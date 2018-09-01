Десять вопросов к одиннадцатому сезону КХЛ

Возвращение «Динамо», переезд «Авангарда», два очка за победу и другие интересные моменты стартующего сегодня чемпионата.

Больше не будет никакой подготовки к Олимпиаде, ярко выраженных базовых клубов и прочих факторов, не лучшим образом сказывающихся на зрелищности турнира. Одиннадцатый сезон КХЛ должен стать одним из самых интересных в истории лиги. Уже сейчас к нему есть минимум десять вопросов. Возможно, через месяц-другой их станет еще больше.

Каким будет СКА?

Питерцы мощно провели прошлый регулярный чемпионат и вполне могли стать первой в истории КХЛ командой, выигравшей Кубок континента и Кубок Гагарина. Но проклятие все еще в силе: последствия Олимпиады дали знать о себе весной. Сразу после поражения от ЦСКА в клубе начались серьезные изменения: Илья Воробьев сменил Олега Знарка, а топовые игроки во главе с Ильей Ковальчуком отправились в НХЛ. Громкие приобретения ограничились так и не взошедшей в Америке звездой Наилем Якуповым. Усилением можно назвать Алексея Бывальцева и Василия Токранова, но по питерским меркам – с большой натяжкой. Раньше клуб шумел в межсезонье гораздо сильнее. Каким будет СКА в этом году – большой вопрос. Взял ли Воробьев курс на создание чемпионской команды в течение нескольких лет или у него есть особый план, как выиграть уже сейчас?

Вернется ли «Динамо»?

Бело-голубые провели один из худших сезонов в истории и не попали в плей-офф. Административно-финансовый кризис не обошелся без последствий, но похоже, он подошел к концу. По крайней мере, об этом говорят приобретения «Динамо»: Кагарлицкий, Шипачев, Койвисто, Индрашис, Афиногенов, возвращение Миронова – у москвичей снова есть финансы. Признаком возрождения из пепла можно назвать победу на Кубке мэра Москвы, пусть даже не удалось обыграть «Спартак». Для «Динамо» пять лет без чемпионства – большой срок, который пора прервать. Сейчас сделать это вполне реально.

Кто будет на вершине Урала?

Помимо Москвы и Питера, интересная борьба развернется на Урале. Там зажечь могут все три клуба: «Металлург», «Автомобилист» и «Трактор». Из них активнее всех весну-лето провели екатеринбуржцы. Они и прошлый сезон отыграли на хорошем уровне, и теперь у них есть все шансы навязать борьбу даже «Ак Барсу».

У «Магнитки» продолжаются проблемы – ушли три главных легионера: Ли, Осала и Коварж. Особенно чувствительной будет потеря чешского форварда, без которого Сергею Мозякину будет совсем грустно. Впрочем, «Металлург» остается топ-клубом в любой ситуации – даже в непростое время он одолел «Автомобилист» в семиматчевой рубке первого раунда плей-офф. А тут еще и Кулемин с Антипиным подоспели.

«Трактор» лишился главного тренера Анвара Гатиятулина, но заложенный им фундамент остался. Вряд ли челябинцам хочется обратно туда, откуда они возвращались на вершину пять лет. В общем, желающих покуситься на лавры казанцев будет много.

Кто еще поборется за чемпионство?

В отличие от прошлых сезонов, в этом году круг претендентов на чемпионство непривычно большой. Вышеперечисленными командами он не ограничивается. Естественно, в него входит «Ак Барс», сохранивший золотой костяк. У «Локомотива» изменений побольше, но и голод до больших побед намного сильнее. Без Ильи Любушкина и Макса Тальбо будет тяжелее, но Степан Санников хотя бы частично восполнит эту потерю. Плюс всегда наготове талантливая молодежь, которую ярославская школа поставила на конвейер.

Единственный, кто голоднее «Локомотива» – это ЦСКА. Армейцы собрали все награды, кроме Кубка Гагарина. Но в этот раз назвать их явными фаворитами нельзя – уж больно много серьезных потерь. Ничушкин, Киселевич, Ожиганов, Плэтт, Любимов и даже опальный Шумаков – их уход сильно бьет по перспективам красно-синих. Не заигравшие в НХЛ Антон Слепышев и Сергей Толчинский уверенности пока не внушают, как и Клас Дальбек и Янник Хансен из «Каролины» и «Сан-Хосе». Москвичам остается верить в наработанные ранее связки во главе с Капризовым, Григоренко, Телегиным и Андроновым.

Кто будет «темными лошадками»?

«Салават Юлаев» наконец-то усилил вратарскую линию благодаря переходу Юхи Метсолы, а нападение уфимцев будет выглядеть чуть интереснее с Кугрышевым, Кадейкиным и Жарковым. В совокупности эти два фактора помогут «СЮ», но совсем не факт, что этого хватит для очного и заочного «зеленого» противостояния с «Ак Барсом». Нельзя забывать и о «Нефтехимике», который почувствовал запах крови в прошлом сезоне, а сейчас еще и усилился тремя финнами. В таком виде Нижнекамск вполне может потрепать кого угодно.

Что будет с «Авангардом»?

Главный ньюсмейкер лета – «ястребы». Теперь уже подмосковные. Эпопея с ареной «Авангарда» закончилась не самым удачным образом: команда будет проводить домашние матчи более чем в двух тысячах километрах от родного города. Радоваться этому факту могут разве что ее московские болельщики. И то не слишком бурно: едва ли постоянные перелеты на Дальний Восток и в Китай из Москвы окажут положительное влияние на игру.

А тут еще и ребрендинг подоспел – с учетом временной смены прописки получился абсолютно новый имидж. Но по составу перемены не такие радикальные: вернулись Карри Рамо, Никита Пивцакин и Сергей Широков. Клуб должен пережить временные неудобства, но с более высокими задачами могут возникнуть проблемы. Хотя последний клуб КХЛ, который базировался в Балашихе, дошел аж до финала.

Приживется ли «Торпедо» на Востоке?

Из-за исключения «Лады» и «Югры» образовался дисбаланс между Западом и Востоком, который придется компенсировать нижегородским торпедовцам. Они уже бывали в такой командировке в сезоне-13/14, заняли в конференции пятое место, но особого удовольствия от дальних переездов не получили. А сейчас им еще предстоит серьезная перестройка после финансовых проблем в прошлом сезоне. Приятного мало, но надо бороться.

Зажгут ли иностранные клубы?

КХЛ все еще пытается расширить границы, но большинство иностранных клубов уровень чемпионата не тянут. Единственным «легионером», представлявшим в прошлом сезоне серьезную силу, был «Йокерит». Не исключено, что в ближайшее время ситуация особо не поменяется. «Барыс» решил обновляться за счет доморощенных хоккеистов, а минские и рижские динамовцы сменили половину состава. Их примеру последовал «Слован», а потерпевший крах «Куньлунь» оставил в своей системе всего двенадцать человек. Максимум, который могут дать такие перемены за один сезон – попадание в плей-офф, но и в этом есть сомнения.

Выстрелит ли кто-нибудь из андердогов?

Год назад неожиданно хорошо выступил «Нефтехимик». «Амур» и «Спартак» вернулись в плей-офф, а «Северсталь» поднажала и ушла из списка претендентов на исключение из КХЛ. Теперь всем нужно закрепить успех. Стоит поднапрячься «Витязю», чтобы не воплотить в реальность слухи о сливании с «Динамо». Непростая ситуация у «Адмирала», но дальневосточники получили карт-бланш еще на один сезон. Борьба за выживание идет даже в закрытом чемпионате, только немного в другой форме. Победит в ней тот, кто начнет или продолжит удивлять. Но кто это будет, покажет только время.

К чему приведет новая система начисления очков?

За два дня до старта сезона Совет директоров КХЛ неожиданно ввел серьезное изменение: за победу в основное время команды будут получать те же два очка, что в овертайме или по буллитам. Все как в НХЛ. Разрывов по 15-20 баллов между соседними командами больше быть не должно, турнирная таблица станет плотнее. Вырастет конкуренция как за места в плей-офф, так и за первые строчки. Голливудских сценариев, как у «Амура», «Сибири» и «Авангарда» под конец прошлого чемпионата, станет еще больше. Следующий февраль будет жарким. Осталось только переварить эту информацию – поступила она все-таки поздновато.

Фото: © Эдгар Брещанов / Василий Пономарев, Андрей Голованов и Сергей Киврин