Знаешь ли ты рекорды КХЛ? Тест от «Матч ТВ»

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19:35 Наш парень. [12+]
19:35
Наш парень. [12+]
20:05
Новости.
20:10
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21:00
КХЛ. Разогрев. [12+]
21:20
Новости.
21:25
Все на футбол!.
21:55
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия)
23:55
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00:30
Ниндзя. [16+]
02:10
Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе. Трансляция из США. Д. Уайлдер - Л. Ортис. А. Диррелл - Х. Ускатега [16+]
04:00
Ночь в большом городе. [16+]
05:55
В этот день в истории спорта. [12+]
06:00
Вся правда про.... [12+]
06:30
Спорт за гранью. [12+]
07:00
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07:05
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08:55
Новости.
09:00
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия) [0+]
11:00
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11:05
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11:35
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ (Белоруссия) [0+]
13:35
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13:40
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14:10
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. "Зальцбург" (Австрия) - "Црвена Звезда" (Сербия) [0+]
16:10
Легендарный Стивен Джеррард. [12+]
16:30
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. "Уфа" (Россия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
19:00
Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Монако.
19:30
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19:55
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая трансляция. "Мольде" (Норвегия) - "Зенит" (Россия)
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Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт все
Темы
Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг HYPEMETER Фитнес Голый спорт
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Знаешь ли ты рекорды КХЛ? Тест от «Матч ТВ»

19:30
Знаешь ли ты рекорды КХЛ? Тест от «Матч ТВ»
«Матч ТВ» дает возможность проверить, хорошо ли ты знаешь рекорды КХЛ.
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