2018-10-30T23:45:28+03:00 Хафизуллин включил режим Овечкина. СКА вновь обыграл «Куньлунь»

Репортаж из Петербурга, где армейцы одержали дежурную для себя победу над гостями из Китая.

Третий раз в истории КХЛ китайский «Куньлунь» добрался до берегов Северной столицы. Несмотря на безоговорочное преимущество СКА в очном противостоянии (4 победы из 4 возможных), матчи в Санкт-Петербурге всегда получались упорными. Поражения 0:3 и 2:4 от одного из самых сильных клубов России китайский коллектив мог записать себе в актив.

В нынешнем сезоне «Ред Стар» успел стать грозой фаворитов, трижды переиграв финалистов прошлого розыгрыша Кубка Гагарина: казанский «Ак Барс» (4:3 и 3:0) и московский ЦСКА (4:3). В совокупности с нестабильной игрой петербуржцев в последних матчах (оставим за скобками победу 7:0 над «Слованом») и турнирными амбициями «Куньлуня», находящегося в одном очке от зоны плей-офф на «Востоке», этот факт дарил надежду на интересную борьбу.

СКА вернулся с выездной серии по маршруту Уфа – Рига – Вена, лишившись из-за травм двух нападающих первого звена: Наиля Якупова и Павла Дацюка. Как и в матче со «Слованом», главный тренер армейцев Илья Воробьев выпустил вместо них Максима Карпова и Ярно Коскиранту. При этом некогда незаменимый для СКА защитник Антон Белов в очередной раз остался в запасе.

В составе «Куньлуня» особое внимание на себя обращал польский нападающий Войтек Вольски. Расторгнувший при странных обстоятельствах контракт с магнитогорским «Металлургом» форвард проводил дебютный (для нынешнего сезона) матч в составе «Ред Стар». В прошлом чемпионате Вольски уже выступал за «Куньлунь», набрав за 32 игры 28 (7+21) очков.

Уже на второй минуте игры голкипер СКА Магнус Хелльберг, не так давно защищавший цвета «Ред Стар», преподнес подарок своим бывшим одноклубникам. Швед не смог остановить шайбу после элементарного наброса Томаша Мертля от левого борта, и между щитков она заползла в ворота – 0:1. Илья Петрович, неужели вы забыли, где взяли Хелльберга?

СКА - Куньлунь. 0:1. Томаш Мертль

Пропущенный гол ввел в легкое оцепенение хозяев льда. Никита Гусев, недавно вышедший на первое место в списке бомбардиров лиги, попытался вернуть к жизни армейцев, но реализовать чистый выход один в ноль ему не удалось. Лишь на 15-й минуте дуэт Кузьменко – Барабанов, получивший вызов в сборную России на матчи Кубка Карьяла, соорудил ответную шайбу СКА.

До 7-й минуты третьего периода поклонники «Куньлуня», коих среди 11 910 человек, посетивших «Ледовый» в этот вечер, оказалось немалое количество, могли потирать ручки и надеяться на очередную сенсацию в исполнении любимого клуба. Больше всего происходящему наверняка радовался молодой болельщик Дмитрий, которого отдельно отметил официальный аккаунт «Ред Стар» в инстаграме перед началом игры.

Однако Максим Карпов, попадающий в состав СКА в этом сезоне по большим праздникам, решил расстроить китайскую публику и, получив передачу из угла от Сергея Плотникова, нанес неотразимый кистевой бросок под перекладину ворот Барри Браста – 2:1.

Окончательно разрушить все надежды на «китайское чудо» армейцы смогли через шесть минут. Динар Хафизуллин включил режим Александра Овечкина и броском в одно касание из левого круга вбрасывания реализовал большинство. Голевая передача Никиты Гусева стала 200-й в его карьере в КХЛ.

СКА - Куньлунь. 3:1. Динар Хафизуллин

Не прошло и полутора минут, как на авансцену снова вышел вышеобозначенный дуэт сборной. На сей раз голевые лавры достались бывшему нападающему ЦСКА Андрею Кузьменко, который после встречи со своей прежней командой наконец-то начал забивать за СКА. Окончательный счет установил Барабанов, оформивший дубль – 5:1.

Похоже, не пришло еще время китайских чудес на петербургской земле.

СКА - Куньлунь - 5:1. Голы и лучшие моменты

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)

Голы: Барабанов, 14:41, 59:40. Карпов, 46:10. Хафизуллин, 52:05 (бол.). Кузьменко, 53:22. — Мертль, 1:10.

Текст: Андрей Менг