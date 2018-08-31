Ови, Кови, Ягр и другие. 10 лет КХЛ в лицах

Легенда мирового хоккея Яромир Ягр провел три сезона в омском «Авангарде». Для КХЛ знаменитый чех был лицом лиги. Три года Матч звезд КХЛ проводился в формате Команда Ягра против команды Яшина.
Алексей Яшин вернулся в Россию за год до создания КХЛ. Он успел поиграть за ярославский «Локомотив», СКА и ЦСКА.
В первые сезоны КХЛ Алексей Морозов был одной из главных звезд.
Александр Радулов сбежал в КХЛ из Америки с действующим контрактом в «Нэшвилле». Эта история стала катализатором соглашения между КХЛ и НХЛ о взаимном признании контрактов.
Зинэтула Билялетдинов выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина.
Во время локаута в НХЛ Евгений Малкин вернулся в родной магнитогорский «Металлург».
Александр Овечкин с партнером по «Вашингтону» Никласом Бэкстремом принял участие в чемпионском сезоне московского «Динамо».
Вячеслав Быков приводил к чемпионству «Салават Юлаев» и СКА.
Сергей Мозякин - лидер КХЛ за всю историю по очкам, голам и передачам.
Александр Еременко трижды был в составе обладателей Кубка Гагарина. Один раз в «Салавате» и дважды в «Динамо». В 38 лет Еременко остается основным голкипером бело-голубых.
Найджел Доус (справа) - лучший снайпер КХЛ среди легионеров. За семь лет в «Барысе» он забросил 196 шайб. Новый сезон канадец с казахстанским гражданством начнет в «Автомобилисте».
Данис Зарипов - единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина.
Александр Пережогин за «Авангард» и «Салават Юлаев» сыграл 530 матчей в КХЛ.
Олег Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина. Два раза в «Динамо» и один раз - в СКА. Новый сезон тренер начинает без работы.
Илья Ковальчук разорвал контракт с «Нью-Джерси» и приехал в СКА. Но после пяти лет в Петербурге вновь уехал в НХЛ с мечтой о Кубке Стэнли.
Павел Дацюк - единственный в мире обладатель золотых медалей Олимпиады, чемпионата мира, Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. В 40 лет Дацюк по-прежнему лидер СКА и сборной России.
Фото: Дмитрий Паршин, Елена Разина / Sportbox.ru, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Юлия Неелова, Мартин Олекси, Андрей Голованов и Сергей Киврин