РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
live
00:00 Смертельная игра. [16+]
00:00
Смертельная игра. [16+]
01:55
Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в Каталонии. [16+]
03:20
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Дж. Гейтжи - Дж. Вик [16+]
05:20
В этот день в истории спорта. [12+]
05:30
Спортивный детектив. [16+]
06:30
Спорт за гранью. [12+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Уфа" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия) [0+]
11:00
Новости.
11:05
Все на Матч!.
11:30
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Мольде" (Норвегия) - "Зенит" (Россия) [0+]
13:30
Новости.
13:35
Все на футбол!.
14:00
Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Монако.
14:20
Все на футбол!.
14:40
Новости.
14:50
КХЛ. Разогрев. [12+]
15:10
Все на Матч!.
15:55
Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая трансляция.
17:30
Новости.
17:35
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. "Бешикташ" (Турция) - "Партизан" (Сербия) [0+]
19:35
Все на Матч!.
20:20
Новости.
20:25
Все на футбол! Афиша. [12+]
21:25
Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. "Милан" - "Рома"
23:25
Все на Матч!.
00:00
Сезон побед. [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Ови, Кови, Ягр и другие. 10 лет КХЛ в лицах

Виталий Панов
00:10
Ови, Кови, Ягр и другие. 10 лет КХЛ в лицах
За два дня до старта нового сезона КХЛ вспоминаем главным героев предыдущих сезонов.

Легенда мирового хоккея Яромир Ягр провел три сезона в омском «Авангарде». Для КХЛ знаменитый чех был лицом лиги. Три года Матч звезд КХЛ проводился в формате Команда Ягра против команды Яшина.

Алексей Яшин вернулся в Россию за год до создания КХЛ. Он успел поиграть за ярославский «Локомотив», СКА и ЦСКА.

В первые сезоны КХЛ Алексей Морозов был одной из главных звезд.

Александр Радулов сбежал в КХЛ из Америки с действующим контрактом в «Нэшвилле». Эта история стала катализатором соглашения между КХЛ и НХЛ о взаимном признании контрактов.

Зинэтула Билялетдинов выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина.

Во время локаута в НХЛ Евгений Малкин вернулся в родной магнитогорский «Металлург».

Александр Овечкин с партнером по «Вашингтону» Никласом Бэкстремом принял участие в чемпионском сезоне московского «Динамо».

Вячеслав Быков приводил к чемпионству «Салават Юлаев» и СКА.

Сергей Мозякин - лидер КХЛ за всю историю по очкам, голам и передачам.

Александр Еременко трижды был в составе обладателей Кубка Гагарина. Один раз в «Салавате» и дважды в «Динамо». В 38 лет Еременко остается основным голкипером бело-голубых.

Найджел Доус (справа) - лучший снайпер КХЛ среди легионеров. За  семь лет в «Барысе» он забросил 196 шайб. Новый сезон канадец с казахстанским гражданством начнет в «Автомобилисте».

Данис Зарипов - единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Александр Пережогин за «Авангард» и «Салават Юлаев» сыграл 530 матчей в КХЛ.

Олег Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина. Два раза в «Динамо» и один раз - в СКА. Новый сезон тренер начинает без работы.

Илья Ковальчук разорвал контракт с «Нью-Джерси» и приехал в СКА. Но после пяти лет в Петербурге вновь уехал в НХЛ с мечтой о Кубке Стэнли.

Павел Дацюк - единственный в мире обладатель золотых медалей Олимпиады, чемпионата мира, Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. В 40 лет Дацюк по-прежнему лидер СКА и сборной России.

Фото: Дмитрий Паршин, Елена Разина / Sportbox.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Юлия Неелова, Мартин Олекси, Андрей Голованов и Сергей Киврин

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+