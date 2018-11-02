Наши в НХЛ. Овечкин забросил дважды. «Монреаль» сделал это же за рекордные 2 секунды
Сразу 13 матчей состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. Рассказываем о самых интересных.
«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 6:4 (1:1, 2:3, 3:0)
«Монреаль» установил рекорд НХЛ, забросив две шайбы в течение двух секунд. Случилось это на последней минуте основного времени. Сначала Макс Доми вышел один на один с вратарем.https://twitter.com/NHLDaily365/status/1058188016659939328
А после вбрасывания Джоэль Армия попал в ворота из центрального круга.https://twitter.com/NHLDaily365/status/1058195655632535553
А ведь еще перед последним перерывом «Вашингтон» выигрывал 4:3. Два гола на счету Александра Овечкина, у Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по результативной передаче.https://twitter.com/Capitals/status/1058158683023118338
«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
«Питтсбург» проигрывает «Айлендерс» второй раз за три дня. Правда, на этот раз «Пингвинз» смогли увезти хотя бы одно очко. Евгений Малкин забросил одну шайбу, и теперь на счету российского нападающего 20 (7+13) очков, всего на одно меньше чем у лидера Микко Рантанена из «Колорадо».https://twitter.com/penguins/status/1058169973674295297
«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 6:5 (0:0, 1:4, 5:1)
Рантанен, кстати, не набрал ни одного очка, хотя матч против «Калгари» получился сверхрезультативным. Первую шайбу в карьере в НХЛ забросил Владислав Каменев. Он открыл счет в матче, причем в меньшинстве.https://twitter.com/NHLDaily365/status/1058184760172916736
Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок из 37. Кроме града голов зрители увидели еще и зажигательный кулачный бой между Яном Коулом и Сэмом Беннетом.https://twitter.com/Sportsnet960/status/1058186919446687744
«Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забрасывает во втором матче подряд. Его назвали первой звездой встречи.https://twitter.com/NHLFlyers/status/1058196982731177984
Гол плюс пас на счету Ильи Ковальчука.https://twitter.com/LAKings/status/1058212943970545664
«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голкипер «Далласа» Антон Худобин стал первой звездой матча против «Торонто». Грозное нападение «Кленовых листьев» сумело пробить российского вратаря лишь однажды.https://twitter.com/DallasStars/status/1058178728470077441
Форвард «Далласа «Александр Радулов вновь пропустил игру.
«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Сергей Бобровский провел лучший матч в сезоне, отразив 44 броска из 45. Кепка, символ лучшего игрока команды прямо сейчас, вновь перешла к российскому вратарю.https://twitter.com/BlueJacketsNHL/status/1058239171511279616
Артемий Панарин очков не набрал. «Коламбус» после не очень удачного старта пробивается наверх. Сейчас команда занимает седьмую строчку в Восточной конференции.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
В матче лидеров НХЛ победу одержали гости с Запада, несмотря на то, что «Тампа» нанесла почти в два раза больше бросков. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, восстановившийся после травмы, отразил 42 броска из 43. Его оппонент Андрей Василевский не справился с тремя бросками из 23. Никита Кучеров завершил встречу без очков и с показателем полезности «минус 2». «Нэшвилл» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу НХЛ. У «Тампы» - 17 очков, она осталась первой в Восточной конференции.
«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Павел Бучневич пропускает уже второй матч подряд по решению тренерского штаба «Рейнджерс», а вот место в воротах занял Александр Георгиев. Сыграл он отлично, отразил 28 бросков из 30 и был признан первой звездой встречи.https://twitter.com/NYRangers/status/1058179743491805185
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу в сезоне. Его партнеры Никита Сошников и Иван Барбашев на площадку не выходили. Обе команды плетутся в хвосте Западной конференции.https://twitter.com/StLouisBlues/status/1058165587677982720
«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Чикаго Блэкхокс» (Чикаго) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Бывший голкипер СКА Микко Коскинен отыграл на ноль впервые в НХЛовской карьере. Он отбил все 40 бросков по воротам.https://twitter.com/StatsCentre/status/1058223405395296256
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Две главных звезды финского хоккея Патрик Лайне и Александр Барков встретились в Хельсинки в рамках выездного спецпроекта НХЛ. Первый раунд остался за Лайне, сделавшим хет-трик.https://twitter.com/NHLJets/status/1058118988020953088
Барков ответил лишь голевой передачей, зато забил другой форвард «Флориды» - Евгений Дадонов.https://twitter.com/NHL/status/1058089618795585536
Вторая встреча между этими соперниками состоится уже следующей ночью.