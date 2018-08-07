В ожидании больших денег. Три молодые звезды НХЛ без контракта

Как поступят «Детройт», «Торонто» и «Баффало»?

Больше месяца прошло с открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Многие свободные агенты, такие как Джон Таварес, Джеймс Ван Римсдайк, Коннор Хеллебайк, уже определились с будущим. Но есть парни, которые до сих пор никак не договорятся со своими клубами. Им по 22 года, но уже сейчас они обладают звездным статусом. Они входят в тройку лучших бомбардиров в своем клубе и надеются на большой и длинный контракт. Но боссы пока не согласны с требованиями игроков, и переговоры затянулись.

Дилан Ларкин, «Детройт Ред Уингз»

Ларкин считался в «Детройте» новым Стивом Айзерманом. «Красные крылья» поставили на него многое, но полностью оправдывать надежды нападающий не спешит. Лишь в третьем сезоне он набрал более-менее соответствующие топ-уровню 63 очка, но темпы развития игрока удовлетворяют мичиганских боссов меньше, чем его новые требования. Впрочем, болельщиков «Ред Уингз» можно успокоить: помешать новому контракту может только чудо.

Ларкин – один из оплотов перестройки «Детройта», и резко менять курс в пользу кого-то другого генеральный менеджер клуба Кен Холланд не намерен. В прошлом сезоне форвард оправился после синдрома второгодка и выдал несколько крутых отрезков в октябре, ноябре и декабре. Забивал мало, но пасовал исправно, накопив за эти три месяца 26 передач. Его связка с Андреасом Атанасиу обещала перерасти в нечто действительно интересное. Но потом он затих, проснувшись только ближе к апрелю, когда половине соперников победы были уже не особо нужны. Это и стало главным препятствием быстрому подписанию нового контракта.

И все же, свои 6-7 миллионов в год Дилан, скорее всего, получит. Как минимум, из-за отсутствия в «городе моторов» более результативных игроков. Да еще и на фоне проблем со здоровьем у Хенрика Зеттерберга: капитан «Ред Уингз» может пропустить сезон. Нападающий и не скрывает, что переговоры складываются успешно. Слухи про КХЛ, в отличие от партнера по звену, ему распускать не понадобится.

Уильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»

Как ни странно, «Торонто» до сих пор не подписал новый контракт с одним из самых перспективных игроков лиги. И это даже несмотря на то, что в первых двух сезонах швед набрал по 61 баллу. Скорость, техника, бросок, пас – все при нем, но уж больно велика конкуренция в «Мэйпл Лифс». Майк Бэбкок пришел выигрывать с командой первый за полвека Кубок Стэнли, и у него уже собралась целая группа звезд: Таварес, Мэттьюс, Кадри, Марнер и даже ветеран Марло – все они центрфорварды, как и Нюландер. А главное – всех надо уместить под потолок зарплат.

Руководство «кленовых листьев» вынуждено думать над условиями, на которые другие клубы согласились не раздумывая. Нюландеру нужна долгосрочная сделка, на которую «Торонто» идти очень не хочет, предлагая ему двухлетний «мостик». Вильям понимает, что среди молодых звезд он в клубе сейчас единственный ограниченно свободный агент, и вполне резонно пользуется положением и просит большего.

В отличие от ситуации с Ларкиным, здесь исход гораздо менее очевиден. Даже если «Мэйпл Лифс» согласятся на долгосрочный контракт, много они ему не предложат. И тут настанет очередь игрока искать баланс между деньгами, которыми он оценивает свой талант, и перспективами стать чемпионом в ближайшие несколько лет.

Сэм Райнхарт, «Баффало Сэйбрз»

В «Баффало» уже который год творится бардак. Лидеры один за другим покидают клуб: Райан О’Райли перешел в «Сент-Луис», а Эвандер Кейн еще по ходу прошлого сезона оказался в «Сан-Хосе». Лучший молодой игрок «клинков» Сэм Райнхарт (по крайней мере, до прихода Расмуса Далина) также не собирается пропадать на последних местах за копейки, поэтому его претензии на прибавку объяснимы. Тем более что теперь у «Сэйбрз» есть место под потолком зарплат.

От сезона к сезону Райнхарт прибавляет. Не так стремительно, как хотелось бы, но прогресс в виде 25+25 баллов все-таки есть. 37 из них он набрал в 38 заключительных матчах регулярки – пожалуй, это его главный аргумент. Тот же Элиас Линдхольм в «Калгари» будет получать 29 миллионов в течение шести лет, хотя в среднем за матч он набирает меньше.

Если «Баффало» не хочет присоединиться к «Ойлерз» в перманентной гонке за первые драфт-пики, ему придется пойти на уступки. Вопрос в том, чего хочет Райнхарт: остаться на длительный срок или краткосрочный контракт с хорошей прибавкой. Учитывая положение команды, игрок скорее предпочтет второй вариант. Если «Сэйбрз» с помощью молодых звезд выберутся из пропасти, то всегда можно заключить новую сделку. Если ничего не поменяется, то в лиге есть еще 30 команд. Клуб тоже ничем не рискует: по окончании двухлетнего контракта Сэм снова станет ограниченно свободным, и можно будет спокойно подумать над новым предложением. Скорее всего, пять миллионов в год в конечном счете устроят обе стороны.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images Sport/GettyImages.ru