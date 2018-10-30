«Куньлунь» вновь не смог победить СКА. Пятое поражение в пяти матчах

Китайский клуб открыл счет уже на второй минуте, но снова проиграл СКА.

2018-10-30T21:36:01+03:00 Китайский клуб открыл счет уже на второй минуте, но снова проиграл СКА.

СКА - Куньлунь - 5:1. Голы и лучшие моменты

Пять матчей состоялись во вторник в Континентальной хоккейной лиге. Телеканал «Матч ТВ» вел прямую трансляцию из Санкт-Петербурга, где СКА принимал «Куньлунь Ред Стар».

Как это было:

СКА ведет борьбу за первое место в Западной конференции КХЛ, отставая на одно очко от ЦСКА. Догнать их не удалось, так как в параллельном матче московские армейцы победили дома «Сибирь». «Куньлунь» идет на девятом месте в Восточной конференции.

За всю историю своего существования китайский клуб ни разу не обыгрывал СКА, проиграв не только все пять официальных матчей, но и три товарищеских. Первый матч за команду из Поднебесной провел Войтек Вольски, недавно вернувшийся из магнитогорского «Металлурга». В прошлом сезоне в 32 встречах за китайский клуб он набрал 28 (7+21) очков.В игре с питерцами «Куньлунь» открыл счет уже на второй минуте. Отличился Томаш Мертль.

В дальнейшем СКА ответил пятью шайбами, авторами которых стали Александр Барабанов (дважды), Максим Карпов, Динар Хафизуллин и Андрей Кузьменко. Лучший бомбардир чемпионата Никита Гусев набрал одно очко за результативную передачу, которая стала 200-й в карьере форварда в КХЛВ следующем матче СКА примет «Амур», «Куньлунь» же сыграет в гостях с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«СКА» (Санкт-Петербург) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 5:1 (1:1, 0:0, 4:0)

Голы: Барабанов, 14:41, 59:40. Карпов, 46:10. Хафизуллин, 52:05 (бол.). Кузьменко, 53:22. — Мертль, 1:10.