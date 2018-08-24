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Каким будет «Вашингтон» в новом сезоне?

Виталий Панов
19:49
Каким будет «Вашингтон» в новом сезоне?
Как изменился состав обладателя Кубка Стэнли за лето

Межсезонье для менеджмента «Вашингтон Кэпиталз» проходит очень спокойно. Наверное, это логично. Если команда выиграла Кубок Стэнли, нужны ли ей большие перемены? Без косметических изменений, конечно, не обошлось. Давайте разбираться.

Кто ушел

Филипп Грубауэр. 26-летний немецкий голкипер подписал контракт с «Колорадо». Теперь он будет сменщиком Семена Варламова. В минувшем сезоне Грубауэр сыграл 35 матчей в регулярке и 2 — в плей-офф. В новом клубе вратарь получит 10 миллионов долларов за три сезона.

Джей Бигл. 33-летний центрфорвард покидает «Вашингтон» после десяти лет, проведенных в системе клуба. За «Кэпиталз» он сыграл более 550 матчей, хотя выше третьего звена не поднимался. «Ванкувер» предложил канадскому нападающему четырехлетний контракт на 12 миллионов, в два раза больше, чем он получал в «Кэпиталз».

Якуб Йержабек. Чешский защитник пришел в «Вашингтон» в концовке сезона, а в Кубке Стэнли сыграл всего в двух матчах. Теперь он будет играть за «Эдмонтон» и эту потерю болельщики столичных даже не заметят.

Алекс Чиассон. 27-летний форвард пока без контракта. Три последних его контракта были однолетними («Оттава», «Калгари» и «Вашингтон»), причем зарплата каждый раз снижалась. В прошлом сезоне в 61 матче на счету Чиассона 18 (9+9) очков. Одну шайбу он забросил и в Кубке Стэнли.

Кто пришел

Ник Дауд. 28-летний центрфорвард провел в минувшем сезоне 56 матчей за «Лос-Анджелес» и «Ванкувер», в кторых набрал 4 (3+1) очка. С «Вашингтоном» Дауд подписал годичный контракт с зарплатой 650 тысяч долларов.

Илья Самсонов. 19-летний вратарь магнитогорского «Металлурга» подписал трехлетний контракт новичка и поборется за право быть сменщиком Холтби с 26-летним Финиксом Копли

Кто остался

Джон Карлсон. Минувший сезон подтвердил, что Карлсон принадлежит к топовым защитникам НХЛ. С 68(15+53) очками он стал самым результативным игроком обороны во всей лиге. Карлсон обошел и Эрика Карлссона, и Брента Бернса, и Пикей Суббана которые владели этим титулом шесть последних сезонов. Конечно, дополнительной мотивацией Карлсона был последний год действующего контракта. В итоге «Вашингтон» не стал дожидаться выхода защитника на рынок и подписал с ним восьмилетний контракт с суммарной зарплатой 64 миллиона долларов. Причем, в первые два сезон он будет зарабатывать по 12 миллионов. Теперь среди всех защитников НХЛ средняя зарплата выше лишь у ПиКей Суббана. Хедман, Даути, Карлссон, Пьетранджело, Уэбер и Летанг остались позади.

Том Уилсон. 24-летний правый крайний на правах ограниченно свободного агента продлил контракт на шесть лет и 31 миллион долларов. Уилсон выходил в первом звене с Овечкиным и Кузнецовым и это звено было безоговорочно лучшим в Кубке Стэнли. Если бы в НХЛ на манер НБА давали приз Самому прогрессирующему игроку сезона, Уилсон был бы главным претендентом.

Брукс Орпик. 37-летний ветеран продлил контракт еще на один сезон. Защитник-домосед своим 15 минут за матч отыграет и обедни не испортит. А уж когда в минувшем плей-офф он впервые за два последних года забил, это отмечалось более празднично чем день рождения. Ведь день рождения бывает каждый год.

Михал Кемпны. Чешский защитник пришелся ко двору в «Вашингтоне». Он перешел из «Чикаго» в феврале, успел сыграть 22 матча в регулярке и все 24 — в Кубке Стэнли, часто выходя в стартовой пятерке. «Вашингтон» подписал с чехом четырехлетний контракт на общую сумму 10 миллионов долларов. Напомним, что два года назад Кемпны играл в «Авангарде», но уехал за мечтой в НХЛ.

Деванте Смит-Пелли. Нападающий из четвертого звена провел фантастический плей-офф, забросив семь шайб, две из которых стали победными. Чтобы оценить, насколько это круто, достаточно двух цифр. Смит-Пелли проводит на площадке в среднем по 12 минут, а цели достигает каждый четвертый его бросок по воротам. Соглашение на один сезон устроило и клуб, и игрока. Следующим летом Смит-Пелли исполнится 27 лет, и он в статусе неограниченно свободного агента будет подписывать главный контракт в карьере.

Состав сформирован практически полностью, свободных денег под потолком зарплат осталось чуть более миллиона. Более того, и следующим летом революция «Вашингтону» не грозит. Заканчиваются контракты у Бураковски, Коннолли, Смит-Пелли и Орпика.

Фото: © Getty Images, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев

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