Ови, Кови, Ягр и другие. 10 лет КХЛ в лицах

За два дня до старта нового сезона КХЛ вспоминаем главным героев предыдущих сезонов.

Легенда мирового хоккея Яромир Ягр провел три сезона в омском «Авангарде». Для КХЛ знаменитый чех был лицом лиги. Три года Матч звезд КХЛ проводился в формате Команда Ягра против команды Яшина.

Алексей Яшин вернулся в Россию за год до создания КХЛ. Он успел поиграть за ярославский «Локомотив», СКА и ЦСКА.

В первые сезоны КХЛ Алексей Морозов был одной из главных звезд.

Александр Радулов сбежал в КХЛ из Америки с действующим контрактом в «Нэшвилле». Эта история стала катализатором соглашения между КХЛ и НХЛ о взаимном признании контрактов.

Зинэтула Билялетдинов выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина.

Во время локаута в НХЛ Евгений Малкин вернулся в родной магнитогорский «Металлург».

Александр Овечкин с партнером по «Вашингтону» Никласом Бэкстремом принял участие в чемпионском сезоне московского «Динамо».

Вячеслав Быков приводил к чемпионству «Салават Юлаев» и СКА.

Сергей Мозякин - лидер КХЛ за всю историю по очкам, голам и передачам.

Александр Еременко трижды был в составе обладателей Кубка Гагарина. Один раз в «Салавате» и дважды в «Динамо». В 38 лет Еременко остается основным голкипером бело-голубых.

Найджел Доус (справа) - лучший снайпер КХЛ среди легионеров. За семь лет в «Барысе» он забросил 196 шайб. Новый сезон канадец с казахстанским гражданством начнет в «Автомобилисте».

Данис Зарипов - единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина.

Александр Пережогин за «Авангард» и «Салават Юлаев» сыграл 530 матчей в КХЛ.

Олег Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина. Два раза в «Динамо» и один раз - в СКА. Новый сезон тренер начинает без работы.

Илья Ковальчук разорвал контракт с «Нью-Джерси» и приехал в СКА. Но после пяти лет в Петербурге вновь уехал в НХЛ с мечтой о Кубке Стэнли.

Павел Дацюк - единственный в мире обладатель золотых медалей Олимпиады, чемпионата мира, Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. В 40 лет Дацюк по-прежнему лидер СКА и сборной России.

Фото: Дмитрий Паршин, Елена Разина / Sportbox.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Юлия Неелова, Мартин Олекси, Андрей Голованов и Сергей Киврин