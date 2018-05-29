Первый матч финала Кубка Стэнли. Главное

«Вегас Голден Найтс» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли у «Вашингтон Кэпиталз» - 6:4. Нынешний финал уже подарил несколько рекордов. Вот самые любопытные из них:
- Этот финал является первым с 2007 года, в котором обе команды ранее никогда не выигрывали Кубок Стэнли.
- Это первый матч в истории финалов Кубка Стэнли, когда лидерство в счете переходило от одной команды к другой четыре раза. В плей-офф такое случалось дважды: последний раз - в первом раунде плей-офф-1992 в игре «Лос-Анджелес» - «Эдмонтон» - 8:5.
- 10 шайб в одном матче — лучшая результативность финала с 2013 года.
- Евгений Кузнецов набирает очки в 11 матчах Кубка Стэнли подряд. Это самая длинная результативная серия в плей-офф с 2010 года, когда Джонатан Тэйвз набирал очки в 13 матчах подряд.
- Форвард «Вегаса» Джонатан Марчесссо набрал в нынешнем розыгрыше уже 19 (8+11) очков. Это лучшая результативность в истории для хоккеистов, впервые принимающих участие в плей-офф НХЛ.
- Томаш Носек, забросивший пятую и шестую шайбы «Вегаса» и ставший первой звездой матча, никогда не был выбран на драфте и пробивался в сильнейшую лигу через АХЛ. В двух предыдущих сезонах Носек выступал за «Детройт» и сыграл всего в 17 матчах.
- «Вашингтон Кэпиталз» проиграл все матчи финалов Кубка Стэнли в своей истории. В 1998 году столичная команда уступила в финальной серии «Детройту» - 0:4.