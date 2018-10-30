Обошел Радулова, не оправдал надежд, женился на русской. Главные французы КХЛ

Французская диаспора Континентальной хоккейной лиги в этом сезоне увеличилась до трех хоккеистов.

2018-10-30T17:24:08+03:00 Французская диаспора Континентальной хоккейной лиги в этом сезоне увеличилась до трех хоккеистов.

В минувшие выходные КХЛ провела два вынесенных матча в Вене в рамках нового проекта KHL World Games. После чего пошла очередная волна разговоров о дальнейшей экспансии лиги в Европу. Перед стартом сезона президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о взаимном интересе к вступлению в чемпионат одного или даже двух клубов из Франции. Назывались даже города: Париж и Марсель.

Времена, когда Франция была далекой периферией мирового хоккея, закончились относительно недавно. Лишь в 90-е годы сборная этой страны впервые ненадолго вышла в элитную группу чемпионата мира (конечно, если не считать дебютные турниры, которые состоялись в первые годы создания международной федерации хоккея).

В начале XXI века место французов все также было в дивизионе I. Но с 2008 года на протяжении вот уже десяти чемпионатов мира трехцветные – неизменные участники сильнейшего турнира планеты. Более того, в их активе есть и победа над сборной России на ЧМ-2013. Стали появляться местные игроки высочайшего уровня, которых приглашали даже в НХЛ. В 2017-м Париж с Кельном были организаторами чемпионата мира.

Заиграли французы и в нашей лиге. Первым стал Стефан Да Коста - в 2014 году его пригласил ЦСКА.

Стефан Да Коста (форвард, 29 лет)

Выступление в КХЛ: ЦСКА (2014-2017), «Автомобилист» (2018 - н.в.)

Статистика в КХЛ: 156 матчей, 144 (71+73) очка

Стефан - младший из трех братьев-хоккеистов. Старший, Габриэль, карьеру игрока уже завершил и сейчас тренирует сборную Франции U-17. Средний, Тедди, играет в «Гренобле» и национальной сборной.

Новичок из нехоккейной, как тогда казалось, страны удивил всех, набрав в 46 матчах 62 (30+32) очка. Он уступил в списке бомбардиров московской команды лишь Александру Радулову, а в списке снайперов был первым.

Отыграв три сезона в ЦСКА, Да Коста уже в статусе звезды (что подтверждает и приглашение на Матч всех звезд) не смог договориться о новом контракте и уехал в чемпионат Швейцарии.

Но дверь КХЛ для французов теперь была открыта, и в сезоне-2016/17 в составе китайского новичка «Куньлуня» появился форвард Дамьен Флери.

А в нынешнем чемпионате французских мушкетеров трое.

Прежде всего вернулся Да Коста, правда, не в ЦСКА, а в «Автомобилист». Его вклад в 18-матчевую победную серию трудно переоценить.

На данный момент в 23 матчах на счету Да Косты 20 (10+10) очков. Он вновь лучший снайпер команды и второй в списке бомбардиров.

Шарль Бертран (форвард, 27 лет)

Выступление в КХЛ: «Сибирь» (2018 - н.в.)

Статистика в КХЛ: 21 матч, 3 (2+1) очка

А вот от Шарля Бертрана, приглашенного в «Сибирь», наверняка ждали большего.

Лучший снайпер прошлогоднего чемпионата Финляндии в КХЛ несколько потерялся.

Йоанн Овитю (защитник, 29 лет)

Выступление в КХЛ: «Сочи» (2018 - н.в.)

Статистика в КХЛ: 20 матчей, 6 (2+4) очков

К защитнику Йоанну Овитю, приехавшему в «Сочи» из «Эдмонтон Ойлерз», серьезных претензий быть не должно. Надежен в обороне и полезен в атаке. Да и для француза Россия не чужая. Он женат на русской девушке из Калуги, с которой познакомился, когда играл в Финляндии. Контракт с сочинским клубом рассчитан на два сезона.

Французская диаспора в КХЛ растет как количественно, так и качественно. Конечно, для клуба уровня КХЛ, если он все же появится, доморощенных игроков хватит еще не скоро. Но франкоязычных легионеров наберется и на две команды. В канадском Квебеке выбор хоккеистов не ограничен ничем.

«Все на Матч!»: французские хоккеисты в КХЛ