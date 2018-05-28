Сможет ли Овечкин сделать последний шаг к Кубку Стэнли?

Финал, которого никто не ждал.

«Мы играем в лучший хоккей за те 11 лет, что я нахожусь в «Кэпс», - сказал нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем. С этим сложно поспорить: «Кэпиталс» наконец-то вышли в финал Кубка Стэнли. Ажиотажа вокруг их с «Питтсбургом» пары во втором раунде практически не было. По крайней мере по сравнению с предыдущими сезонами. Как бы хороши ни были «столичные», дальше полуфинала конференции их не пускали, и к этому все давно привыкли. Но в этот раз Кросби и Малкин взяли лишь два матча.

Упускать долгожданный шанс выйти в финал игроки «Вашингтона» не имели права. Хотя были на грани. Уверенно обыграв «Тампу» дважды в гостях, они сбавили обороты и проиграли в следующих трех матчах. Но потом взбодрились и в заключительных двух не оставили «молниям» шансов, засушив их с суммарным счетом 7:0. Это были три разных отрезка: сначала нападающие «Лайтнинг» во главе с Никитой Кучеровым и Стивом Стэмкосом были наглухо перекрыты защитой «Кэпиталс». Затем проблемы начались у Овечкина – Андрей Василевский тащил все, что можно и нельзя. Да и вернувшийся после повреждения Бэкстрем был не в лучших кондициях. Но когда «Тампе» оставалось сделать последний шаг, ее атака снова выключилась. Кстати, дома команды одержали лишь по одной победе.

Капитан «столичных» так обрадовался выходу в финал, что забыл про примету не трогать Приз принца Уэльского – трофей за победу в Восточной конференции. А ведь лишнее везение «Вашингтону» не помешает: в главной серии сезона ему будет противостоять самая загадочная команда лиги.

Драфт расширения, на котором новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс» набрал себе игроков, был меньше года назад. Из более-менее топовых хоккеистов в клубе оказались Марк-Андре Флери, Джеймс Нил и Джонатан Марчессо. Также «рыцари» взяли Вадима Шипачева, но довольно быстро расстались: российский нападающий сыграл в НХЛ лишь в трех матчах. Генеральный менеджер клуба Джордж Макфи заключил кулуарные соглашения со многими коллегами, забирая вместо хороших игроков драфт-пики и, на первый взгляд, весьма посредственных исполнителей. Кстати, именно он в свое время брал в «Вашингтон» Овечкина, Бэкстрема, Кузнецова, Орлова, Холтби, Уилсона и многих других.

Уже на старте сезона «Вегас» стал удивлять одной громкой победой за другой. Помимо лидеров здорово прибавил Давид Перрон, зажгли Райлли Смит и Эрик Хаула. Лучшим снайперским результатом Вильяма Карлссона в «Коламбусе» были 9 шайб за сезон, а в этом он настрелял целых 43! Приостановиться пришлось лишь в ноябре-декабре, когда Флери получил травму. Но в плей-офф все «рыцари» в порядке. «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и даже мощный «Виннипег» были пройдены в общей сложности за 15 матчей. Для этих парней нет авторитетов, им все равно, кого обыгрывать. Они зовут себя отщепенцами, которые оказались не нужны их предыдущим командам. Получив в «Голден Найтс» более значимую роль, они преобразились. За этими красивыми словами стоит статистика: потрясающий коэффициент надежности Флери в Кубке Стэнли - 1.68, четыре сухих матча и первое за 40 лет попадание дебютанта в финал не только в НХЛ, а вообще в североамериканском профессиональном спорте.

«Вегас» – не типичный андердог с жесткой дисциплиной, играющий от обороны и выстраивающий перед воротами автобусы. По показателю corsi for (сумма бросков в створ, мимо ворот и заблокированных) команда заняла седьмое место в регулярном чемпионате, также как и по аналогичному показателю в ее ворота (corsi against). Это – результат работы Жерара Галлана. Но даже если принять во внимание внезапный прогресс целого ряда игроков, тренерскую мысль, феноменальное выступление вратаря и недооценку соперников, успеху «Вегаса» все равно сложно найти объяснение. Все до одного эксперты перед сезоном предрекали клубу провал и долгие мучительные годы выборов на драфте и поисков качественной игры. Букмекеры принимали ставки на победу «золотых рыцарей» в расчете 500 к 1. У других команд на выстраивание игры уходит не один сезон. Прежде чем получить две супертройки Бэкстрем – Оши – Врана и Овечкин – Кузнецов – Уилсон, Барри Тротцу пришлось пройти через множество обидных поражений. Химия не появляется за один месяц. Во всяком случае у нормальных команд.

Впрочем, давно понятно, что «Вегас» – ненормальная команда. Это худший соперник для «Вашингтона» в финале из всех возможных. Как и для любого другого клуба. Потому что непонятно, как против него играть. Даже если днями и ночами изучать их тактику и стиль, «Голден Найтс» выдадут нечто новенькое, и все старания пойдут насмарку. Поэтому угадывать исход финала смысла нет. Но сказка будет в любом случае. Либо с Овечкиным, шедшим к этому 13 сезонов, либо с лучшим новоделом в истории хоккея.

Фото:Mike Carlson/Stringer/Getty Images Sport/Gettyimages.ru, Jason Halstead / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru