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Ждуны и звездуны. Кто из российских тренеров сидит без работы

Виталий Панов
19:44
Ждуны и звездуны. Кто из российских тренеров сидит без работы
Их позовут, если кого-то уволят.

Менее недели осталось до старта 11-го сезона КХЛ. За 4 месяца межсезонья главные тренеры сменились в 13 клубах. Более половины! Где-то отставки были запланированными, где-то — внезапными. По опыту прошлых лет через месяц-полтора после старта сезона состоятся новые увольнения.

На бирже труда сейчас достаточное количество опытных российских тренеров. Давайте очертим круг кандидатов, чьи фамилии будут всплывать в связи с очередной тренерской отставкой.

Ждуны

Петерис Скудра, 44 года

После пяти лет работы в «Торпедо» латышского специалиста попросили на выход. Лишь раз за это время нижегородская команда прошла дальше первого раунда Кубка Гагарина, а в минувшем сезоне в четырех матчах уступила «Локомотиву». Сам тренер сказал, что ждет предложений из КХЛ. Скудра очень нравился журналистам своими огненными пресс-конференциями, так что возвращения ждем с нетерпением.

Андрей Разин, 44 года

Еще один эксцентричный тренер, умеющий мотивировать команду на подвиги и не боящийся спровоцировать скандал. Последним место работы Разина был «Адмирал», где он провел две недели, после чего понял, что с руководством владивостокского клуба ему не по пути. Как и Скудра, Разин подойдет клубу-середняку, чье попадание в плей-офф окажется под вопросом.

Вячеслав Буцаев, 48 лет

Бывший главный тренер ЦСКА и «Сочи» не может найти работу уже больше года. Учитывая, что с каждым сезоном количество российских клубов в КХЛ сокращается, вариантом продолжения карьеры станет должность ассистента, как поступили Кудашов, Гатиятулин, Николишин.

Игорь Захаркин, 60 лет

В богатом Татарстане есть возможность держать именитого тренера не в профессиональном клубе, а в академии хоккея. Увидим ли мы Захаркина на скамейке уже в этом сезоне? Рискнем предположить, что многое будет зависит от успехов или неудач «Нефтихимика».

Звездуны

Два самых прославленных тренера в современной российской истории отдыхают. Последним место работы каждого из них был СКА, и приглашение от другого клуба - это вопрос не только финансовый, но и политический.

Вячеслав Быков, 58 лет

Уже три сезона, как он отошел от активной тренерской деятельности. Нельзя же называть таковой должность члена совета директоров «Фрибур-Готтерона». После множества резких разворотов, которые пережил Быков в отечественном хоккее, неудивительно, что он выбрал спокойную жизнь в тихой Швейцарии.

Олег Знарок, 55 лет

Пожалуй, в нынешней КХЛ есть всего одна команда, которая сможет пригласить тренера олимпийских чемпионов. Для повышения градуса в противостоянии двух клубов-олигархов лучшего катализатора не найти. Но повода к такому развитию событий пока нет. Сам Знарок может и не сидеть в ожидании работы в КХЛ, а принять какой-нибудь иностранный клуб. Или сборную. Вывести сборную Белоруссии вновь в элитную группу чемпионата мира — чем не мотивация?!

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Максим Богодвид/РИА Новости, Елена Разина, Андрей Голованов и Сергей Киврин

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