Цифры Кубка Открытия КХЛ

Изучаем протокол первого матча нового сезона.

В стартовом матче 11-го сезона КХЛ СКА в гостях разгромил «Ак Барс» со счетом 6:1. Вот несколько любопытных цифр из протокола первой игры чемпионата.

СКА выиграл Кубок Открытия второй раз подряд. В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга переиграл ЦСКА.

6:1 – повторение рекорда для первых матчей сезона. С таким же счетом в 2014 году магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо».

Обладатель Кубка Гагарина проигрывает стартовый матч в третий раз за десять лет. Ранее по одному поражению в ранге чемпионов было у «Ак Барса» и СКА.

Всего 13 бросков нанес «Ак Барс» по воротам СКА за 60 минут игрового времени.

Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов отразил всего 71,4% бросков по воротам. Это худший для него показатель за последние пять лет.

Василий Токранов, перешедший в СКА после десяти лет выступлений за «Ак Барс», закончил матч с показателем полезности «+3».

Наиль Якупов, вернувшийся из НХЛ, открыл счет заброшенным шайбам уже в первом матче.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид