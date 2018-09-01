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Цифры Кубка Открытия КХЛ

1 сентября 23:24
Цифры Кубка Открытия КХЛ
Изучаем протокол первого матча нового сезона.

В стартовом матче 11-го сезона КХЛ СКА в гостях разгромил «Ак Барс» со счетом 6:1.  Вот несколько любопытных цифр из протокола первой игры чемпионата.

  • СКА выиграл Кубок Открытия второй раз подряд. В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга переиграл ЦСКА.
  • 6:1 – повторение рекорда для первых матчей сезона. С таким же счетом в 2014 году магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо».
  • Обладатель Кубка Гагарина проигрывает стартовый матч в третий раз за десять лет. Ранее по одному поражению в ранге чемпионов было у «Ак Барса» и СКА.
  • Всего 13 бросков нанес «Ак Барс» по воротам СКА за 60 минут игрового времени.
  • Голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов отразил всего 71,4% бросков по воротам. Это худший для него показатель за последние пять лет.
  • Василий Токранов, перешедший в СКА после десяти лет выступлений за «Ак Барс», закончил матч с показателем полезности «+3».
  • Наиль Якупов, вернувшийся из НХЛ, открыл счет заброшенным шайбам уже в первом матче.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

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