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Кучеров забросил две шайбы, Радулов, Малкин и Проворов — по одной

31 октября 09:14
Кучеров забросил две шайбы, Радулов, Малкин и Проворов — по одной
Иван Проворов / Фото: © Getty Images
Очередной русский день в НХЛ.

Из 11 матчей, сыгранных минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге, отмечаем те, в которых на первых ролях были российские хоккеисты. И начнем с приятного.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — 8:3 (2:2, 3:1, 3:0)

Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

https://twitter.com/TBLightning/status/1057454974807040000

Разгромный счет тем более удивителен, если отметить, что к шестой минуте со счетом 2:0 вели гости. 

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30. Защитник «Нью Джерси» Егор Яковлев пока так и не сыграл свой первый матч в НХЛ. «Нью-Джерси» крупно проиграл в матче, но победил в кулачном бою в концовке.

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«Тампа» благодаря этой победе вышла на первое место в Восточной конференции.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Даллас Старз» (Даллас) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Александр Радулов, пропустивший четыре матча из-за травмы, вышел на лед и забросил последнюю шайбу в матче в пустые ворота.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов открыл счет голам в нынешнем сезоне.

https://twitter.com/NHLFlyers/status/1057474659342413824

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)

Евгений Малкин забросил одну шайбу, и теперь в 10 играх на счету Джино 19 (6+13) очков. Вместе с форвардом «Бостона» Патрисом Бержероном он делит 2-3 места в списке бомбардиров, уступая два очка лидеру Микко Рантанену из «Колорадо». 

https://twitter.com/penguins/status/1057441101953622016

 Малкин забросил, стоя спиной к воротам, но «Питтсбург» неожиданно уступил дома «Айлендерс». Придется брать реванш в гостях. Следующий матч между этими командами состоится уже послезавтра

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Догнавший Малкина Бержерон набрал три очка голевыми передачами. На счету нападающего «Каролины» Валентина Зыкова один результативный пас.

https://twitter.com/NHLCanes/status/1057423066765111297

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:5 (0:3, 0:0, 3:2)

«Коламбус» получил три шайбы от одного из аутсайдеров сезона уже в первом периоде, после чего голкипер Йонас Корписало уступил свое место Сергею Бобровскому. В третьем периоде хозяева отыгрались, но в концовке вновь пропустили. Артемий Панарин нанес пять бросков по воротам, но очков не набрал.

«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Оттава Сенаторз» (Оттава) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Главным неудачником дня стал голкипер «Оттавы» Майк Кондон, пропустивший 3 шайбы за 11 бросков, включая один с центра площадки.

https://twitter.com/NHL/status/1057466628429045760
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