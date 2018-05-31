В финале Кубка Стэнли ничья. Только факты

В финале Кубка Стэнли ничья. Только факты

12:15

«Вашингтон» выиграл второй матч финальной серии Кубка Стэнли и сравнял счет. Статистические итоги после второй игры финала:

  • 37-летний защитник Брукс Орпик забросил первую шайбу за последние 220 игр с 20 февраля 2016 года. В плей-офф он не забивал с весны 2014-го.
  • За этот период Овечкин забросил 116 шайб.
  • Евгений Кузнецов получил травму в первом периоде. На льду он провел 4 минуты 26 секунд. Прервалась 11-матчевая результативная серия Кузнецова в Кубке Стэнли, но он по прежнему лучший бомбардир с 25 (11+14) очками.
  • Овечкин забросил 13-ю шайбу в нынешнем Кубке Стэнли. Он отстает на одну от лидера Марка Шайфле из «Виннипега».
  • Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем в последних четырех матчах набрал 6 (2+4) очков.
  • «Вегас» перебросал «Вашингтон» - 39:26, а голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби стал первой звездой матча.
  • Во втором матче «Вашингтон» сделал 46 силовых приемов, на 8 больше, чем в первом.
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