Наши в НХЛ. Овечкин забросил дважды. «Монреаль» сделал это же за рекордные 2 секунды

Большой игровой день в НХЛ. Русские вновь среди лучших.

2018-11-02T09:57:48+03:00 Большой игровой день в НХЛ. Русские вновь среди лучших.

Сразу 13 матчей состоялись минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге. Рассказываем о самых интересных.

«Монреаль» установил рекорд НХЛ, забросив две шайбы в течение двух секунд. Случилось это на последней минуте основного времени. Сначала Макс Доми вышел один на один с вратарем.

А после вбрасывания Джоэль Армия попал в ворота из центрального круга.

А ведь еще перед последним перерывом «Вашингтон» выигрывал 4:3. Два гола на счету Александра Овечкина, у Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по результативной передаче.

«Питтсбург» проигрывает «Айлендерс» второй раз за три дня. Правда, на этот раз «Пингвинз» смогли увезти хотя бы одно очко. Евгений Малкин забросил одну шайбу, и теперь на счету российского нападающего 20 (7+13) очков, всего на одно меньше чем у лидера Микко Рантанена из «Колорадо».

Рантанен, кстати, не набрал ни одного очка, хотя матч против «Калгари» получился сверхрезультативным. Первую шайбу в карьере в НХЛ забросил Владислав Каменев. Он открыл счет в матче, причем в меньшинстве.

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 31 бросок из 37. Кроме града голов зрители увидели еще и зажигательный кулачный бой между Яном Коулом и Сэмом Беннетом.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов забрасывает во втором матче подряд. Его назвали первой звездой встречи.

Гол плюс пас на счету Ильи Ковальчука.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин стал первой звездой матча против «Торонто». Грозное нападение «Кленовых листьев» сумело пробить российского вратаря лишь однажды.

Форвард «Далласа «Александр Радулов вновь пропустил игру.

Сергей Бобровский провел лучший матч в сезоне, отразив 44 броска из 45. Кепка, символ лучшего игрока команды прямо сейчас, вновь перешла к российскому вратарю.

Артемий Панарин очков не набрал. «Коламбус» после не очень удачного старта пробивается наверх. Сейчас команда занимает седьмую строчку в Восточной конференции.

В матче лидеров НХЛ победу одержали гости с Запада, несмотря на то, что «Тампа» нанесла почти в два раза больше бросков. Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, восстановившийся после травмы, отразил 42 броска из 43. Его оппонент Андрей Василевский не справился с тремя бросками из 23. Никита Кучеров завершил встречу без очков и с показателем полезности «минус 2». «Нэшвилл» с 20 очками возглавляет турнирную таблицу НХЛ. У «Тампы» - 17 очков, она осталась первой в Восточной конференции.

Павел Бучневич пропускает уже второй матч подряд по решению тренерского штаба «Рейнджерс», а вот место в воротах занял Александр Георгиев. Сыграл он отлично, отразил 28 бросков из 30 и был признан первой звездой встречи.

Владимир Тарасенко забросил шестую шайбу в сезоне. Его партнеры Никита Сошников и Иван Барбашев на площадку не выходили. Обе команды плетутся в хвосте Западной конференции.

Бывший голкипер СКА Микко Коскинен отыграл на ноль впервые в НХЛовской карьере. Он отбил все 40 бросков по воротам.

Две главных звезды финского хоккея Патрик Лайне и Александр Барков встретились в Хельсинки в рамках выездного спецпроекта НХЛ. Первый раунд остался за Лайне, сделавшим хет-трик.

Барков ответил лишь голевой передачей, зато забил другой форвард «Флориды» - Евгений Дадонов.

Вторая встреча между этими соперниками состоится уже следующей ночью.