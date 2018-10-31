Кучеров забросил две шайбы, Радулов, Малкин и Проворов — по одной

Очередной русский день в НХЛ.

2018-10-31T09:14:03+03:00 Очередной русский день в НХЛ.

Из 11 матчей, сыгранных минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге, отмечаем те, в которых на первых ролях были российские хоккеисты. И начнем с приятного.

Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

Разгромный счет тем более удивителен, если отметить, что к шестой минуте со счетом 2:0 вели гости.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30. Защитник «Нью Джерси» Егор Яковлев пока так и не сыграл свой первый матч в НХЛ. «Нью-Джерси» крупно проиграл в матче, но победил в кулачном бою в концовке.

«Тампа» благодаря этой победе вышла на первое место в Восточной конференции.

Александр Радулов, пропустивший четыре матча из-за травмы, вышел на лед и забросил последнюю шайбу в матче в пустые ворота.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов открыл счет голам в нынешнем сезоне.

Евгений Малкин забросил одну шайбу, и теперь в 10 играх на счету Джино 19 (6+13) очков. Вместе с форвардом «Бостона» Патрисом Бержероном он делит 2-3 места в списке бомбардиров, уступая два очка лидеру Микко Рантанену из «Колорадо».

Малкин забросил, стоя спиной к воротам, но «Питтсбург» неожиданно уступил дома «Айлендерс». Придется брать реванш в гостях. Следующий матч между этими командами состоится уже послезавтра

Догнавший Малкина Бержерон набрал три очка голевыми передачами. На счету нападающего «Каролины» Валентина Зыкова один результативный пас.

«Коламбус» получил три шайбы от одного из аутсайдеров сезона уже в первом периоде, после чего голкипер Йонас Корписало уступил свое место Сергею Бобровскому. В третьем периоде хозяева отыгрались, но в концовке вновь пропустили. Артемий Панарин нанес пять бросков по воротам, но очков не набрал.

Главным неудачником дня стал голкипер «Оттавы» Майк Кондон, пропустивший 3 шайбы за 11 бросков, включая один с центра площадки.