся самым реальным.

Вернулся Антипин так, словно не было того года мучений в Северной Америке. Он быстро нашел общий язык с новым рулевым «Магнитки» Йозефом Яндычем, стал главным защитником в команде, получая больше всех игрового времени (по 23 минуты за матч), появляясь в большинстве и, самое главное, принося пользу. Неудивительно, что сейчас Антипин - лучший бомбардир-защитник «Металлурга».

Николай Кулемин («Металлург»)

15 игр, 7 (1+6) очков, «+6»

Суммируя 10 лет карьеры магнитогорца в НХЛ, сложно признать их удачными. После убойного сезона-2010/11 в составе «Торонто» (57 очков в 82 матчах) Кулемин и близко не был к подобному качеству игры. А в последние годы еще и здоровье стало серьезно подводить нападающего. Даже с возвращением в КХЛ Кулемина хватило всего на 15 матчей без травм.

Но это не помешало форварду поучаствовать, пожалуй, в самой громкой истории осени. National Post опубликовал показания годичной давности Кулемина в суде по делу о получении им канадского гражданства. Общественный резонанс вызвала следующая фраза: «Россия много мне дала, но сейчас я считаю своим домом Канаду. Мои дети заслуживают права жить в свободной и демократической стране». Отметим, Кулемин выиграл предварительное дело, и судья принял решение о новом слушании. Как говорил Остап Бендер: «Заседание продолжается».

Андрей Миронов («Динамо» Москва)

6 игр, 1 (0+1) очко, «+2»

Для защитника «Динамо», расторгнувшего контракт с «Колорадо» по ходу прошлого регулярного чемпионата НХЛ, новый сезон не задался еще до его официального начала. В матче против московского «Спартака» на Кубке мэра Миронов получил травму руки, из-за которой пропустил следующие два месяца. За это время игрок успел не раз почувствовать себя активным участником фан-сектора бело-голубых.

Вернуться в строй Миронов смог лишь 18 октября, проведя в игре против СКА достойные 12 минут и 50 секунд. За следующие 5 матчей защитник записал себе в актив одну голевую передачу и один роман - с бывшей солисткой поп-группы «ВИА Гра» Анной Седоковой. Правда, сама певица позднее эту информацию опровергла.

Антон Слепышев (ЦСКА)

22 игры, 8 (4+4) очков, «+7»

Пожалуй, за кого обидней всего, так это за Антона Слепышева. Проведя невероятный плей-офф Кубка Стэнли 2017 года в составе «Эдмонтона», воспитанник пензенского хоккея подарил надежду на дальнейшую яркую карьеру в НХЛ. Однако ожидаемого прогресса в следующем сезоне не последовало, и по истечению контракта 24-летний нападающий принял решение взять паузу в заокеновской карьере и поиграть в России. К тому моменту права на него уже принадлежали ЦСКА.

Подписав с армейцами контракт до 2020 года, Слепышев стал стабильно попадать во второе-третье звено. Чаще всего в партнеры форварду доставались Максим Шалунов с Сергеем Толчинским или два олимпийских чемпиона - Сергей Андронов и Сергей Калинин. Пока Слепышев не может похвастаться высокой результативностью, занимая 7-е место в списке бомбардиров красно-синих.

ХК Динамо М - ЦСКА. 0:3. Антон Слепышев (ЦСКА) исполняет хороший бросок

Сергей Толчинский (ЦСКА)

15 игр, 4 (2+2) очка, «+1»

Проведя за 3 сезона в Северной Америке лишь 4 игры в составе «Каролины», 23-летний воспитанник ЦСКА решил вернуться в родной клуб. Причем за место в составе пришлось серьезно повоевать. Летом Толчинский подписал пробный контракт с московскими армейцами. Проявив себя в предсезонке, по мнению руководства, качественно, за день до старта чемпионата форвард заключил полноценное двустороннее соглашение на один сезон. И если по началу Толчинский, нерегулярно попадая в состав, свои очки по чуть-чуть, но набирал, то в последних играх нападающий не может похвастаться и этим. Серия без набранных очков длится с 7 октября и составляет на сегодняшний момент 6 матчей.

ХК Динамо М - ЦСКА. 0:1. Сергей Толчинский (ЦСКА) реализует большинство

В конце октября Толчинский вместе с Андреем Светлаковым успел побывать в ВХЛ. Пока ЦСКА вырывал тяжелейшую победу в гостях у СКА (2:1 бул.), дуэт форвардов усиливал «Звезду» в битве с еще двумя представителями Северной столицы: «СКА-Невой» и «Динамо». Стоит сказать, фарм ЦСКА смог одержать две непростые победы в Санкт-Петербурге, а Толчинский отмечался голевой передачей в каждом из матчей.

Андрей Педан («Ак Барс»)

17 игр, 7 (1+6) очков, «+14»

Слишком долго Андрей Педан ходил в перспективных защитниках системы «Ванкувер Кэнакс», хоть и был задрафтован в 2011 году «Нью-Йорк Айлендерс». Еще в начале прошлого сезона его обменяли в «Питтсбург», но дальше АХЛ россиянину пробиться не удалось. Пожалуй, Педану нужна была смена обстановки, а лучше варианта, чем КХЛ, на сегодняшний момент не найти. К слову, в этой лиге до нынешней регулярки защитник не провел ни одного матча.

Из всех возможных клубов россиянину достался самый для него интересный. Для Зинэтулы Билялетдинова, пропагандирующего строгий системный хоккей от обороны, игрок типа Педана - эталон: нацеленный на работу возле своих ворот, крупногабаритный (рост 196 см, вес 103 кг), цепкий. Плюс в партнеры ему достался лучший защитник октября по версии КХЛ - канадец Пол Постма, являющийся полной противоположностью россиянина. Вместе они смогли образовать, пожалуй, лучшую связку защитников лиги, работающую по принципу «один атакует, второй подчищает». С таким дуэтом «Ак Барс» может всерьез замахнуться на четвертый Кубок Гагарина.

Ярослав Дыбленко («Спартак»)

18 игр, 4 (1+3) очка, «-4»

Если в шоу-бизнес, по слухам, попадают через постель, то Ярослав Дыбленко попал в КХЛ через СКА. Защитник, не сыгравший за прошлый сезон ни одного матча в составе «Нью-Джерси», в середине мая подписал четырехлетнее соглашение с питерским клубом. Однако еще до старта регулярного чемпионата КХЛ Дыбленко был обменян на денежную компенсацию в московский «Спартак», где до отъезда за океан он провел два полноценных сезона.

Имелись серьезные опасения: удастся ли защитнику закрепиться в клубе, где состав был уже давно сформирован и его попросту не ждали. И если по началу сезона Дыбленко периодически оставался в запасе, то после смены главного тренера он окончательно стал основным защитником команды, получая в среднем 19 минут игрового времени.